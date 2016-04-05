Letusrock написав:в) скоро замість ракет може бути під сотню шахедів в день, якщо на повну запрацює той завод. Сподіваюсь вже щось робиться для протидії цьому
А чому відразу не мільйон? Звідки цифра про 100 на день?
дивіться нижче
Росія прагне до 2025 року виготовити на заводі в "Алабузі" (особлива економічна зона Республіки Татарстан) 6 тисяч ударних безпілотників, і має певні успіхи в цьому. Про це пише The Washington Post з посиланням на документи, отримані від людини, яка стверджує, що виступає проти війни з Україною, і бере участь у роботі виробництва іранських дронів на російській території.
6000 за два роки і 100 на день? Вам калькулятор подарувати?
Letusrock , як же важко вам доходить… Будівельник вам каже, що хоч і гарного в тому, що кожна ракета забирає (в середньому) одне життя - нема, але робити з цього трагедію і закочувати істерики не потрібно. А я додаю, що у нас є страшніші речі і без війни, але ви до них ставитесь спокійно.
whois2010 , не ображайте Успіха. Він тут знов «зробив всіх разом». Організував перегони, в яких взяв участь він один, решта лише спостерігали (депозитчики проти карусельщиків), глузував, насміхався, тролив всіх навколо, і схоже курс валют не сприяє його гарному настрою на зараз))