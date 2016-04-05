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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4872487348744875
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:50

  Hotab написав:pesikot , люди (оба ) заботятся о просвещении нас темных! Душа болит. У обеих. Правда один ушел «лечить» в «эмиграционную» ветку, а второй только угрожает уйти.

От оно чё, а я и не понял, что нас тёмных просвещают ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:53

Скільки ще будуть нас годувати з чайної ложки???!

То вже відкрито заявляють, що - "ні восени, ні взимку Ф-16 - НЕ БУДЕ!!!" :evil:
Ну і як реагувати на таке, що "колективний Захід" мають 100500 касетних боєприпасів до Хаймарсів СПИСАНИХ(!!!) і ТІЛЬКИ ТЕПЕР(і пох їм, що вже стільки людей наших полягло!!!) надумали дати їх нам!!! Карл!!! Навіть, СПИСАНИХ боєприпасів шкодували нам дати цілих 1,5р.!!! :twisted:

То хіба не хочеться крикнути їм за таке >>>
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:58

  Успіх написав:То хіба не хочеться крикнути їм за таке

Ну крикни, туебень, будешь с палками воевать против рашистов
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:То хіба не хочеться крикнути їм за таке >>>

ЗЕ БЕ МЕ головного мозку - безнадійний пацієнт
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:То хіба не хочеться крикнути їм за таке >>>
Хочеться, але не їм, а нашим чиновникам, які кладуть асфальт і саджають клумби, поки москалі будують завод дронів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:08

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:То хіба не хочеться крикнути їм за таке >>>

ЗЕ БЕ МЕ головного мозку - безнадійний пацієнт

Так і голова нашої держави - десь такий. Як зіграв роль, так потім нічого і не зрозумів
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:10

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:То хіба не хочеться крикнути їм за таке >>>
Хочеться, але не їм, а нашим чиновникам, які кладуть асфальт і саджають клумби, поки москалі будують завод дронів.

А якщо ти не хочешь воювати, то для тебе і кладуть асфальт
Щоб до тебе швидче приїхали рашисти
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:переставайте делить людей на сорта. Есть те кто совершали преступления и те кто его поддерживали, остальных вы за что ненавидите?

Всі інші, хто не виїхали і сплачували податки - підтримували фінансово, теж причетні.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:29

Просто ціна зволікання "колективного" = 100500життів українц

Та за укладку асфальту - мова не йде. Я теж проти того, щоб вкладали кошти у ремонт доріг під час війни(наприклад, траса Миколаїв-Херсон), а за те - щоб закупити ще 100500 дронів/камікадзе, чи Лелек/Байрактарів!
Але я б хотів, щоб прокоментували саме ось це >>>
То вже відкрито заявляють, що - "ні восени, ні взимку Ф-16 - НЕ БУДЕ!!!" :evil:
Ну і як реагувати на таке, що "колективний Захід" мають 100500 касетних боєприпасів до Хаймарсів СПИСАНИХ(!!!) і ТІЛЬКИ ТЕПЕР(і пох їм, що вже стільки людей наших полягло!!!) надумали дати їх нам!!! Карл!!! Навіть, СПИСАНИХ боєприпасів шкодували нам дати цілих 1,5р.!!! :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:33

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pesikot
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