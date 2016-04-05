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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4875487648774878>
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:13

  whois2010 написав:
  kyk написав:
  Letusrock написав:в) скоро замість ракет може бути під сотню шахедів в день, якщо на повну запрацює той завод. Сподіваюсь вже щось робиться для протидії цьому

А чому відразу не мільйон? Звідки цифра про 100 в день?

московіти планують на своїх заводах за два роки випустити 6000 шахедів.
6000/(365*2) = 8,2 в день. Кожні дванадцять днів по нам зможуть запускати одночасно 100 дронів свого виробництва. А якщо Іран продовжить допомагати московітам, то навіть частіше, ніж кожні десять днів. Наша система пво втомиться дуже швидко і добре, якщо третину будуть відбивати.
Россия хочет изготовить 6000 шахедов на своем секретном заводе к 2025 году — расследование WP

А наш "Укроборонпром" якого закидали мільярдами доларів що?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Щодня в ДТП гине майже 10 українців. Це зупиняє вас бути учасником руху? Чому нема істерики? Готові позачергово прийняти КамАЗ в голову?


до чого тут ДТП? Я ж не писав як будівельник типу "ДТП з жигулями забирає в середньому життя одної людини, хай буде побільше ДТП щоб скоріше жигулі закінчились"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:17

  Letusrock написав:
  kyk написав:
  Letusrock написав:в) скоро замість ракет може бути під сотню шахедів в день, якщо на повну запрацює той завод. Сподіваюсь вже щось робиться для протидії цьому

А чому відразу не мільйон? Звідки цифра про 100 на день?


дивіться нижче

Росія прагне до 2025 року виготовити на заводі в "Алабузі" (особлива економічна зона Республіки Татарстан) 6 тисяч ударних безпілотників, і має певні успіхи в цьому. Про це пише The Washington Post з посиланням на документи, отримані від людини, яка стверджує, що виступає проти війни з Україною, і бере участь у роботі виробництва іранських дронів на російській території.

6000 за два роки і 100 на день? Вам калькулятор подарувати?
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:18

Letusrock , як же важко вам доходить…
Будівельник вам каже, що хоч і гарного в тому, що кожна ракета забирає (в середньому) одне життя - нема, але робити з цього трагедію і закочувати істерики не потрібно.
А я додаю, що у нас є страшніші речі і без війни, але ви до них ставитесь спокійно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:18

  BIGor написав:
  whois2010 написав:московіти планують на своїх заводах за два роки випустити 6000 шахедів.
6000/(365*2) = 8,2 в день. Кожні дванадцять днів по нам зможуть запускати одночасно 100 дронів свого виробництва. А якщо Іран продовжить допомагати московітам, то навіть частіше, ніж кожні десять днів. Наша система пво втомиться дуже швидко і добре, якщо третину будуть відбивати.
Россия хочет изготовить 6000 шахедов на своем секретном заводе к 2025 году — расследование WP

А наш "Укроборонпром" якого закидали мільярдами доларів що?

ефектівниє молодиє управлєнци вже все освоїли та чекають тепер на волонтерів і передають привіт в окопи Успіхам, які їх привели до влади.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:21

whois2010 , не ображайте Успіха. Він тут знов «зробив всіх разом». Організував перегони, в яких взяв участь він один, решта лише спостерігали (депозитчики проти карусельщиків), глузував, насміхався, тролив всіх навколо, і схоже курс валют не сприяє його гарному настрою на зараз))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kyk написав:6000 за два роки і 100 на день? Вам калькулятор подарувати?


не нервуйтесь.
Цитата "сотні в день" не моя, а зі ЗМІ, загугліть якщо цікаво. Мова не йшла про щоденні(!) атаки по сотні дронів.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:47

  Letusrock написав:
  kyk написав:6000 за два роки і 100 на день? Вам калькулятор подарувати?


не нервуйтесь.
Цитата "сотні в день" не моя, а зі ЗМІ, загугліть якщо цікаво. Мова не йшла про щоденні(!) атаки по сотні дронів.

Я не нервую :) Просто не люблю, коли люди пишуть нісенітниці. Запустити 100 дронів в день раз на місяць росія і зараз може.
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:10

  kyk написав:
  Letusrock написав:
  kyk написав:6000 за два роки і 100 на день? Вам калькулятор подарувати?


не нервуйтесь.
Цитата "сотні в день" не моя, а зі ЗМІ, загугліть якщо цікаво. Мова не йшла про щоденні(!) атаки по сотні дронів.

Я не нервую :) Просто не люблю, коли люди пишуть нісенітниці. Запустити 100 дронів в день раз на місяць росія і зараз може.


теоретично зможуть раз в 8 днів (6000/500днів до 01.01.2025). Але сподіваємось щось піде не так і незможуть
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:43

Скандал навколо відбудови Гостомеля. Адміністрація не може надати дозвіл французькій компанії

У Гостомелі мало не спалахнув міжнародний скандал. Французька компанія, яка готова відбудувати 5 зруйнованих росіянами багатоповерхівок, вже збиралася згорнути проєкт, бо тамтешня військова адміністрація від весни не може надати всіх дозволів.


vitaliiangel
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