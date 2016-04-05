Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:59

Як мене вкурвлюють різні зашугано/перелякані...

Треба у ВР України подати петицію про зміну Закону про вихід з Громадянства

І до вже існуючих правил додати щось типу

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1 Громадянин України може подати клопотання про вихід з Громадянства України при виконанні ним наступних умов

а - повернення коштів витрачених Держбюджетом на освіту/медичне страхування/виплати матері при народженні ( сума визначається постановою ВР , станом на сьогодні це в межах 500 000 - 600 000 грн), кошти перераховуються у фонд ветеранів ЗСУ

б - у випадку подання Заяви про вихід з громадянства під час військової агресії проти України , заявник залишає своє майно і передає право на власність у фонд ветеранів ЗСУ ( фонд самостійно визначає кому з захисників України яку частку передати)

2 Ті хто хочуть виїхати , але не хочуть позбавлятись громадянства України - можуть це зробити , у випадку

а - відмови в подальшому від претендування на будь-яку посаду від голови сільради і вище

б - не мають права голосувати на протязі найближчих 10 років після закінчення війни

в - віддають своє майно в заставу , у випадку якщо не повернуться

г - за кожен місяць перебування за кордоном зобовязуються сплачувати не менше 10 000 грн , а у випадку несплати вказана сума буде вирахувана ззаставного майна

Кошти отримані вд цих операцій передаються у фонд ветеранів ЗСУ





І все , Україна зменшиться на 1-3 млн зашуганих , ті хто воює стануть в 2 рази багатшими, а значить в 2 рази більш мотивованими