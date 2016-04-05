Додано: П'ят 18 сер, 2023 03:39

thenewepic написав: Зрадофілам раджу почитати: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/08/16/7415736/

І задуматись - коли ви розганяєте «зраду», що все погано, влада все розікрала, мобілізованих забирають з вулиці і везуть прямо на фронт та подібне, чи не поширюєте при цьому наративи подібних далмерів кацапського розливу? Зрадофілам раджу почитати:І задуматись - коли ви розганяєте «зраду», що все погано, влада все розікрала, мобілізованих забирають з вулиці і везуть прямо на фронт та подібне, чи не поширюєте при цьому наративи подібних далмерів кацапського розливу?

Случай из жизни.Разговаривал на днях с друзьями в Германии. Бывшие наши. Выехали давно, около 30 лет назад.За Украину очень переживают. Дочка активно волонтёрит.Рассказали ситуацию.Встретились с женщиной. Лет 45. Примерно год была беженкой в Германии. Сравнительно недавно вернулась в Киев с младшим сыном. Объяснила тем, что оценила перспективы и решила, что в Германии для неё перспективы хуже. Старший остался в Германии (ему около 18) и куда-то там поступил. Сейчас приехала повидаться с ним.Начала им рассказывать, что Зеленский козёл, в Киеве сплошные взяточники и всё основано на взятках. Ну и т.д. Всё вполне в духе того, что многие пишут здесь на ветке.Какие у них впечатления от таких рассказов, можно себе представить.Вот они и звонят и спрашивают у меня: "Как же так?"И я им должен объяснять, что у нас много дураков, которые даже во время войны не могут забыть о политических дрязгах и предпочитают воевать не с врагом на фронте, а лёжа на диване заниматься критиканством (к сожалению, временами небезосновательным, но зачастую преувеличенным).Поверят ли мне или ей, не знаю. Они-то, скорее всего, поверят мне - давно знакомы. А другие?