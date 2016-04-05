Denik Про с300 в статті купа неточностей,наприклад я в 82-у році призвався в Миколаїв на службу в розорнутий полк ппо з с300,а в статті пишуть про 83-ій, і тягачі були колісні крази, ане на гусеничному ході
Прораб написав:vitaliiangel пройшовся провокативною темою, та вона слизька і багатьом противна - але показує насамперед, ставлення людей усередині країни, як ділилися люди тут на правильних і не правильних завжди, задовго до війни, так нічого не змінилося і ніхто не йтиме на компроміси. А значить не бути тут спокійною та безтурботною а-ля Швейцарії. І все, що сталося, мало статися як наслідок минулого, все що відбуватиметься буде відбуватися як наслідок сьогодення... Кожен вибирає свою долю сам. Вибрав – не плач.
Є чудовий вірш, їм і закінчу
Кожен вибирає по собі жінку, релігію, дорогу. Дияволу служити чи пророку кожен вибирає по собі.
Кожен вибирає по собі слово для любові та молитви. Шпагу для дуелі, меч для битви кожен обирає по собі.
Кожен обирає по собі. Щит та лати. Посох та латки. Міру остаточної розплати. Кожен обирає по собі.
Кожен вибирає собі. Вибираю теж як вмію. Ні до кого не маю я претензій. Кожен вибирає по собі.
Руководствуетесь инструкциями prodigy - цитировать можно, ссылаться нельзя? Действительно прекрасное стихотворение Юрия Левитанского, написанное на русском языке, перевод Марианны Алетея. Юрий Левитанский - русский поэт еврейского происхождения родом из Украины. Кем будем его считать? Представителем какой культуры?
andrijk777 написав:Ця ваша дискусія позбавлена змісту. По тій простій причині що москалі не цікавляться(реально) що при них думають україніці. Їм достатньо своїх СМІ(фактично своєї пропаганди). Те що ми про них думаєм - ні на що принципово не впливає(або впливає мінімально).
Ось воював СРСР з німцями - хтось питав що німці думають про радянських людей? Ні, звичайно. З німців зробили нелюдів бо "так треба було". Воювали з фінами, також думки фінів нікого не цікавили, але з фінів нелюдів не зробити бо "так треба було".
пробачте, але ви нічого не знаєте на цю тему... хтось з родичів матері воював з фінами і потім у родині казали, що фіни лютіші за німців до населення а сам коли працював на практиці у колгоспі не раз чув "на вас нема румуна з ногайкою"(казали це люди, які під час окупації одеської області працювали на полях під "наглядом" румунів, і їм тобі було як мені тоді по 12-13 років)
до речі, сьогодні інші часи-деякі росіяни продовжують подорожувати світом(до Туреччини та Єгипту переважно), тобто ці точно знають що про них думають у світі
andrijk777 написав:Ця ваша дискусія позбавлена змісту. По тій простій причині що москалі не цікавляться(реально) що при них думають україніці. Їм достатньо своїх СМІ(фактично своєї пропаганди). Те що ми про них думаєм - ні на що принципово не впливає(або впливає мінімально).
Ось воював СРСР з німцями - хтось питав що німці думають про радянських людей? Ні, звичайно. З німців зробили нелюдів бо "так треба було". Воювали з фінами, також думки фінів нікого не цікавили, але з фінів нелюдів не зробити бо "так треба було".
пробачте, але ви нічого не знаєте на цю тему... хтось з родичів матері воював з фінами і потім у родині казали, що фіни лютіші за німців до населення а сам коли працював на практиці у колгоспі не раз чув "на вас нема румуна з ногайкою"(казали це люди, які під час окупації одеської області працювали на полях під "наглядом" румунів, і їм тобі було як мені тоді по 12-13 років)
Ну може хтось щось і казав. Я маю на увазі на державному рівні їх не робили нелюдами. Не було такої політики(пропаганди) в СРСР.
sashaqbl написав:Тема слизька і неприємна. Мені якось руська культура по барабану. В школі ненавидів уроки російської мови. Серед російських письменників не було жодного, хто б мені подобався. Але разом з тим я не згоден, що в російських генах є якась проблема. В багатьох адекватних людей є неадекватні родичі в РФ. Є потомки купи виселених совком українців, значна частина з яких були нашою інтелектульною елітою - і всі вони вата.
в продовження літературного кружка: я застав тільки в початкових класах, щиро ненавидів граматику, ще вчителька російської у нас була сепарка 100% (її мама приїхала до нас з Томська) - за 40 років життя, так і не навчилась по нашому, народившись на Закарпатті, в селі в чужомовному середовищі. Світову літературу перечитав 99% в перекладі на російській, але розмовної практики немаю і ніколи не шукав. з рос.творів читав тільки мастер і маргариту))
Zebra написав:Хіба руйнація передбачає ядерне забрудження, вони можуть просто понівечити все обладнання, реактори, зробити щось, що унеможливіть відновлення роботи станції. Росатом знає як це зробити, вони їх проектують і будують.
. Що мішає США після цього дозволити нам стріляти Хаймарсами по РФ, якими понівечити всі електростанції, газокомпресорні станції, газорозподільні підстанції, котельні, електричні підстанції, нафтобази, компресорні станції нафтопроводу Дружба з відгалуженням на БТС-2, а вкупі і всі мости як законні воєнні цілі? В РФ після цього буду 10 млн біженців і неможливість утримувати війська в тій такі 70-75 км зоні від кордону.
7 февраля в Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор, произошел бой, в результате которого погибли бойцы российской "Частной военной компании Вагнера". Мы собрали последние данные о произошедшем.
О бое стало известно в пятницу, 9 февраля, когда американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что в Сирии под авиаудар международной коалиции под командованием США попали российские наемники, пытавшиеся захватить нефтяное месторождение в районе селения Хишам.
The Battle of Conoco Fields, also known as the Battle of Khasham, was one of the rare occasions U.S. and Russian (mercenary) forces went toe to toe. The battle began as a force of some 500 Syrian and Russian Wagner PMC fighters supported by armour and artillery launched an assault on a joint SDF/U.S. special forces base at the Conoco gas plant located near the city of Deir ez-Zor. As the Wagner-led force pushed their advance, U.S. forces responded with a series of air and ground strikes.
katso написав:Арестович хорошо сказал "переводя войну против путинского режима в войну против русской национальности мы даем еще одну мотивацию их гражданам воевать
Я задумався, бо точно знаю, що Арестович не дурак. Ми круто програємо мокшанам в ІПСО і мені видається, що він правий. Там промиті мізкі і вони промиті дуже талоновито, а що ми робимо - ми цій пропаганді допомагаємо !!! Набагато розумніше казати, що: мы славяне мы братья, у нас общая культура, общий менталитет, генетика, крепкие родственные связи и всё это хочет разрушить путинская клика, не поддавайтесь кремлёвской пропаганде, всё что они говорят об украинцах это неправда они не враги, мы не должны убивать друг друга, игнорируйте повестки, поджигайте военкоматы, протестуйте против братоубийственной войны ! Ми не маємо так думати, але ми маємо так говорити і писати,
2) ви мали б рацію якби кацапи не були кацапами, а ви уявляєте собі їх реакцію наче вони люди. Реакція кацапа - нарешті ці хохли зрозуміли своє місце, ми ж вам казали що ми одін нарот і вас абманиваєт запад. Здавайтесь, видайте нам усіх нацистів до наших концтаборів, ми їх там убйом нє больна. І приєднуйтесь вже нарешті до расії
На колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича подали заяву до Служби безпеки України за його висловлювання, що нібито українці дали окупантам «чудову мотивацію воювати». Автор заяви, блогер Олександр Нотевський, вважає, що у висловленнях Арестовича можуть міститись ознаки виправдання російської загарбницької війни.
Автор заяви абсолютно правий. Війна почалася не вчора, а триває вже не одне століття. Цей етап війни (з лютого 2022) підтримали понад 80% росіян, менше 1% - не підтримали, відкрито виступили проти війни (Алла Пугачова та іже з нею), решта - промовчали або байдужі. Отже, якщо понад 99% нації є "лайном", то чи маємо ми право вважати і називати цю націю "лайном"? (Риторичне, тому що "лайно" - це дуже примітивно та обтікаємо). Сьогоднішня істерика Вітальяна показала нам, хто є ху. Щось не пригадую, щоб хоч один з тих, хто тут вперто продовжує писати москальською мовою та шукати хароших руськіх, так істерив би, коли кацапи заявили метою війни денацифікацію українців. Співпадіння?
andrijk777 написав:Ну може хтось щось і казав. Я маю на увазі на державному рівні їх не робили нелюдами. Не було такої політики(пропаганди) в СРСР.
на державному рівні про важкі рокі війни дали дозвіл "писати мемуари" маршалам тільки після XXI з'їзду КПРС (1959) в дитинстві (1975-1980) читав мемуари маршалів і тільки після розпаду срср зрозумів, чому вони 20 років мовчали і не писали про Війну, а потім почали писати полуправду або брехню. Деякі маршали взагалі не залишили мемуарів і це з роками сьогодні сприймається як чесний вчинок.
стосовно війн з Фінляндією: було 3 війни , а не 1 як нас вчили в радянських інститутах
Марк Солонин ніяк не може вгамувати свій інтерес до цих подій, і видав серію лекцій на цю тему нещодавно
Позорная осень Сталина. Советско-финские войны. Часть 7
Прораб написав:vitaliiangel пройшовся провокативною темою, та вона слизька і багатьом противна - але показує насамперед, ставлення людей усередині країни, як ділилися люди тут на правильних і не правильних завжди, задовго до війни, так нічого не змінилося і ніхто не йтиме на компроміси. А значить не бути тут спокійною та безтурботною а-ля Швейцарії. І все, що сталося, мало статися як наслідок минулого, все що відбуватиметься буде відбуватися як наслідок сьогодення... Кожен вибирає свою долю сам. Вибрав – не плач.
Є чудовий вірш, їм і закінчу
Кожен вибирає по собі жінку, релігію, дорогу. Дияволу служити чи пророку кожен вибирає по собі.
Кожен вибирає по собі слово для любові та молитви. Шпагу для дуелі, меч для битви кожен обирає по собі.
Кожен обирає по собі. Щит та лати. Посох та латки. Міру остаточної розплати. Кожен обирає по собі.
Кожен вибирає собі. Вибираю теж як вмію. Ні до кого не маю я претензій. Кожен вибирає по собі.
Руководствуетесь инструкциями prodigy - цитировать можно, ссылаться нельзя? Действительно прекрасное стихотворение Юрия Левитанского, написанное на русском языке, перевод Марианны Алетея. Юрий Левитанский - русский поэт еврейского происхождения родом из Украины. Кем будем его считать? Представителем какой культуры?
Не читав інструкцій із банальної причини - намагаюся завжди керуватися виключно своїм життєвим досвідом, знаннями, баченням. Пошук інформації з власної ініціативи це розвиток та знання для тих, хто цікавиться. Сортуванням по таборах нехай займаються інші, хто керується у кожній літері та кожному слові "системою радіолокаційного розпізнавання «свій — чужий»", хто не підпорядкований постулату, що освіта служить не стільки створенню людини з енциклопедичними знаннями, а створенню людини, яка вміє думати. Завдання - обрати з чотирьох варіантів, що пропонуються - це вже створення порожніх споживачів. Левітанський Юрій Давидович - для мене є тим, ким він був і ким залишається після своїх років життя не більше і не менше.