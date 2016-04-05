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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4873487448754876
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:56

Тільки правда!

  Faceless написав:
  Успіх написав:А от моя дружина хотіла здати сьогодні "завалявшихся" 1,5Кдол.(96р.) - так в трьох найближчих обмінках(в радіусі 1+км) курс на прийом писало 37,60!!!

А ви переживали за Долярчика. Жартівник він

Якщо щось - я написав правду!
Що декілька днів тому - моя дружина виїхала... в іншу область :D
І взяла з собою гроші і дітей... - ну так, бо їздила на Шатські озера :D

Але я реакцію всіх форумчан оцінив! ;)

Люди - НЕ змінюються!©
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 22:06



Щодо реальних намірів радянського союзу
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 22:15

  Успіх написав:Та за укладку асфальту - мова не йде. Я теж проти того, щоб вкладали кошти у ремонт доріг під час війни(наприклад, траса Миколаїв-Херсон), а за те - щоб закупити ще 100500 дронів/камікадзе, чи Лелек/Байрактарів!
Але я б хотів, щоб прокоментували саме ось це >>>
То вже відкрито заявляють, що - "ні восени, ні взимку Ф-16 - НЕ БУДЕ!!!" :evil:
Ну і як реагувати на таке, що "колективний Захід" мають 100500 касетних боєприпасів до Хаймарсів СПИСАНИХ(!!!) і ТІЛЬКИ ТЕПЕР(і пох їм, що вже стільки людей наших полягло!!!) надумали дати їх нам!!! Карл!!! Навіть, СПИСАНИХ боєприпасів шкодували нам дати цілих 1,5р.!!! :twisted:

Ну такі от успіхи зеленої дипломатії послиць-сексологинь.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але я б хотів, щоб прокоментували саме ось це >>>

Як в нас кажуть: благе теля 2 корови висосе. Нажаль ми не в тій позиції, щоб когось посилати, навіть жидів, і повинні просити допомогу у всіх.
От хто міг би реально "послати" політиків - це наша діаспора. ИМХО дуже не хватає мітингів в Канаді чи США "допомагайте Україні, або не голосуємо за вас"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:От хто міг би реально "послати" політиків - це наша діаспора. ИМХО дуже не хватає мітингів в Канаді чи США "допомагайте Україні, або не голосуємо за вас"

а в угорщыни???
чы в угорщыни украинской диапоры нет, зато есть угорська диаспора вна закарпатти???
чы як???
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