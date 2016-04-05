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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 сер, 2023 20:50
Hotab написав:pesikot
, люди (оба ) заботятся о просвещении нас темных! Душа болит. У обеих. Правда один ушел «лечить» в «эмиграционную» ветку, а второй только угрожает уйти.
От оно чё, а я и не понял, что нас тёмных просвещают ...
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Додано: Чет 17 сер, 2023 20:53
То вже відкрито заявляють, що - "ні восени, ні взимку Ф-16 - НЕ БУДЕ!!!"
Ну і як реагувати на таке, що "колективний Захід" мають 100500 касетних боєприпасів до Хаймарсів СПИСАНИХ(!!!) і ТІЛЬКИ ТЕПЕР(і пох їм, що вже стільки людей наших полягло!!!) надумали дати їх нам!!! Карл!!! Навіть, СПИСАНИХ боєприпасів шкодували нам дати цілих 1,5р.!!!
То хіба не хочеться крикнути їм за таке >>>
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Додано: Чет 17 сер, 2023 20:58
Успіх написав:
То хіба не хочеться крикнути їм за таке
Ну крикни, туебень, будешь с палками воевать против рашистов
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pesikot
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:03
Успіх написав:
То хіба не хочеться крикнути їм за таке >>>
ЗЕ БЕ МЕ головного мозку - безнадійний пацієнт
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Василь-Рівне
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:06
Успіх написав:
То хіба не хочеться крикнути їм за таке >>>
Хочеться, але не їм, а нашим чиновникам, які кладуть асфальт і саджають клумби, поки москалі будують завод дронів.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:08
Василь-Рівне написав: Успіх написав:
То хіба не хочеться крикнути їм за таке >>>
ЗЕ БЕ МЕ головного мозку - безнадійний пацієнт
Так і голова нашої держави - десь такий. Як зіграв роль, так потім нічого і не зрозумів
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pesikot
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:10
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
То хіба не хочеться крикнути їм за таке >>>
Хочеться, але не їм, а нашим чиновникам, які кладуть асфальт і саджають клумби, поки москалі будують завод дронів.
А якщо ти не хочешь воювати, то для тебе і кладуть асфальт
Щоб до тебе швидче приїхали рашисти
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:29
vitaliiangel написав:
переставайте делить людей на сорта. Есть те кто совершали преступления и те кто его поддерживали, остальных вы за что ненавидите?
Всі інші, хто не виїхали і сплачували податки - підтримували фінансово, теж причетні.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:29
Та за укладку асфальту - мова не йде. Я теж проти того, щоб вкладали кошти у ремонт доріг під час війни(наприклад, траса Миколаїв-Херсон), а за те - щоб закупити ще 100500 дронів/камікадзе, чи Лелек/Байрактарів!
Але я б хотів, щоб прокоментували саме ось це >>>
То вже відкрито заявляють, що - "ні восени, ні взимку Ф-16 - НЕ БУДЕ!!!"
Ну і як реагувати на таке, що "колективний Захід" мають 100500 касетних боєприпасів до Хаймарсів СПИСАНИХ(!!!) і ТІЛЬКИ ТЕПЕР
(і пох їм, що вже стільки людей наших полягло!!!) надумали дати їх нам!!! Карл!!! Навіть, СПИСАНИХ боєприпасів шкодували нам дати цілих 1,5р.!!!
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:33
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Аватар, иди спать
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