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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:05
США пригрозили Турции наказанием за помощь России – The Wall Street Journal
По словам собеседника WSJ, США пытаются добиться от Анкары соблюдения мер против Москвы, но в то же время хотят «избежать сценария, при котором Турция будет подвергнута санкциям».
Газета пишет, что турецкие компании купили десятки танкеров, перевозящих российскую нефть и теперь этот «флот-призрак» помогает России уклоняться от санкций.
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Xenon
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:07
Дюрі-бачі написав:Letusrock
Вони цілком можуть навіть жест доброї волі з усієї України, крім Криму, вважати за перемогу.
Вони записали захоплені і незахоплені території у конституцію. Хіба що можуть уточнити межі і кордони по результатам.
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Zebra
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:24
Zebra написав: Дюрі-бачі написав:Letusrock
Вони цілком можуть навіть жест доброї волі з усієї України, крім Криму, вважати за перемогу.
Вони записали захоплені і незахоплені території у конституцію. Хіба що можуть уточнити межі і кордони по результатам.
Як записали так і відпишуть.
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andrijk777
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:33
Xenon написав:
Розвідка США вважає, що Україна не зможе дійти до Мелітополя в рамках літнього контрнаступу — The Washington Post
...
За словами співрозмовників видання, українські війська, які зараз знаходяться за 80 кілометрів від Мелітополя, зупиняться за кілька кілометрів від міста.
...
Як на мене, це був ви надзвичайно позитивний результат для нас. І дуже фіговий для русні.
Хорошим результатом було б і хоча б половину з тих 80 км: визволення Токмаку або вихід до залізниці західніше Токмаку - це був би чудовий результат.
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sashaqbl
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