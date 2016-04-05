RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4871487248734874
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:43

Британія надасть Україні засоби ППО на понад $114 мільйонів
Йдеться про системи UAS та CORTEX Typhon.

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/586 ... na-105-mln

система CORTEX Typhon. Для управління гарматою потрібні тільки два оператори. Цю мобільну систему можна розгорнути і перемістити в будь-який час.

Контракти укладено в рамках Міжнародного фонду для України (IFU), який на сьогодні зібрав понад 901 млн євро з усього світу. Кошти призначені на летальну і нелетальну військову підтримку Україні.

Нагадаємо, що оператори вчаться керувати бойовими дронами за допомогою супутників. Нова технологія автопілота ATLC спрощує запуск великих безпілотних літаків.
prodigy
 
Повідомлень: 10065
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3152 раз.
Подякували: 3225 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:31

fler ,


Хотаб, відкоментуй, будь-ласка, що це нам дасть


Чесно кажучи вперше бачу таку абревіатуру..Швидке гугління каже що вони забезпечують онлайн звʼязок між аеропортами світу для обміну інформацією .
Якщо це основний канал обміну , то без нього ніяк. Якщо допоміжний, то мабуть не має значення.
Hotab
 
Повідомлень: 9677
З нами з: 15.02.09
Подякував: 597 раз.
Подякували: 2050 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россияне наладили производство иранских “Шахедов” в рф - смогут бить по Украине сотнями дронов за раз

The Washington Post получила от работника завода в “Алабуге” документы, которые раскрывают планы кремля и темпы производства убийственных иранских дронов на российской территории.

Согласно проанализированным экспертами документам, оккупанты хотят за следующие два года собрать 6 тысяч дронов. План из трех этапов предусматривает, что российское производство все меньше будет зависеть от иранской помощи, и к 2025 году станет почти самостоятельным.

Хотя рф, по оценкам экспертов, уже отстает от планов, успехи в производстве есть - еще в июле оккупанты начали бить по Украине собранными на своей территории “Шахедами”.

Прогнозируют, что вскоре рф сможет перейти от атак по Украине десятками импортных БПЛА к ударами сотнями “мопедов”, собранных самостоятельно.

"У России есть надежный способ получить в течение следующего года или около того возможность перейти от периодических запусков десятков импортных беспилотных летательных аппаратов-камикадзе Shahed-136 против украинских целей к более регулярным нападениям с применением сотен аппаратов", – говорит Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН по вооружениям, возглавлявший исследовательскую группу, которая анализировала документы для WP.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 00:45

  fler написав:Рф відключають від "авіаційного SWIFT". У вересні авіакомпанії рф позбавлять доступу до системи SITA, яка обслуговує 90% рейсів у світі.
Хотаб, відкоментуй, будь-ласка, що це нам дасть.


Я не Хотаб но откомментирую - это даст то что на рейсы изза рубежа в Россию (а таких еще хватает) авиабилеты можно будет купить только в кассах Аэрофлота как в старые добрые времена. Сайты и приложения мировых агрегаторов и туркомпаний эти рейсы видеть перестанут, а сайты авикомпаний РФ перестанут видеть рейсы других мировых авиакомпаний и не смогут продавать сквозные стыковочные билеты (а до этого момента в авикассе Москвы можно купить один билет на маршрут Москва-Стабмул-НьюЙорк например). Нам польза от этого только моральная, хотя тоже неплохо, изолируют их потихоньку.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 629
З нами з: 16.05.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 01:06

  Denik написав:
  Zebra написав:Просування вглиб розширює лінію фронту, отже потрібні додаткові 10-20 бригад буде.

Це ж й оркам потрібно 10-20 бригад. А вони в них є чи спалені в їх контрнаступах під Кліщіївкою, обороною півночі Бахмута та на півночі Луганської області???
Якщо в орків їх немає, то буде прорив бо можливості вирівнювання фронту у орків немає.

У них є шторм-з. А ще судячи зі слів Лукашенко готується 250 тисяч добровольців. М'ясо на Рашці не скінчиться, на це сподіватися не має чого.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12211
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1831 раз.
Подякували: 2645 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 01:44

А загалом, прекрасна Маркіза, все чудово - так чудово! ©

  katso написав:хотя тоже неплохо, изолируют их потихоньку.
Угу, не пройшло і 1,5роки...
100500й пакет...
А ф-16 - то і ще #неначасі...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5213
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 03:39

  thenewepic написав:Зрадофілам раджу почитати: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/08/16/7415736/
І задуматись - коли ви розганяєте «зраду», що все погано, влада все розікрала, мобілізованих забирають з вулиці і везуть прямо на фронт та подібне, чи не поширюєте при цьому наративи подібних далмерів кацапського розливу?

Случай из жизни.
Разговаривал на днях с друзьями в Германии. Бывшие наши. Выехали давно, около 30 лет назад.
За Украину очень переживают. Дочка активно волонтёрит.
Рассказали ситуацию.
Встретились с женщиной. Лет 45. Примерно год была беженкой в Германии. Сравнительно недавно вернулась в Киев с младшим сыном. Объяснила тем, что оценила перспективы и решила, что в Германии для неё перспективы хуже. Старший остался в Германии (ему около 18) и куда-то там поступил. Сейчас приехала повидаться с ним.
Начала им рассказывать, что Зеленский козёл, в Киеве сплошные взяточники и всё основано на взятках. Ну и т.д. Всё вполне в духе того, что многие пишут здесь на ветке.
Какие у них впечатления от таких рассказов, можно себе представить.
Вот они и звонят и спрашивают у меня: "Как же так?"
И я им должен объяснять, что у нас много дураков, которые даже во время войны не могут забыть о политических дрязгах и предпочитают воевать не с врагом на фронте, а лёжа на диване заниматься критиканством (к сожалению, временами небезосновательным, но зачастую преувеличенным).
Поверят ли мне или ей, не знаю. Они-то, скорее всего, поверят мне - давно знакомы. А другие?
ЛАД
2
 
Заблокований
Повідомлень: 25495
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5093 раз.
Подякували: 4739 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 07:02

США схвалили передачу Україні F-16 з Данії і Нідерландів – ЗМІ https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/18/7416034/

Це добре, але чуда моментального не відбудеться.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6079
З нами з: 19.04.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:43

  ЛАД написав:
Поверят ли мне или ей, не знаю. Они-то, скорее всего, поверят мне - давно знакомы. А другие?

А інші повірять своїм журналістам, які розповідають про яйця, барабани і продаж гуманітарки. Хоч одного арештували, тим паче, посадили? Навіть при янику саджали за корупцію своїх.
lapay
 
Повідомлень: 13531
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:33

  ЛАД написав:
  thenewepic написав:Зрадофілам раджу почитати: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/08/16/7415736/
І задуматись - коли ви розганяєте «зраду», що все погано, влада все розікрала, мобілізованих забирають з вулиці і везуть прямо на фронт та подібне, чи не поширюєте при цьому наративи подібних далмерів кацапського розливу?

Случай из жизни.
Разговаривал на днях с друзьями в Германии. Бывшие наши. Выехали давно, около 30 лет назад.
За Украину очень переживают. Дочка активно волонтёрит.
Рассказали ситуацию.
Встретились с женщиной. Лет 45. Примерно год была беженкой в Германии. Сравнительно недавно вернулась в Киев с младшим сыном. Объяснила тем, что оценила перспективы и решила, что в Германии для неё перспективы хуже. Старший остался в Германии (ему около 18) и куда-то там поступил. Сейчас приехала повидаться с ним.
Начала им рассказывать, что Зеленский козёл, в Киеве сплошные взяточники и всё основано на взятках. Ну и т.д. Всё вполне в духе того, что многие пишут здесь на ветке.
Какие у них впечатления от таких рассказов, можно себе представить.
Вот они и звонят и спрашивают у меня: "Как же так?"
И я им должен объяснять, что у нас много дураков, которые даже во время войны не могут забыть о политических дрязгах и предпочитают воевать не с врагом на фронте, а лёжа на диване заниматься критиканством (к сожалению, временами небезосновательным, но зачастую преувеличенным).
Поверят ли мне или ей, не знаю. Они-то, скорее всего, поверят мне - давно знакомы. А другие?


так, зідний з вами. "дураков" таки "много". вони наділи рожеві окуляри (чи ще яка причина тому) і вперто намагаються не помічати масштаби дерибану (у військовий час то) і місцями відвертий саботаж чи навіть зраду. ну це ж так і має бути, напевно. а, і ше, ці "много дураков" вперто шукають "хароших рускіх", після всього того, шо вони тут зробили. тому я з вами цілком згідний.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4871487248734874
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119098
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495315
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (217)
18.08.2023 09:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.