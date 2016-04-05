Додано: Чет 17 сер, 2023 19:41

Успел прочитать до удаления постов, отвечаю.



Да, именно возраст, 72-й год. Вещи, это второстепенное, мне уже большинство того, что есть, не нужно, не пользуюсь, то малое, что надо, можно легко приобрести и на подконтрольной.



Но на свою пенсию + 2 тыс. как ТПО (на полгода), снять жилье, тем более купить, смогу лишь где-то в селе и то в далеком, а жить в общежитии вчетвером, если повезет, вдвоем в комнате, что-то не тянет.

На работу меня там, даже сторожем, уже никто не возьмет.



Здесь же я еще могу прожить на свою украинскую пенсию. Кстати, местные "обналичивающие" ситуацию четко просчитывают, если полгода назад обналичивали по курсу гривна/рубль 1:1,6, полтора месяца назад 1:2, то неделю назад 1:2,1, сегодня уже 1:2,3-2,4 (в ближайших бывших райцентрах уже 1:2,5-2,6). Не думаю, что это связано с падением курса рубля к доллару, скорее с успехами ЗСУ.







И еще - представьте, что с оккупированной территории уехали ВСЕ проукраински настроенные, остались только "руськомирцы". Что дальше? Эта часть Украины вроде как уже и не нужна - зачем освобождать то, где живут только коллаборанты? Значит автоматически эта часть становится московией. Затем оккупация следующей части Украины, опять выезд всех проукраинских и опять... Что останется от Украины после нескольких лет такой ползучей экспансии? Киев с небольшой частью областей западнее его?