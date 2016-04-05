|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 17 сер, 2023 21:56
Faceless написав: Успіх написав:
А от моя дружина хотіла здати сьогодні "завалявшихся" 1,5Кдол.(96р.) - так в трьох найближчих обмінках(в радіусі 1+км) курс на прийом писало 37,60!!!
А ви переживали за Долярчика. Жартівник він
Якщо щось - я написав правду!
Що декілька днів тому - моя дружина виїхала... в іншу область
І взяла з собою гроші і дітей... - ну так, бо їздила на Шатські озера
Але я реакцію всіх форумчан оцінив!
Люди - НЕ змінюються!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5214
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 824 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: Чет 17 сер, 2023 22:06
Щодо реальних намірів радянського союзу
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33623
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1396 раз.
- Подякували: 7812 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 17 сер, 2023 22:15
Успіх написав:
Та за укладку асфальту - мова не йде. Я теж проти того, щоб вкладали кошти у ремонт доріг під час війни(наприклад, траса Миколаїв-Херсон), а за те - щоб закупити ще 100500 дронів/камікадзе, чи Лелек/Байрактарів!
Але я б хотів, щоб прокоментували саме ось це >>>
То вже відкрито заявляють, що - "ні восени, ні взимку Ф-16 - НЕ БУДЕ!!!"
Ну і як реагувати на таке, що "колективний Захід" мають 100500 касетних боєприпасів до Хаймарсів СПИСАНИХ(!!!) і ТІЛЬКИ ТЕПЕР
(і пох їм, що вже стільки людей наших полягло!!!) надумали дати їх нам!!! Карл!!! Навіть, СПИСАНИХ боєприпасів шкодували нам дати цілих 1,5р.!!!
Ну такі от успіхи зеленої дипломатії послиць-сексологинь.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3749
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 сер, 2023 22:27
Успіх написав:
Але я б хотів, щоб прокоментували саме ось це >>>
Як в нас кажуть: благе теля 2 корови висосе. Нажаль ми не в тій позиції, щоб когось посилати, навіть жидів, і повинні просити допомогу у всіх.
От хто міг би реально "послати" політиків - це наша діаспора. ИМХО дуже не хватає мітингів в Канаді чи США "допомагайте Україні, або не голосуємо за вас"
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1180
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 сер, 2023 22:59
Дюрі-бачі написав:
От хто міг би реально "послати" політиків - це наша діаспора. ИМХО дуже не хватає мітингів в Канаді чи США
"допомагайте Україні, або не голосуємо за вас"
а в угорщыни???
чы в угорщыни украинской диапоры нет, зато есть угорська диаспора вна закарпатти???
чы як???
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13185
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|119097
|
|
|6076
|495299
|
|
|1
|6036
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|