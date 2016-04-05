Letusrock написав:Цитата "сотні в день" не моя, а зі ЗМІ, загугліть якщо цікаво. Мова не йшла про щоденні(!) атаки по сотні дронів.
З ракетами Хотаб Пояснив Перейдемо до дронів Дрон , який долітає далі ніж 100 км коштує від 20 000 доларів Як правило по дорозі збивають 70-90% отже один що долітає вже коштує від 0,15 млн доларів З тих що долетіли не всі вбивають...якщо ракета в середньому одного , то десять долетівших нехай також в середньому одного громадянина України
Таким чином , для педераційників смерть українця від дрона/ракети коштує від 1 млн доларів...
Питання на засипку Зараз з України виїхало 3-5 млн..і ми не те що працюємо , ми ще й пробуємо атакувати... То чи є в москалів 5 млн * 1 млн доларів=5 000 000 000 000 доларів щоб зменшити нашу кількість на 10% при чому не факт що навіть таке зменшення приведе до їх перемоги.
Це хоч зрозуміло? Крім людей - воюють гроші у вигляді технологій/зброї/знань...
budivelnik написав:Це хоч зрозуміло? Крім людей - воюють гроші у вигляді технологій/зброї/знань...
я одне не розумію, для чого ви мені почали це все писати)) до чого тут ракети і цивільні? чи ви ствержуєте що вони ракетами/дронами полюють не за електростанціями/аеродромами а за самотніми бабулями в селі
Таким чином , для педераційників смерть українця від дрона/ракети коштує від 1 млн доларів...
набагато більше смертей від мін, снарядів та патронів
budivelnik написав:З тих що долетіли не всі вбивають...якщо ракета в середньому одного , то десять долетівших нехай також в середньому одного громадянина України
А тепер уявіть іншу ситуацію: 100 дронів повністю покладе енергосистему, а на вулиці -20 і від морозу загине 100 тис. людей.
1 Вже пройшло 500+ днів війни Скільки було випущено дронів? Ракет близько 3000...дронів нехай 10 000 Чи лягла енергосистема? 2 Нагадайте мені коли останній раз в Україні було мінус 20 довше ніж пару днів 3 Навіть минулого року, я став автономним на 10 день дроно-ракетних атак по енергоструктурі...Тобто мені достатньо було щоб була електрика 5 годин на добу- щоб в мене ні на роботі, ні дома не було перебоїв з енергією 4 При цьому мені жодного разу не потрібно було заводити бензогенератор ( який до речі в мене має адптацію під метан(природний газ)
І останнє Поясніть мені Чого закарпатці такі зашугані...Адже по закарпаттю за весь час війни ракета/дрон не прилітала, найближче ракета била в тунель ЖД
У Вас що на пів-шостого? Боріться з демографічною кризою... При цьому - коли Україна боролась з ковідом і спасала додаткових 3 місяці життя в групі 60+...ми втратили 100 000 мінус немовлят... І нічого , ковід зник, москалів нищим... закарпатців-виховуємо і прививаємо їм що Україна це Держава посильніша орбанівської Угорщини...Так для довідки Мукачевська гірськоштурмова бригада - більша за всю угорську армію... Тому угорці можуть вішати вам, сербам, румунам - лапшу на вуха про велику Угорщину, чудово усвідомлюючи що вони маленьке захолустья в горах.