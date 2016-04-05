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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:47
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Letusrock
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:43
Розвідка США вважає, що Україна не зможе дійти до Мелітополя в рамках літнього контрнаступу — The Washington Post
Як пише The Washington Post з посиланням на близькі до розвідки США джерела, збройні сили України через російські лінії оборони, ймовірно, не зможуть дійти до Мелітополя в Запорізькій області і тим самим порушити «сухопутний міст» між анексованим Кримом та іншими територіями. зайнятими російськими військами.
За словами співрозмовників видання, українські війська, які зараз знаходяться за 80 кілометрів від Мелітополя, зупиняться за кілька кілометрів від міста.
Через прогноз американської розвідки, про який повідомили кільком конгресменам, деякі республіканці виступили проти того, щоб додатково виділити на допомогу Україні понад 20 мільярдів доларів, як просить президент США Джо Байден.
При цьому джерело Washington Post підкреслило, що в будь-якому разі український контрнаступ значно послабив російські війська.
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Xenon
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:45
Xenon
Розвідка США вважає:
Київ за 3 дні
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smdtranz
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:21
smdtranz написав:Xenon
Розвідка США вважає:
Київ за 3 дні
Був такий радянський воєнний плакат:
1942 ГОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОДОМ ПОЛНОГО РАЗГРОМА ВРАГА!
Рік почався з загального оптимізму радянського командування, з весняного контрнаступу з Ізюма на Харків, а закінчився свастикою на Ельбрусі і в Сталінграді.
Кацапи, взагалі-то, планують закінчити війну весною, тільки своєю перемогою. Я не залякую, тільки нагадую, що не треба недооцінювати ворога, і це не тільки про Київ за три дні, а й про каву в Ялті, цього літа.
Треба налаштовувати себе на довгу і важку війну.
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lapay
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:32
lapay написав:
Кацапи, взагалі-то, планують закінчити війну весною, тільки своєю перемогою.
небачив такої інфо. Думаю навіть при своїй повній неадекватності вони не можуть всерйоз на таке розраховувати. Хіба якщо під словом перемога розуміють "мир на їх умовах", маючи надію на важку зиму та гіпотетичне послаблення допомоги/підштовшування до перемовин
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Letusrock
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:38
Letusrock Вони цілком можуть навіть жест доброї волі з усієї України, крім Криму, вважати за перемогу.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:45
Дюрі-бачі написав:
Letusrock Вони цілком можуть навіть жест доброї волі з усієї України, крім Криму, вважати за перемогу.
поки, на жаль, нема передумов: танки відновлюють, дрони штампують, ракети і мясо не закінчуються, та й нашого боку не все гладко - союзники туплять, барабани купуються
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Letusrock
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:31
Letusrock написав: Дюрі-бачі написав:
Letusrock Вони цілком можуть навіть жест доброї волі з усієї України, крім Криму, вважати за перемогу.
поки, на жаль, нема передумов: танки відновлюють, дрони штампують, ракети і мясо не закінчуються, та й нашого боку не все гладко - союзники туплять, барабани купуються
Якщо ви так міркуєте то далі буде тільки гірше - дрони/танки будуть штампувати в РФ ще більше, наші союзники будуть ще більше тупити.
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andrijk777
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:41
Кацапы штампуют танки???
Они Лайнос свой сделать не могут, на Жак и Джили переклеили эмблему и уписыраются от восторга что разработали новую ведромодель
А ракеиы штучное производство по баснословной цене и не факт что с нуля, может там тоже "болванки" Пекин отсылает
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барабашов
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:47
барабашов написав:
Кацапы штампуют танки???
не перекручуйте, я писав відновлюють
британці вказують, що ще три "бронетанкові" заводи росіян можуть відновлювати кожен по 17 танків щомісяця. Отже, у місяць армія РФ може отримувати до 70 одиниць нових, або відновлених танків.
P.S. Ви теж із секти "ракети закінчаться в травні 2022" ?
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Letusrock
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