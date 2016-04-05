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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4872487348744875
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:47

стаття в Guardian про проблеми з мобілізацією

https://www.theguardian.com/world/2023/ ... nscription
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:43

Розвідка США вважає, що Україна не зможе дійти до Мелітополя в рамках літнього контрнаступу — The Washington Post

Як пише The Washington Post з посиланням на близькі до розвідки США джерела, збройні сили України через російські лінії оборони, ймовірно, не зможуть дійти до Мелітополя в Запорізькій області і тим самим порушити «сухопутний міст» між анексованим Кримом та іншими територіями. зайнятими російськими військами.

За словами співрозмовників видання, українські війська, які зараз знаходяться за 80 кілометрів від Мелітополя, зупиняться за кілька кілометрів від міста.

Через прогноз американської розвідки, про який повідомили кільком конгресменам, деякі республіканці виступили проти того, щоб додатково виділити на допомогу Україні понад 20 мільярдів доларів, як просить президент США Джо Байден.

При цьому джерело Washington Post підкреслило, що в будь-якому разі український контрнаступ значно послабив російські війська.


Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:45

Xenon

Розвідка США вважає:
Київ за 3 дні
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:21

  smdtranz написав:Xenon

Розвідка США вважає:
Київ за 3 дні

Був такий радянський воєнний плакат:
1942 ГОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОДОМ ПОЛНОГО РАЗГРОМА ВРАГА!
Рік почався з загального оптимізму радянського командування, з весняного контрнаступу з Ізюма на Харків, а закінчився свастикою на Ельбрусі і в Сталінграді.
Кацапи, взагалі-то, планують закінчити війну весною, тільки своєю перемогою. Я не залякую, тільки нагадую, що не треба недооцінювати ворога, і це не тільки про Київ за три дні, а й про каву в Ялті, цього літа.
Треба налаштовувати себе на довгу і важку війну.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Кацапи, взагалі-то, планують закінчити війну весною, тільки своєю перемогою.


небачив такої інфо. Думаю навіть при своїй повній неадекватності вони не можуть всерйоз на таке розраховувати. Хіба якщо під словом перемога розуміють "мир на їх умовах", маючи надію на важку зиму та гіпотетичне послаблення допомоги/підштовшування до перемовин
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:38

Letusrock Вони цілком можуть навіть жест доброї волі з усієї України, крім Криму, вважати за перемогу.
Дюрі-бачі
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