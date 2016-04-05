Ну і Слава Богу - там потрібні молоді, витривалі, фізично сильні і дуже добре навчені штурмовики
Я про це писав відразу як прочитав про захоплення нашими цього плацдарму.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 19:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну і Слава Богу - там потрібні молоді, витривалі, фізично сильні і дуже добре навчені штурмовики
Я про це писав відразу як прочитав про захоплення нашими цього плацдарму.
Додано: Чет 17 сер, 2023 19:40
Рф відключають від "авіаційного SWIFT". У вересні авіакомпанії рф позбавлять доступу до системи SITA, яка обслуговує 90% рейсів у світі.
Хотаб, відкоментуй, будь-ласка, що це нам дасть.
На рф завод бпла у Татарстані планує виготовити до 2025 р 6000 шахедів-136 за франшизою Ірану. США намагається протистояти цьому, але щось мені підказує, що їх матимуть на увазі.((
Додано: Чет 17 сер, 2023 19:41
Успел прочитать до удаления постов, отвечаю.
Да, именно возраст, 72-й год. Вещи, это второстепенное, мне уже большинство того, что есть, не нужно, не пользуюсь, то малое, что надо, можно легко приобрести и на подконтрольной.
Но на свою пенсию + 2 тыс. как ТПО (на полгода), снять жилье, тем более купить, смогу лишь где-то в селе и то в далеком, а жить в общежитии вчетвером, если повезет, вдвоем в комнате, что-то не тянет.
На работу меня там, даже сторожем, уже никто не возьмет.
Здесь же я еще могу прожить на свою украинскую пенсию. Кстати, местные "обналичивающие" ситуацию четко просчитывают, если полгода назад обналичивали по курсу гривна/рубль 1:1,6, полтора месяца назад 1:2, то неделю назад 1:2,1, сегодня уже 1:2,3-2,4 (в ближайших бывших райцентрах уже 1:2,5-2,6). Не думаю, что это связано с падением курса рубля к доллару, скорее с успехами ЗСУ.
И еще - представьте, что с оккупированной территории уехали ВСЕ проукраински настроенные, остались только "руськомирцы". Что дальше? Эта часть Украины вроде как уже и не нужна - зачем освобождать то, где живут только коллаборанты? Значит автоматически эта часть становится московией. Затем оккупация следующей части Украины, опять выезд всех проукраинских и опять... Что останется от Украины после нескольких лет такой ползучей экспансии? Киев с небольшой частью областей западнее его?
Додано: Чет 17 сер, 2023 19:43
Британія надасть Україні засоби ППО на понад $114 мільйонів
Йдеться про системи UAS та CORTEX Typhon.
Додано: Чет 17 сер, 2023 19:48
Примерно так, я и начал писать, пока вас не было, но посты потёрли
Додано: Чет 17 сер, 2023 20:27
Ну если от Фейслеса пошел явный бред - мне здесь делать нечего.
Додано: Чет 17 сер, 2023 20:31
fler ,
Чесно кажучи вперше бачу таку абревіатуру..Швидке гугління каже що вони забезпечують онлайн звʼязок між аеропортами світу для обміну інформацією .
Якщо це основний канал обміну , то без нього ніяк. Якщо допоміжний, то мабуть не має значення.
Додано: Чет 17 сер, 2023 20:36
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны"
Если вы здесь написали об этом, значит вас это волнует
А если вам здесь делать нечего, то зачем писать было вот это вот всё
Вы же вернётесь сюда писать, так бывало уже много раз
А вот становится в третью позицию - фу-фу-фу
Зачем этот дешёвый фарс ?
Додано: Чет 17 сер, 2023 20:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Россияне наладили производство иранских “Шахедов” в рф - смогут бить по Украине сотнями дронов за раз
The Washington Post получила от работника завода в “Алабуге” документы, которые раскрывают планы кремля и темпы производства убийственных иранских дронов на российской территории.
Согласно проанализированным экспертами документам, оккупанты хотят за следующие два года собрать 6 тысяч дронов. План из трех этапов предусматривает, что российское производство все меньше будет зависеть от иранской помощи, и к 2025 году станет почти самостоятельным.
Хотя рф, по оценкам экспертов, уже отстает от планов, успехи в производстве есть - еще в июле оккупанты начали бить по Украине собранными на своей территории “Шахедами”.
Прогнозируют, что вскоре рф сможет перейти от атак по Украине десятками импортных БПЛА к ударами сотнями “мопедов”, собранных самостоятельно.
"У России есть надежный способ получить в течение следующего года или около того возможность перейти от периодических запусков десятков импортных беспилотных летательных аппаратов-камикадзе Shahed-136 против украинских целей к более регулярным нападениям с применением сотен аппаратов", – говорит Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН по вооружениям, возглавлявший исследовательскую группу, которая анализировала документы для WP.
Додано: Чет 17 сер, 2023 20:40
pesikot , люди (оба ) заботятся о просвещении нас темных! Душа болит. У обеих. Правда один ушел «лечить» в «эмиграционную» ветку, а второй только угрожает уйти.
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