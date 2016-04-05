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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4874487548764877>
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:05

США пригрозили Турции наказанием за помощь России – The Wall Street Journal

По словам собеседника WSJ, США пытаются добиться от Анкары соблюдения мер против Москвы, но в то же время хотят «избежать сценария, при котором Турция будет подвергнута санкциям».

Газета пишет, что турецкие компании купили десятки танкеров, перевозящих российскую нефть и теперь этот «флот-призрак» помогает России уклоняться от санкций.



Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:07

  Дюрі-бачі написав:Letusrock Вони цілком можуть навіть жест доброї волі з усієї України, крім Криму, вважати за перемогу.

Вони записали захоплені і незахоплені території у конституцію. Хіба що можуть уточнити межі і кордони по результатам.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:24

  Zebra написав:
  Дюрі-бачі написав:Letusrock Вони цілком можуть навіть жест доброї волі з усієї України, крім Криму, вважати за перемогу.

Вони записали захоплені і незахоплені території у конституцію. Хіба що можуть уточнити межі і кордони по результатам.

Як записали так і відпишуть.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:33

  Xenon написав:
Розвідка США вважає, що Україна не зможе дійти до Мелітополя в рамках літнього контрнаступу — The Washington Post

...
За словами співрозмовників видання, українські війська, які зараз знаходяться за 80 кілометрів від Мелітополя, зупиняться за кілька кілометрів від міста.
...


Як на мене, це був ви надзвичайно позитивний результат для нас. І дуже фіговий для русні.
Хорошим результатом було б і хоча б половину з тих 80 км: визволення Токмаку або вихід до залізниці західніше Токмаку - це був би чудовий результат.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:P.S. Ви теж із секти "ракети закінчаться в травні 2022" ?
Я наприклад з секти
Якщо ракета вартістю в 1 млн в середньому вбиває 1 громадянина України - то в педераційників і ракети і гроші на ракети і гроші на підтримку штанів населення закінчаться швидше ніж в Україні ракети педераційників зменшать населення на 1 %

Будете заперечувати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Будете заперечувати?


не буду. Але кілька моментів:
а) готові взяти на себе поза чергою одну ракету та пришвидшити падіння рф?
а) ракети не полюють за цивільними а дуже часто наносять шкоду набагато більше за той мільйон
в) скоро замість ракет може бути під сотню шахедів в день, якщо на повну запрацює той завод. Сподіваюсь вже щось робиться для протидії цьому
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:в) скоро замість ракет може бути під сотню шахедів в день, якщо на повну запрацює той завод. Сподіваюсь вже щось робиться для протидії цьому

А чому відразу не мільйон? Звідки цифра про 100 на день?
Востаннє редагувалось kyk в П'ят 18 сер, 2023 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:01

Letusrock ,

а) готові взяти на себе поза чергою одну ракету та пришвидшити падіння рф?


Щодня в ДТП гине майже 10 українців. Це зупиняє вас бути учасником руху? Чому нема істерики? Готові позачергово прийняти КамАЗ в голову?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:09

  kyk написав:
  Letusrock написав:в) скоро замість ракет може бути під сотню шахедів в день, якщо на повну запрацює той завод. Сподіваюсь вже щось робиться для протидії цьому

А чому відразу не мільйон? Звідки цифра про 100 в день?

московіти планують на своїх заводах за два роки випустити 6000 шахедів.
6000/(365*2) = 8,2 в день. Кожні дванадцять днів по нам зможуть запускати одночасно 100 дронів свого виробництва. А якщо Іран продовжить допомагати московітам, то навіть частіше, ніж кожні десять днів. Наша система пво втомиться дуже швидко і добре, якщо третину будуть відбивати.
Россия хочет изготовить 6000 шахедов на своем секретном заводе к 2025 году — расследование WP
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:13

  kyk написав:
  Letusrock написав:в) скоро замість ракет може бути під сотню шахедів в день, якщо на повну запрацює той завод. Сподіваюсь вже щось робиться для протидії цьому

А чому відразу не мільйон? Звідки цифра про 100 на день?


дивіться нижче

Росія прагне до 2025 року виготовити на заводі в "Алабузі" (особлива економічна зона Республіки Татарстан) 6 тисяч ударних безпілотників, і має певні успіхи в цьому. Про це пише The Washington Post з посиланням на документи, отримані від людини, яка стверджує, що виступає проти війни з Україною, і бере участь у роботі виробництва іранських дронів на російській території.
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