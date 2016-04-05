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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4874487548764877
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 03:39

  thenewepic написав:Зрадофілам раджу почитати: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/08/16/7415736/
І задуматись - коли ви розганяєте «зраду», що все погано, влада все розікрала, мобілізованих забирають з вулиці і везуть прямо на фронт та подібне, чи не поширюєте при цьому наративи подібних далмерів кацапського розливу?

Случай из жизни.
Разговаривал на днях с друзьями в Германии. Бывшие наши. Выехали давно, около 30 лет назад.
За Украину очень переживают. Дочка активно волонтёрит.
Рассказали ситуацию.
Встретились с женщиной. Лет 45. Примерно год была беженкой в Германии. Сравнительно недавно вернулась в Киев с младшим сыном. Объяснила тем, что оценила перспективы и решила, что в Германии для неё перспективы хуже. Старший остался в Германии (ему около 18) и куда-то там поступил. Сейчас приехала повидаться с ним.
Начала им рассказывать, что Зеленский козёл, в Киеве сплошные взяточники и всё основано на взятках. Ну и т.д. Всё вполне в духе того, что многие пишут здесь на ветке.
Какие у них впечатления от таких рассказов, можно себе представить.
Вот они и звонят и спрашивают у меня: "Как же так?"
И я им должен объяснять, что у нас много дураков, которые даже во время войны не могут забыть о политических дрязгах и предпочитают воевать не с врагом на фронте, а лёжа на диване заниматься критиканством (к сожалению, временами небезосновательным, но зачастую преувеличенным).
Поверят ли мне или ей, не знаю. Они-то, скорее всего, поверят мне - давно знакомы. А другие?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 07:02

  Успіх написав:
  Faceless написав:А ви переживали за Долярчика. Жартівник він

дружина їздила на Шатські озера :D
Люди - НЕ змінюються!©

Щодо людей то так - ще більше в цьому переконаються хто мав сумніви.
Нехай ще ШаЦькі з'їздить.
США схвалили передачу Україні F-16 з Данії і Нідерландів – ЗМІ https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/18/7416034/

Це добре, але чуда моментального не відбудеться.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 07:20

  Успіх написав:То вже відкрито заявляють, що - "ні восени, ні взимку Ф-16 - НЕ БУДЕ!!!" :evil:


Сполучені Штати Америки схвалили відправку до України винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Їх відправлять одразу після того, як буде завершено підготовку пілотів.

Про це повідомляє Reuters. Штати офіційно запевнили Данію та Нідерланди у тому, що прискорять схвалення всіх необхідних формальностей для передачі цих літаків Україні, щойно завершиться навчання українських пілотів. Нещодавно Данія та Нідерланди такі запевнення запросили.

Як розповів агентству неназваний американський чиновник, держсекретар США Ентоні Блінкен надіслав листи владі Данії та Нідерландів. Він запевнив, що відповідні запити країн будуть схвалені.


очікую F16 за два-три тижня до Різдва ( Різдвяний подарунок), не раніше 1 листопада точно
все буде, тільки папізже
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