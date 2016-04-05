RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4876487748784879
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Минулої зими менше тисячі ракет зменшили наш ВВП на 10%

Тільки 1000 ракет?
Чи 1000 ракет+1 млн снарядів+1500танків+2000артсистем+400000військових?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26441
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:17

budivelnik
Трансформаторна війна велась ракетами і шахедами.
lapay
 
Повідомлень: 13534
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:22

  yanyura написав:
Помічено зі стамбульського бюро сьогодні вранці: флагман 6-го флоту США USS Mount Whitney прибуває в порт під час високої напруги в Чорному морі. ID судна від @YorukIsik

https://twitter.com/jmalsin/status/1692462007079797140


нижче цього твіту є пояснення:
From the US Navy: This is a scheduled visit. "the ship regularly conducts exercises and operations with its Turkish partners to showcase teamwork and strengthen NATO interoperability."


тобто нияк не повязано з напругою в Чорному мори
prodigy
 
Повідомлень: 10067
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3152 раз.
Подякували: 3225 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:23

  lapay написав:budivelnik
Трансформаторна війна велась ракетами і шахедами.
І що 30% знищених трансформаторів=10% ВВП ?
Та у нас вся енергетика становить 10% від ВВП і ми її відновили практично повністю вже.
А москалики своїх 1000 ракет(1 млрд доларів)+10000 шащедів( ще напевно 0,5 млрд) вже ніколи не повернуть
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 18 сер, 2023 19:30, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26441
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:25

Удари по Криму викликають скептицизм в адміністрації Байдена, - CNN

Там висловлюють думку, що Україна має зосередитися на контрнаступі, а не "марно" витрачати ресурси.
Низка чиновників Білого дому зі скептицизмом розглядає спроби України порушити матеріально-технічне забезпечення армії РФ ударами по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту.

В Адміністрації Байдена вважають, що це не дуже вдала стратегія, яка в ліпшому випадку відволікає увагу ворога, а в гіршому - робить слабшою армію України, яка марно витрачає для ударів по Криму цінні ресурси. Про це повідомляє CNN.

За словами високопоставленого чиновника з сектору оборони США, атаки на півострів вивели росіян "з рівноваги", проте це не має вирішального значення для війни.
prodigy
 
Повідомлень: 10067
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3152 раз.
Подякували: 3225 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:ми її відновили практично повністю вже.
такі великі а в казки вірять...
  budivelnik написав:І що 30% знищених трансформаторів=10% ВВП ?

Ви ж розумієте, що в багатьох галузях без електроенергії все вмирає: металургія, птахівництво, водопостачання, випічка хліба, транспорт... Навіть якщо сама енергетика невеликий % ВВП, без неї зупиняються, а іноді й назавжди, великі галузі.
Це як руйнування портів знищує вирощування зерна на роки вперед...

P.S. Кров в людині 6% маси, але втрата 1-2% маси при кровотечі смертельна.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1200
З нами з: 29.07.22
Подякував: 143 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:43

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:ми її відновили практично повністю вже.
такі великі а в казки вірять...
  budivelnik написав:І що 30% знищених трансформаторів=10% ВВП ?

Ви ж розумієте, що в багатьох галузях без електроенергії все вмирає: металургія, птахівництво, водопостачання, випічка хліба, транспорт... Навіть якщо сама енергетика невеликий % ВВП, без неї зупиняються, а іноді й назавжди, великі галузі.
Це як руйнування портів знищує вирощування зерна на роки вперед...
1 Найближча ракета вдарила по підстанції за 800 метрів від мого будинку
Найближча до Вас? За 300 км?
2 Є така штука споживання/генерація...
Беремо , відкриваємо статистичні данні дивимось перші півряччя 2021, 2021,2023 років і порівнюємо
01 січеня-30 червня 2021 року = 75 млн Квт*годин
01 січня -30 червня 2022 року = 50 млн квт*год
01 січня - 30 червня 2023 року =45 млн квт*годин

Звідси бачимо - якщо є споживання 60% від довоєнного , при тому що населення зменшилось на 15% - то до повного знищення ще ой як далеко
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26441
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:59

Як мене вкурвлюють різні зашугано/перелякані...
Треба у ВР України подати петицію про зміну Закону про вихід з Громадянства
І до вже існуючих правил додати щось типу
....
1 Громадянин України може подати клопотання про вихід з Громадянства України при виконанні ним наступних умов
а - повернення коштів витрачених Держбюджетом на освіту/медичне страхування/виплати матері при народженні ( сума визначається постановою ВР , станом на сьогодні це в межах 500 000 - 600 000 грн), кошти перераховуються у фонд ветеранів ЗСУ
б - у випадку подання Заяви про вихід з громадянства під час військової агресії проти України , заявник залишає своє майно і передає право на власність у фонд ветеранів ЗСУ ( фонд самостійно визначає кому з захисників України яку частку передати)
2 Ті хто хочуть виїхати , але не хочуть позбавлятись громадянства України - можуть це зробити , у випадку
а - відмови в подальшому від претендування на будь-яку посаду від голови сільради і вище
б - не мають права голосувати на протязі найближчих 10 років після закінчення війни
в - віддають своє майно в заставу , у випадку якщо не повернуться
г - за кожен місяць перебування за кордоном зобовязуються сплачувати не менше 10 000 грн , а у випадку несплати вказана сума буде вирахувана ззаставного майна
Кошти отримані вд цих операцій передаються у фонд ветеранів ЗСУ


І все , Україна зменшиться на 1-3 млн зашуганих , ті хто воює стануть в 2 рази багатшими, а значить в 2 рази більш мотивованими
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26441
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:03

  prodigy написав:
Удари по Криму викликають скептицизм в адміністрації Байдена, - CNN

Там висловлюють думку, що Україна має зосередитися на контрнаступі, а не "марно" витрачати ресурси.
...cпроби України порушити матеріально-технічне забезпечення армії РФ ударами по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту...це не дуже вдала стратегія, яка в ліпшому випадку відволікає увагу ворога, а в гіршому - робить слабшою армію України. Про це повідомляє CNN.

Шось я не розумію, яким чином знищення кримського моста послаблює армію України :roll: Так само не можу второпати про негативний вплив на ЗСУ від ударів по аеродромах у Саках, Джанкої, Євпаторії, а також по нафтобазам, флоту, складам БК, залізниці. Хіба не уповільнили кацапське постачання, не поламали їм "хатки", не навели паніку? Чи в США вважають, що витрачені снаряди того не варті? Нехай би самі спробували без належної кількості та якості авіації досягти переваг над ворогом.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4120
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Шось я не розумію, яким чином знищення кримського моста послаблює армію України

В нас дронів і ракет мало. Малось на увазі, що для них можуть бути знайдені цілі, враження яких принесе більше користі.
Хоча я вважаю, що атаки по Криму потрібні, особливо по ЖД мосту. А от по Москві в поточному форматі - дрони на вітер.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1200
З нами з: 29.07.22
Подякував: 143 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4876487748784879
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, Zebra і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119115
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495319
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2750)
18.08.2023 20:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.