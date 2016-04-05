Чесно кажучи вперше бачу таку абревіатуру..Швидке гугління каже що вони забезпечують онлайн звʼязок між аеропортами світу для обміну інформацією . Якщо це основний канал обміну , то без нього ніяк. Якщо допоміжний, то мабуть не має значення.
Россияне наладили производство иранских “Шахедов” в рф - смогут бить по Украине сотнями дронов за раз
The Washington Post получила от работника завода в “Алабуге” документы, которые раскрывают планы кремля и темпы производства убийственных иранских дронов на российской территории.
Согласно проанализированным экспертами документам, оккупанты хотят за следующие два года собрать 6 тысяч дронов. План из трех этапов предусматривает, что российское производство все меньше будет зависеть от иранской помощи, и к 2025 году станет почти самостоятельным.
Хотя рф, по оценкам экспертов, уже отстает от планов, успехи в производстве есть - еще в июле оккупанты начали бить по Украине собранными на своей территории “Шахедами”.
Прогнозируют, что вскоре рф сможет перейти от атак по Украине десятками импортных БПЛА к ударами сотнями “мопедов”, собранных самостоятельно.
"У России есть надежный способ получить в течение следующего года или около того возможность перейти от периодических запусков десятков импортных беспилотных летательных аппаратов-камикадзе Shahed-136 против украинских целей к более регулярным нападениям с применением сотен аппаратов", – говорит Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН по вооружениям, возглавлявший исследовательскую группу, которая анализировала документы для WP.
fler написав:Рф відключають від "авіаційного SWIFT". У вересні авіакомпанії рф позбавлять доступу до системи SITA, яка обслуговує 90% рейсів у світі. Хотаб, відкоментуй, будь-ласка, що це нам дасть.
Я не Хотаб но откомментирую - это даст то что на рейсы изза рубежа в Россию (а таких еще хватает) авиабилеты можно будет купить только в кассах Аэрофлота как в старые добрые времена. Сайты и приложения мировых агрегаторов и туркомпаний эти рейсы видеть перестанут, а сайты авикомпаний РФ перестанут видеть рейсы других мировых авиакомпаний и не смогут продавать сквозные стыковочные билеты (а до этого момента в авикассе Москвы можно купить один билет на маршрут Москва-Стабмул-НьюЙорк например). Нам польза от этого только моральная, хотя тоже неплохо, изолируют их потихоньку.
Zebra написав:Просування вглиб розширює лінію фронту, отже потрібні додаткові 10-20 бригад буде.
Це ж й оркам потрібно 10-20 бригад. А вони в них є чи спалені в їх контрнаступах під Кліщіївкою, обороною півночі Бахмута та на півночі Луганської області??? Якщо в орків їх немає, то буде прорив бо можливості вирівнювання фронту у орків немає.
У них є шторм-з. А ще судячи зі слів Лукашенко готується 250 тисяч добровольців. М'ясо на Рашці не скінчиться, на це сподіватися не має чого.
thenewepic написав:Зрадофілам раджу почитати: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/08/16/7415736/ І задуматись - коли ви розганяєте «зраду», що все погано, влада все розікрала, мобілізованих забирають з вулиці і везуть прямо на фронт та подібне, чи не поширюєте при цьому наративи подібних далмерів кацапського розливу?
Случай из жизни. Разговаривал на днях с друзьями в Германии. Бывшие наши. Выехали давно, около 30 лет назад. За Украину очень переживают. Дочка активно волонтёрит. Рассказали ситуацию. Встретились с женщиной. Лет 45. Примерно год была беженкой в Германии. Сравнительно недавно вернулась в Киев с младшим сыном. Объяснила тем, что оценила перспективы и решила, что в Германии для неё перспективы хуже. Старший остался в Германии (ему около 18) и куда-то там поступил. Сейчас приехала повидаться с ним. Начала им рассказывать, что Зеленский козёл, в Киеве сплошные взяточники и всё основано на взятках. Ну и т.д. Всё вполне в духе того, что многие пишут здесь на ветке. Какие у них впечатления от таких рассказов, можно себе представить. Вот они и звонят и спрашивают у меня: "Как же так?" И я им должен объяснять, что у нас много дураков, которые даже во время войны не могут забыть о политических дрязгах и предпочитают воевать не с врагом на фронте, а лёжа на диване заниматься критиканством (к сожалению, временами небезосновательным, но зачастую преувеличенным). Поверят ли мне или ей, не знаю. Они-то, скорее всего, поверят мне - давно знакомы. А другие?
thenewepic написав:Зрадофілам раджу почитати: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/08/16/7415736/ І задуматись - коли ви розганяєте «зраду», що все погано, влада все розікрала, мобілізованих забирають з вулиці і везуть прямо на фронт та подібне, чи не поширюєте при цьому наративи подібних далмерів кацапського розливу?
Случай из жизни. Разговаривал на днях с друзьями в Германии. Бывшие наши. Выехали давно, около 30 лет назад. За Украину очень переживают. Дочка активно волонтёрит. Рассказали ситуацию. Встретились с женщиной. Лет 45. Примерно год была беженкой в Германии. Сравнительно недавно вернулась в Киев с младшим сыном. Объяснила тем, что оценила перспективы и решила, что в Германии для неё перспективы хуже. Старший остался в Германии (ему около 18) и куда-то там поступил. Сейчас приехала повидаться с ним. Начала им рассказывать, что Зеленский козёл, в Киеве сплошные взяточники и всё основано на взятках. Ну и т.д. Всё вполне в духе того, что многие пишут здесь на ветке. Какие у них впечатления от таких рассказов, можно себе представить. Вот они и звонят и спрашивают у меня: "Как же так?" И я им должен объяснять, что у нас много дураков, которые даже во время войны не могут забыть о политических дрязгах и предпочитают воевать не с врагом на фронте, а лёжа на диване заниматься критиканством (к сожалению, временами небезосновательным, но зачастую преувеличенным). Поверят ли мне или ей, не знаю. Они-то, скорее всего, поверят мне - давно знакомы. А другие?
так, зідний з вами. "дураков" таки "много". вони наділи рожеві окуляри (чи ще яка причина тому) і вперто намагаються не помічати масштаби дерибану (у військовий час то) і місцями відвертий саботаж чи навіть зраду. ну це ж так і має бути, напевно. а, і ше, ці "много дураков" вперто шукають "хароших рускіх", після всього того, шо вони тут зробили. тому я з вами цілком згідний.