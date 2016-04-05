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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4875487648774878
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Цитата "сотні в день" не моя, а зі ЗМІ, загугліть якщо цікаво. Мова не йшла про щоденні(!) атаки по сотні дронів.
З ракетами Хотаб Пояснив
Перейдемо до дронів
Дрон , який долітає далі ніж 100 км коштує від 20 000 доларів
Як правило по дорозі збивають 70-90% отже один що долітає вже коштує від 0,15 млн доларів
З тих що долетіли не всі вбивають...якщо ракета в середньому одного , то десять долетівших нехай також в середньому одного громадянина України

Таким чином , для педераційників смерть українця від дрона/ракети коштує від 1 млн доларів...

Питання на засипку
Зараз з України виїхало 3-5 млн..і ми не те що працюємо , ми ще й пробуємо атакувати...
То чи є в москалів
5 млн * 1 млн доларів=5 000 000 000 000 доларів щоб зменшити нашу кількість на 10% при чому не факт що навіть таке зменшення приведе до їх перемоги.

Це хоч зрозуміло?
Крім людей - воюють гроші у вигляді технологій/зброї/знань...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Це хоч зрозуміло?
Крім людей - воюють гроші у вигляді технологій/зброї/знань...


я одне не розумію, для чого ви мені почали це все писати)) до чого тут ракети і цивільні? чи ви ствержуєте що вони ракетами/дронами полюють не за електростанціями/аеродромами а за самотніми бабулями в селі

Таким чином , для педераційників смерть українця від дрона/ракети коштує від 1 млн доларів...

набагато більше смертей від мін, снарядів та патронів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:14

Letusrock ,

для чого ви мені почали це все писати))


Ну ви ж постійно пишете, що пора здаватись. І нічого.

(І не треба казати про «домовлятись». Всі пропозиції домовитись зараз до нас звучать «складіть зброю». Гарних пропозицій нема. )
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:З тих що долетіли не всі вбивають...якщо ракета в середньому одного , то десять долетівших нехай також в середньому одного громадянина України

А тепер уявіть іншу ситуацію: 100 дронів повністю покладе енергосистему, а на вулиці -20 і від морозу загине 100 тис. людей.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ну ви ж постійно пишете, що пора здаватись. І нічого.


знову голослівні обвинувачення

трохи офтопу

Демографічна криза: як Україні не залишитись лише у підручнику історії


https://ua.korrespondent.net/articles/4616400-demohrafichna-kryza-yak-ukraini-ne-zalyshytys-lyshe-u-pidruchnyku-istorii
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:26

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:З тих що долетіли не всі вбивають...якщо ракета в середньому одного , то десять долетівших нехай також в середньому одного громадянина України
А тепер уявіть іншу ситуацію: 100 дронів повністю покладе енергосистему, а на вулиці -20 і від морозу загине 100 тис. людей.
1 Вже пройшло 500+ днів війни
Скільки було випущено дронів? Ракет близько 3000...дронів нехай 10 000
Чи лягла енергосистема?
2 Нагадайте мені коли останній раз в Україні було мінус 20 довше ніж пару днів
3 Навіть минулого року, я став автономним на 10 день дроно-ракетних атак по енергоструктурі...Тобто мені достатньо було щоб була електрика 5 годин на добу- щоб в мене ні на роботі, ні дома не було перебоїв з енергією
4 При цьому мені жодного разу не потрібно було заводити бензогенератор ( який до речі в мене має адптацію під метан(природний газ)

І останнє
Поясніть мені
Чого закарпатці такі зашугані...Адже по закарпаттю за весь час війни ракета/дрон не прилітала, найближче ракета била в тунель ЖД
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Чого закарпатці такі зашугані...Адже по закарпаттю за весь час війни ракета/дрон не прилітала, найближче ракета била в тунель ЖД

не зашугані, просто ближчі до європейських цінностей.
На форумах на мене досі криво дивляться, коли я пишу, що я буду краще святкувати Різдво в один день з москалями, ніж з мадярами.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 18 сер, 2023 18:34, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:32

  Letusrock написав:трохи офтопу
Демографічна криза: як Україні не залишитись лише у підручнику історії

https://ua.korrespondent.net/articles/4616400-demohrafichna-kryza-yak-ukraini-ne-zalyshytys-lyshe-u-pidruchnyku-istorii
У Вас що на пів-шостого?
Боріться з демографічною кризою...
При цьому - коли Україна боролась з ковідом і спасала додаткових 3 місяці життя в групі 60+...ми втратили 100 000 мінус немовлят...
І нічого , ковід зник, москалів нищим...
закарпатців-виховуємо і прививаємо їм що Україна це Держава посильніша орбанівської Угорщини...Так для довідки
Мукачевська гірськоштурмова бригада - більша за всю угорську армію...
Тому угорці можуть вішати вам, сербам, румунам - лапшу на вуха про велику Угорщину, чудово усвідомлюючи що вони маленьке захолустья в горах.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:32

Помічено зі стамбульського бюро сьогодні вранці: флагман 6-го флоту США USS Mount Whitney прибуває в порт під час високої напруги в Чорному морі. ID судна від @YorukIsik

https://twitter.com/jmalsin/status/1692462007079797140
yanyura
 
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