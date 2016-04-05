Розвідка США вважає, що Україна не зможе дійти до Мелітополя в рамках літнього контрнаступу — The Washington Post
... За словами співрозмовників видання, українські війська, які зараз знаходяться за 80 кілометрів від Мелітополя, зупиняться за кілька кілометрів від міста. ...
Як на мене, це був ви надзвичайно позитивний результат для нас. І дуже фіговий для русні. Хорошим результатом було б і хоча б половину з тих 80 км: визволення Токмаку або вихід до залізниці західніше Токмаку - це був би чудовий результат.
Letusrock написав:P.S. Ви теж із секти "ракети закінчаться в травні 2022" ?
Я наприклад з секти Якщо ракета вартістю в 1 млн в середньому вбиває 1 громадянина України - то в педераційників і ракети і гроші на ракети і гроші на підтримку штанів населення закінчаться швидше ніж в Україні ракети педераційників зменшать населення на 1 %
не буду. Але кілька моментів: а) готові взяти на себе поза чергою одну ракету та пришвидшити падіння рф? а) ракети не полюють за цивільними а дуже часто наносять шкоду набагато більше за той мільйон в) скоро замість ракет може бути під сотню шахедів в день, якщо на повну запрацює той завод. Сподіваюсь вже щось робиться для протидії цьому
Letusrock написав:в) скоро замість ракет може бути під сотню шахедів в день, якщо на повну запрацює той завод. Сподіваюсь вже щось робиться для протидії цьому
А чому відразу не мільйон? Звідки цифра про 100 на день?
дивіться нижче
Росія прагне до 2025 року виготовити на заводі в "Алабузі" (особлива економічна зона Республіки Татарстан) 6 тисяч ударних безпілотників, і має певні успіхи в цьому. Про це пише The Washington Post з посиланням на документи, отримані від людини, яка стверджує, що виступає проти війни з Україною, і бере участь у роботі виробництва іранських дронів на російській території.