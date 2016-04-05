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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4872487348744875>
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Нас два дня назад вынуждены были вывести на ротацию.

Ну і Слава Богу - там потрібні молоді, витривалі, фізично сильні і дуже добре навчені штурмовики
  freeze написав:Без понтонной переправы с лёгким вооружением сложно. А переправа тоже очень сложно, во-первых, не слабое течение, во-вторых, артиллерии у орков, пусть не высокоточной, много, чтобы снести понтоны.

Я про це писав відразу як прочитав про захоплення нашими цього плацдарму.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:40

Рф відключають від "авіаційного SWIFT". У вересні авіакомпанії рф позбавлять доступу до системи SITA, яка обслуговує 90% рейсів у світі.
Хотаб, відкоментуй, будь-ласка, що це нам дасть.

На рф завод бпла у Татарстані планує виготовити до 2025 р 6000 шахедів-136 за франшизою Ірану. США намагається протистояти цьому, але щось мені підказує, що їх матимуть на увазі.((
fler
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:41

Успел прочитать до удаления постов, отвечаю.

Да, именно возраст, 72-й год. Вещи, это второстепенное, мне уже большинство того, что есть, не нужно, не пользуюсь, то малое, что надо, можно легко приобрести и на подконтрольной.

Но на свою пенсию + 2 тыс. как ТПО (на полгода), снять жилье, тем более купить, смогу лишь где-то в селе и то в далеком, а жить в общежитии вчетвером, если повезет, вдвоем в комнате, что-то не тянет.
На работу меня там, даже сторожем, уже никто не возьмет.

Здесь же я еще могу прожить на свою украинскую пенсию. Кстати, местные "обналичивающие" ситуацию четко просчитывают, если полгода назад обналичивали по курсу гривна/рубль 1:1,6, полтора месяца назад 1:2, то неделю назад 1:2,1, сегодня уже 1:2,3-2,4 (в ближайших бывших райцентрах уже 1:2,5-2,6). Не думаю, что это связано с падением курса рубля к доллару, скорее с успехами ЗСУ.



И еще - представьте, что с оккупированной территории уехали ВСЕ проукраински настроенные, остались только "руськомирцы". Что дальше? Эта часть Украины вроде как уже и не нужна - зачем освобождать то, где живут только коллаборанты? Значит автоматически эта часть становится московией. Затем оккупация следующей части Украины, опять выезд всех проукраинских и опять... Что останется от Украины после нескольких лет такой ползучей экспансии? Киев с небольшой частью областей западнее его?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:43

Британія надасть Україні засоби ППО на понад $114 мільйонів
Йдеться про системи UAS та CORTEX Typhon.

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/586 ... na-105-mln

система CORTEX Typhon. Для управління гарматою потрібні тільки два оператори. Цю мобільну систему можна розгорнути і перемістити в будь-який час.

Контракти укладено в рамках Міжнародного фонду для України (IFU), який на сьогодні зібрав понад 901 млн євро з усього світу. Кошти призначені на летальну і нелетальну військову підтримку Україні.

Нагадаємо, що оператори вчаться керувати бойовими дронами за допомогою супутників. Нова технологія автопілота ATLC спрощує запуск великих безпілотних літаків.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:48

  yanyura написав:Успел прочитать до удаления постов, отвечаю.

Да, именно возраст, 72-й год. Вещи, это второстепенное, мне уже большинство того, что есть, не нужно, не пользуюсь, то малое, что надо, можно легко приобрести и на подконтрольной.

Но на свою пенсию + 2 тыс. как ТПО (на полгода), снять жилье, тем более купить, смогу лишь где-то в селе и то в далеком, а жить в общежитии вчетвером, если повезет, вдвоем в комнате, что-то не тянет.
На работу меня там, даже сторожем, уже никто не возьмет.

Примерно так, я и начал писать, пока вас не было, но посты потёрли
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:27

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:fler вы путаете русскую культуру с той деградацией и бескультурьем которые сейчас на рф
  fler написав:Натомість, робити наголос на повазі до територіальної цінності, норм міжнародного права, недопущенні техногенних катастроф, викрадення дітей і т.п.
то есть вас должны уважать, а вы будете на свой выбор решать кто лайно а кто мармелад?
  fler написав:таким самим лайном
это точно по европейски?
Яка в біса культура, або лайно, або крадене

Ну если от Фейслеса пошел явный бред - мне здесь делать нечего.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:31

fler ,


Хотаб, відкоментуй, будь-ласка, що це нам дасть


Чесно кажучи вперше бачу таку абревіатуру..Швидке гугління каже що вони забезпечують онлайн звʼязок між аеропортами світу для обміну інформацією .
Якщо це основний канал обміну , то без нього ніяк. Якщо допоміжний, то мабуть не має значення.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:36

  Starikan написав:
  Faceless написав:Яка в біса культура, або лайно, або крадене

Ну если от Фейслеса пошел явный бред - мне здесь делать нечего.

"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны"

Если вы здесь написали об этом, значит вас это волнует
А если вам здесь делать нечего, то зачем писать было вот это вот всё

Вы же вернётесь сюда писать, так бывало уже много раз
А вот становится в третью позицию - фу-фу-фу
Зачем этот дешёвый фарс ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россияне наладили производство иранских “Шахедов” в рф - смогут бить по Украине сотнями дронов за раз

The Washington Post получила от работника завода в “Алабуге” документы, которые раскрывают планы кремля и темпы производства убийственных иранских дронов на российской территории.

Согласно проанализированным экспертами документам, оккупанты хотят за следующие два года собрать 6 тысяч дронов. План из трех этапов предусматривает, что российское производство все меньше будет зависеть от иранской помощи, и к 2025 году станет почти самостоятельным.

Хотя рф, по оценкам экспертов, уже отстает от планов, успехи в производстве есть - еще в июле оккупанты начали бить по Украине собранными на своей территории “Шахедами”.

Прогнозируют, что вскоре рф сможет перейти от атак по Украине десятками импортных БПЛА к ударами сотнями “мопедов”, собранных самостоятельно.

"У России есть надежный способ получить в течение следующего года или около того возможность перейти от периодических запусков десятков импортных беспилотных летательных аппаратов-камикадзе Shahed-136 против украинских целей к более регулярным нападениям с применением сотен аппаратов", – говорит Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН по вооружениям, возглавлявший исследовательскую группу, которая анализировала документы для WP.
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:40

pesikot , люди (оба ) заботятся о просвещении нас темных! Душа болит. У обеих. Правда один ушел «лечить» в «эмиграционную» ветку, а второй только угрожает уйти.
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