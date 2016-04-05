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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:56
Faceless написав: Успіх написав:
А от моя дружина хотіла здати сьогодні "завалявшихся" 1,5Кдол.(96р.) - так в трьох найближчих обмінках(в радіусі 1+км) курс на прийом писало 37,60!!!
А ви переживали за Долярчика. Жартівник він
Якщо щось - я написав правду!
Що декілька днів тому - моя дружина виїхала... в іншу область
І взяла з собою гроші і дітей... - ну так, бо їздила на Шатські озера
Але я реакцію всіх форумчан оцінив!
Люди - НЕ змінюються!©
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Додано: Чет 17 сер, 2023 22:06
Щодо реальних намірів радянського союзу
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Faceless
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Додано: Чет 17 сер, 2023 22:15
Успіх написав:
Та за укладку асфальту - мова не йде. Я теж проти того, щоб вкладали кошти у ремонт доріг під час війни(наприклад, траса Миколаїв-Херсон), а за те - щоб закупити ще 100500 дронів/камікадзе, чи Лелек/Байрактарів!
Але я б хотів, щоб прокоментували саме ось це >>>
То вже відкрито заявляють, що - "ні восени, ні взимку Ф-16 - НЕ БУДЕ!!!"
Ну і як реагувати на таке, що "колективний Захід" мають 100500 касетних боєприпасів до Хаймарсів СПИСАНИХ(!!!) і ТІЛЬКИ ТЕПЕР
(і пох їм, що вже стільки людей наших полягло!!!) надумали дати їх нам!!! Карл!!! Навіть, СПИСАНИХ боєприпасів шкодували нам дати цілих 1,5р.!!!
Ну такі от успіхи зеленої дипломатії послиць-сексологинь.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 22:27
Успіх написав:
Але я б хотів, щоб прокоментували саме ось це >>>
Як в нас кажуть: благе теля 2 корови висосе. Нажаль ми не в тій позиції, щоб когось посилати, навіть жидів, і повинні просити допомогу у всіх.
От хто міг би реально "послати" політиків - це наша діаспора. ИМХО дуже не хватає мітингів в Канаді чи США "допомагайте Україні, або не голосуємо за вас"
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Додано: Чет 17 сер, 2023 22:59
Дюрі-бачі написав:
От хто міг би реально "послати" політиків - це наша діаспора. ИМХО дуже не хватає мітингів в Канаді чи США
"допомагайте Україні, або не голосуємо за вас"
а в угорщыни???
чы в угорщыни украинской диапоры нет, зато есть угорська диаспора вна закарпатти???
чы як???
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 00:45
fler написав:
Рф відключають від "авіаційного SWIFT". У вересні авіакомпанії рф позбавлять доступу до системи SITA, яка обслуговує 90% рейсів у світі.
Хотаб, відкоментуй, будь-ласка, що це нам дасть.
Я не Хотаб но откомментирую - это даст то что на рейсы изза рубежа в Россию (а таких еще хватает) авиабилеты можно будет купить только в кассах Аэрофлота как в старые добрые времена. Сайты и приложения мировых агрегаторов и туркомпаний эти рейсы видеть перестанут, а сайты авикомпаний РФ перестанут видеть рейсы других мировых авиакомпаний и не смогут продавать сквозные стыковочные билеты (а до этого момента в авикассе Москвы можно купить один билет на маршрут Москва-Стабмул-НьюЙорк например). Нам польза от этого только моральная, хотя тоже неплохо, изолируют их потихоньку.
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katso
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 01:06
Denik написав: Zebra написав:
Просування вглиб розширює лінію фронту, отже потрібні додаткові 10-20 бригад буде.
Це ж й оркам потрібно 10-20 бригад. А вони в них є чи спалені в їх контрнаступах під Кліщіївкою, обороною півночі Бахмута та на півночі Луганської області???
Якщо в орків їх немає, то буде прорив бо можливості вирівнювання фронту у орків немає.
У них є шторм-з. А ще судячи зі слів Лукашенко готується 250 тисяч добровольців. М'ясо на Рашці не скінчиться, на це сподіватися не має чого.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 01:44
katso написав:
хотя тоже неплохо, изолируют их потихоньку
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Угу, не пройшло і 1,5роки...
100500й пакет...
А ф-16 - то і ще #неначасі...
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 01:45
Starikan написав: Faceless написав:
.......
Яка в біса культура, або лайно, або крадене
Ну если от Фейслеса пошел явный бред - мне здесь делать нечего.
От Фейслеса этот бред уже давно.
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