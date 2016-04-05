RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4871487248734874>
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 16:28

Denik
Про с300 в статті купа неточностей,наприклад я в 82-у році призвався в Миколаїв на службу в розорнутий полк ппо з с300,а в статті пишуть про 83-ій, і тягачі були колісні крази, ане на гусеничному ході
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 417
З нами з: 07.04.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 16:42

  Прораб написав:vitaliiangel пройшовся провокативною темою, та вона слизька і багатьом противна - але показує насамперед, ставлення людей усередині країни, як ділилися люди тут на правильних і не правильних завжди, задовго до війни, так нічого не змінилося і ніхто не йтиме на компроміси.
А значить не бути тут спокійною та безтурботною а-ля Швейцарії. І все, що сталося, мало статися як наслідок минулого, все що відбуватиметься буде відбуватися як наслідок сьогодення...
Кожен вибирає свою долю сам. Вибрав – не плач.

Є чудовий вірш, їм і закінчу

Кожен вибирає по собі
жінку, релігію, дорогу.
Дияволу служити чи пророку
кожен вибирає по собі.

Кожен вибирає по собі
слово для любові та молитви.
Шпагу для дуелі, меч для битви
кожен обирає по собі.

Кожен обирає по собі.
Щит та лати. Посох та латки.
Міру остаточної розплати.
Кожен обирає по собі.

Кожен вибирає собі.
Вибираю теж як вмію.
Ні до кого не маю я претензій.
Кожен вибирає по собі.

Руководствуетесь инструкциями prodigy - цитировать можно, ссылаться нельзя? :)
Действительно прекрасное стихотворение Юрия Левитанского, написанное на русском языке, перевод Марианны Алетея.
Юрий Левитанский - русский поэт еврейского происхождения родом из Украины.
Кем будем его считать? Представителем какой культуры?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25494
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5093 раз.
Подякували: 4739 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 16:45

  andrijk777 написав:Ця ваша дискусія позбавлена змісту.
По тій простій причині що москалі не цікавляться(реально) що при них думають україніці. Їм достатньо своїх СМІ(фактично своєї пропаганди). Те що ми про них думаєм - ні на що принципово не впливає(або впливає мінімально).

Ось воював СРСР з німцями - хтось питав що німці думають про радянських людей? Ні, звичайно. З німців зробили нелюдів бо "так треба було".
Воювали з фінами, також думки фінів нікого не цікавили, але з фінів нелюдів не зробити бо "так треба було".


пробачте, але ви нічого не знаєте на цю тему...
хтось з родичів матері воював з фінами і потім у родині казали, що фіни лютіші за німців до населення
а сам коли працював на практиці у колгоспі не раз чув "на вас нема румуна з ногайкою"(казали це люди, які під час окупації одеської області працювали на полях під "наглядом" румунів, і їм тобі було як мені тоді по 12-13 років)

до речі, сьогодні інші часи-деякі росіяни продовжують подорожувати світом(до Туреччини та Єгипту переважно), тобто ці точно знають що про них думають у світі
prodigy
 
Повідомлень: 10064
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3152 раз.
Подякували: 3225 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 16:49

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Ця ваша дискусія позбавлена змісту.
По тій простій причині що москалі не цікавляться(реально) що при них думають україніці. Їм достатньо своїх СМІ(фактично своєї пропаганди). Те що ми про них думаєм - ні на що принципово не впливає(або впливає мінімально).

Ось воював СРСР з німцями - хтось питав що німці думають про радянських людей? Ні, звичайно. З німців зробили нелюдів бо "так треба було".
Воювали з фінами, також думки фінів нікого не цікавили, але з фінів нелюдів не зробити бо "так треба було".


пробачте, але ви нічого не знаєте на цю тему...
хтось з родичів матері воював з фінами і потім у родині казали, що фіни лютіші за німців до населення
а сам коли працював на практиці у колгоспі не раз чув "на вас нема румуна з ногайкою"(казали це люди, які під час окупації одеської області працювали на полях під "наглядом" румунів, і їм тобі було як мені тоді по 12-13 років)

Ну може хтось щось і казав.
Я маю на увазі на державному рівні їх не робили нелюдами. Не було такої політики(пропаганди) в СРСР.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5041
З нами з: 11.11.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Тема слизька і неприємна.
Мені якось руська культура по барабану. В школі ненавидів уроки російської мови. Серед російських письменників не було жодного, хто б мені подобався.
Але разом з тим я не згоден, що в російських генах є якась проблема. В багатьох адекватних людей є неадекватні родичі в РФ. Є потомки купи виселених совком українців, значна частина з яких були нашою інтелектульною елітою - і всі вони вата.

в продовження літературного кружка:
я застав тільки в початкових класах, щиро ненавидів граматику, ще вчителька російської у нас була сепарка 100% (її мама приїхала до нас з Томська) - за 40 років життя, так і не навчилась по нашому, народившись на Закарпатті, в селі в чужомовному середовищі.
Світову літературу перечитав 99% в перекладі на російській, але розмовної практики немаю і ніколи не шукав.
з рос.творів читав тільки мастер і маргариту))
Letusrock
 
Повідомлень: 771
З нами з: 03.05.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 17:11

  Denik написав:
  Zebra написав:Хіба руйнація передбачає ядерне забрудження, вони можуть просто понівечити все обладнання, реактори, зробити щось, що унеможливіть відновлення роботи станції. Росатом знає як це зробити, вони їх проектують і будують.
.
Що мішає США після цього дозволити нам стріляти Хаймарсами по РФ, якими понівечити всі електростанції, газокомпресорні станції, газорозподільні підстанції, котельні, електричні підстанції, нафтобази, компресорні станції нафтопроводу Дружба з відгалуженням на БТС-2, а вкупі і всі мости як законні воєнні цілі?
В РФ після цього буду 10 млн біженців і неможливість утримувати війська в тій такі 70-75 км зоні від кордону.



7 февраля в Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор, произошел бой, в результате которого погибли бойцы российской "Частной военной компании Вагнера". Мы собрали последние данные о произошедшем.

О бое стало известно в пятницу, 9 февраля, когда американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что в Сирии под авиаудар международной коалиции под командованием США попали российские наемники, пытавшиеся захватить нефтяное месторождение в районе селения Хишам.

https://web.archive.org/web/20180215083 ... 38004.html
Евгений Пригожин описал битву(по факту избиение) вагнеровцев как первое противостояние
граждан рф и США со времен холодной войны

на Oryx есть статья на єту битву

The Battle of Conoco Fields, also known as the Battle of Khasham, was one of the rare occasions U.S. and Russian (mercenary) forces went toe to toe. The battle began as a force of some 500 Syrian and Russian Wagner PMC fighters supported by armour and artillery launched an assault on a joint SDF/U.S. special forces base at the Conoco gas plant located near the city of Deir ez-Zor. As the Wagner-led force pushed their advance, U.S. forces responded with a series of air and ground strikes.

https://www.oryxspioenkop.com/2023/06/d ... pment.html
prodigy
 
Повідомлень: 10064
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3152 раз.
Подякували: 3225 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 17:18

  sergey_sryvkin написав:
  Василь-Рівне написав:
  katso написав:Арестович хорошо сказал "переводя войну против путинского режима в войну против русской национальности мы даем еще одну мотивацию их гражданам воевать

Я задумався, бо точно знаю, що Арестович не дурак. Ми круто програємо мокшанам в ІПСО і мені видається, що він правий. Там промиті мізкі і вони промиті дуже талоновито, а що ми робимо - ми цій пропаганді допомагаємо !!! Набагато розумніше казати, що:
мы славяне мы братья, у нас общая культура, общий менталитет, генетика, крепкие родственные связи и всё это хочет разрушить путинская клика, не поддавайтесь кремлёвской пропаганде, всё что они говорят об украинцах это неправда они не враги, мы не должны убивать друг друга, игнорируйте повестки, поджигайте военкоматы, протестуйте против братоубийственной войны !
Ми не маємо так думати, але ми маємо так говорити і писати,

2) ви мали б рацію якби кацапи не були кацапами, а ви уявляєте собі їх реакцію наче вони люди.
Реакція кацапа - нарешті ці хохли зрозуміли своє місце, ми ж вам казали що ми одін нарот і вас абманиваєт запад. Здавайтесь, видайте нам усіх нацистів до наших концтаборів, ми їх там убйом нє больна. І приєднуйтесь вже нарешті до расії

Згоден. Підтримую
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8329
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 17:19

На колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича подали заяву до Служби безпеки України за його висловлювання, що нібито українці дали окупантам «чудову мотивацію воювати». Автор заяви, блогер Олександр Нотевський, вважає, що у висловленнях Арестовича можуть міститись ознаки виправдання російської загарбницької війни.

Автор заяви абсолютно правий. Війна почалася не вчора, а триває вже не одне століття. Цей етап війни (з лютого 2022) підтримали понад 80% росіян, менше 1% - не підтримали, відкрито виступили проти війни (Алла Пугачова та іже з нею), решта - промовчали або байдужі. Отже, якщо понад 99% нації є "лайном", то чи маємо ми право вважати і називати цю націю "лайном"? (Риторичне, тому що "лайно" - це дуже примітивно та обтікаємо). Сьогоднішня істерика Вітальяна показала нам, хто є ху. Щось не пригадую, щоб хоч один з тих, хто тут вперто продовжує писати москальською мовою та шукати хароших руськіх, так істерив би, коли кацапи заявили метою війни денацифікацію українців. Співпадіння?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4118
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 17:29

  andrijk777 написав:Ну може хтось щось і казав.
Я маю на увазі на державному рівні їх не робили нелюдами. Не було такої політики(пропаганди) в СРСР.


на державному рівні про важкі рокі війни дали дозвіл "писати мемуари" маршалам тільки після XXI з'їзду КПРС (1959)
в дитинстві (1975-1980) читав мемуари маршалів і тільки після розпаду срср зрозумів, чому вони 20 років мовчали і не писали про Війну, а потім почали писати полуправду або брехню. Деякі маршали взагалі не залишили мемуарів і це з роками сьогодні сприймається як чесний вчинок.

стосовно війн з Фінляндією: було 3 війни , а не 1 як нас вчили в радянських інститутах

Марк Солонин ніяк не може вгамувати свій інтерес до цих подій, і видав серію лекцій на цю тему нещодавно
Позорная осень Сталина. Советско-финские войны. Часть 7

https://www.youtube.com/watch?v=79OoOUPEH3Q&t=87s
Что это было? 25 июня 1941 года. Советско-финские войны. Часть 8

https://www.youtube.com/watch?v=Y2MmWuRI8EY
Сокрушительный выстрел в ногу.Советско-финские войны. Часть 9

https://www.youtube.com/watch?v=s6y600jrBYI

відео на русском, рекомендую персонально для ЛАДа
prodigy
 
Повідомлень: 10064
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3152 раз.
Подякували: 3225 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 17:32

  ЛАД написав:
  Прораб написав:vitaliiangel пройшовся провокативною темою, та вона слизька і багатьом противна - але показує насамперед, ставлення людей усередині країни, як ділилися люди тут на правильних і не правильних завжди, задовго до війни, так нічого не змінилося і ніхто не йтиме на компроміси.
А значить не бути тут спокійною та безтурботною а-ля Швейцарії. І все, що сталося, мало статися як наслідок минулого, все що відбуватиметься буде відбуватися як наслідок сьогодення...
Кожен вибирає свою долю сам. Вибрав – не плач.

Є чудовий вірш, їм і закінчу

Кожен вибирає по собі
жінку, релігію, дорогу.
Дияволу служити чи пророку
кожен вибирає по собі.

Кожен вибирає по собі
слово для любові та молитви.
Шпагу для дуелі, меч для битви
кожен обирає по собі.

Кожен обирає по собі.
Щит та лати. Посох та латки.
Міру остаточної розплати.
Кожен обирає по собі.

Кожен вибирає собі.
Вибираю теж як вмію.
Ні до кого не маю я претензій.
Кожен вибирає по собі.

Руководствуетесь инструкциями prodigy - цитировать можно, ссылаться нельзя? :)
Действительно прекрасное стихотворение Юрия Левитанского, написанное на русском языке, перевод Марианны Алетея.
Юрий Левитанский - русский поэт еврейского происхождения родом из Украины.
Кем будем его считать? Представителем какой культуры?


Не читав інструкцій із банальної причини - намагаюся завжди керуватися виключно своїм життєвим досвідом, знаннями, баченням.
Пошук інформації з власної ініціативи це розвиток та знання для тих, хто цікавиться.
Сортуванням по таборах нехай займаються інші, хто керується у кожній літері та кожному слові "системою радіолокаційного розпізнавання «свій — чужий»", хто не підпорядкований постулату, що освіта служить не стільки створенню людини з енциклопедичними знаннями, а створенню людини, яка вміє думати.
Завдання - обрати з чотирьох варіантів, що пропонуються - це вже створення порожніх споживачів.
Левітанський Юрій Давидович - для мене є тим, ким він був і ким залишається після своїх років життя не більше і не менше.
Прораб
 
Повідомлень: 818
З нами з: 02.03.19
Подякував: 554 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4871487248734874>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119097
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495297
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9167)
17.08.2023 18:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.