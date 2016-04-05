Тільки 1000 ракет?
Чи 1000 ракет+1 млн снарядів+1500танків+2000артсистем+400000військових?
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:22
нижче цього твіту є пояснення:
тобто нияк не повязано з напругою в Чорному мори
Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:23
І що 30% знищених трансформаторів=10% ВВП ?
Та у нас вся енергетика становить 10% від ВВП і ми її відновили практично повністю вже.
А москалики своїх 1000 ракет(1 млрд доларів)+10000 шащедів( ще напевно 0,5 млрд) вже ніколи не повернуть
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 18 сер, 2023 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:25
Там висловлюють думку, що Україна має зосередитися на контрнаступі, а не "марно" витрачати ресурси.
Низка чиновників Білого дому зі скептицизмом розглядає спроби України порушити матеріально-технічне забезпечення армії РФ ударами по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту.
В Адміністрації Байдена вважають, що це не дуже вдала стратегія, яка в ліпшому випадку відволікає увагу ворога, а в гіршому - робить слабшою армію України, яка марно витрачає для ударів по Криму цінні ресурси. Про це повідомляє CNN.
За словами високопоставленого чиновника з сектору оборони США, атаки на півострів вивели росіян "з рівноваги", проте це не має вирішального значення для війни.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
такі великі а в казки вірять...
Ви ж розумієте, що в багатьох галузях без електроенергії все вмирає: металургія, птахівництво, водопостачання, випічка хліба, транспорт... Навіть якщо сама енергетика невеликий % ВВП, без неї зупиняються, а іноді й назавжди, великі галузі.
Це як руйнування портів знищує вирощування зерна на роки вперед...
P.S. Кров в людині 6% маси, але втрата 1-2% маси при кровотечі смертельна.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:43
1 Найближча ракета вдарила по підстанції за 800 метрів від мого будинку
Найближча до Вас? За 300 км?
2 Є така штука споживання/генерація...
Беремо , відкриваємо статистичні данні дивимось перші півряччя 2021, 2021,2023 років і порівнюємо
01 січеня-30 червня 2021 року = 75 млн Квт*годин
01 січня -30 червня 2022 року = 50 млн квт*год
01 січня - 30 червня 2023 року =45 млн квт*годин
Звідси бачимо - якщо є споживання 60% від довоєнного , при тому що населення зменшилось на 15% - то до повного знищення ще ой як далеко
Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:59
Як мене вкурвлюють різні зашугано/перелякані...
Треба у ВР України подати петицію про зміну Закону про вихід з Громадянства
І до вже існуючих правил додати щось типу
....
1 Громадянин України може подати клопотання про вихід з Громадянства України при виконанні ним наступних умов
а - повернення коштів витрачених Держбюджетом на освіту/медичне страхування/виплати матері при народженні ( сума визначається постановою ВР , станом на сьогодні це в межах 500 000 - 600 000 грн), кошти перераховуються у фонд ветеранів ЗСУ
б - у випадку подання Заяви про вихід з громадянства під час військової агресії проти України , заявник залишає своє майно і передає право на власність у фонд ветеранів ЗСУ ( фонд самостійно визначає кому з захисників України яку частку передати)
2 Ті хто хочуть виїхати , але не хочуть позбавлятись громадянства України - можуть це зробити , у випадку
а - відмови в подальшому від претендування на будь-яку посаду від голови сільради і вище
б - не мають права голосувати на протязі найближчих 10 років після закінчення війни
в - віддають своє майно в заставу , у випадку якщо не повернуться
г - за кожен місяць перебування за кордоном зобовязуються сплачувати не менше 10 000 грн , а у випадку несплати вказана сума буде вирахувана ззаставного майна
Кошти отримані вд цих операцій передаються у фонд ветеранів ЗСУ
І все , Україна зменшиться на 1-3 млн зашуганих , ті хто воює стануть в 2 рази багатшими, а значить в 2 рази більш мотивованими
Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:03
Шось я не розумію, яким чином знищення кримського моста послаблює армію України Так само не можу второпати про негативний вплив на ЗСУ від ударів по аеродромах у Саках, Джанкої, Євпаторії, а також по нафтобазам, флоту, складам БК, залізниці. Хіба не уповільнили кацапське постачання, не поламали їм "хатки", не навели паніку? Чи в США вважають, що витрачені снаряди того не варті? Нехай би самі спробували без належної кількості та якості авіації досягти переваг над ворогом.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В нас дронів і ракет мало. Малось на увазі, що для них можуть бути знайдені цілі, враження яких принесе більше користі.
Хоча я вважаю, що атаки по Криму потрібні, особливо по ЖД мосту. А от по Москві в поточному форматі - дрони на вітер.
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