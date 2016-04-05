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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:37
fler написав: prodigy написав:
Удари по Криму викликають скептицизм в адміністрації Байдена, - CNN
Там висловлюють думку, що Україна має зосередитися на контрнаступі, а не "марно" витрачати ресурси.
...cпроби України порушити матеріально-технічне забезпечення армії РФ ударами по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту...це не дуже вдала стратегія, яка в ліпшому випадку відволікає увагу ворога, а в гіршому - робить слабшою армію України. Про це повідомляє CNN.
Шось я не розумію, яким чином знищення кримського моста послаблює армію України
Так само не можу второпати про негативний вплив на ЗСУ від ударів по аеродромах у Саках, Джанкої, Євпаторії, а також по нафтобазам, флоту, складам БК, залізниці. Хіба не уповільнили кацапське постачання, не поламали їм "хатки", не навели паніку? Чи в США вважають, що витрачені снаряди того не варті? Нехай би самі спробували без належної кількості та якості авіації досягти переваг над ворогом.
важко сказати, яку ще маячню не читали від виглядом CNN повідомляє, або WP , NT у своїй статті стверджує. ЗМІ часто публікують різну не підтвержену інформацію, або так звану аналітику, яка має єдину ціль-це привернути увагу читачів/глядачів до своєї "роботи"(халтури), якщо вартість складу з БК у десятки разів перевищує вартість БМП то це не марні витрати
більше 20років працював з англійцями/німцями/поляками/індусами
(в якості суперінтендантів) так один індус Гані одного разу (святкував з нами НР) сказав правду: всі судновласники бажають одного і того ж-не витрачати гроші на підтримання судна(не давати запчастин, фарбу, інструмент, мастила), але при всьому цьому вимагають від моряків, що судно ніколи не ломалось, і відгляд був як після драйдоку (тобто без іржі і гарно пофарбовано), але такого не може бути і тому ми мусимо витрачати гроші і запчастини і на фарбу.
Амеріканці(СNN) теж вважають, дали багато зброї і у нас щось має залишись після війни, щоб перемогли і ще патрони повернули які не витратили. На такі заяви не варто реагувати, але президент людина емоційна, може в котрий раз не витримати і не вдало пошуткувати на цю тему.Краще не звертати уваги-бо багато претенцій (то по чуткам, Україна зброю продає на ліво? Вагнеру? Пригожину?) То по мосту не варто стріляти, йде до того що кожний журналюга буде писати куди і коли стріляти...а орки провжують вбивати наших дітей/жінок і руйнувати наші міста і села.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:38
Hotab написав:
не ображайте Успіха. Він тут знов «зробив всіх разом».
Если ещё кто то верит, что это существо воюет, то ума у такого индивидума просто нету
Народ, вы с памятью отшибленной - он обещал фото с пушкой, фото с медалью.Даже на днях писал, что мол много пишу, т к скоро уеду на пердовую.А в реали каждый день строчит, иногда с утра до вечера.Да это позор.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:38
prodigy написав:
Удари по Криму викликають скептицизм в адміністрації Байдена, - CNN
Там висловлюють думку, що Україна має зосередитися на контрнаступі, а не "марно" витрачати ресурси.
Низка чиновників Білого дому зі скептицизмом розглядає спроби України порушити матеріально-технічне забезпечення армії РФ ударами по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту.
В Адміністрації Байдена вважають, що це не дуже вдала стратегія, яка в ліпшому випадку відволікає увагу ворога, а в гіршому - робить слабшою армію України, яка марно витрачає для ударів по Криму цінні ресурси. Про це повідомляє CNN.
За словами високопоставленого чиновника з сектору оборони США, атаки на півострів вивели росіян "з рівноваги", проте це не має вирішального значення для війни.
В майбутньому пункт припинення атаки Москви та кримського мосту може бути аргументом на переговорах - наприклад в обмін звільнення усіх полонених і політв'язнів. А граючи за правилами які продиктовані ззовні війну не виграти. Атакувати безпілотниками потрібно і чим більше - тим краще - це б'є по політичній репутації, і може стати предметом торгу.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:38
Дюрі-бачі написав:
В нас дронів і ракет мало. Малось на увазі, що для них можуть бути знайдені цілі, враження яких принесе більше користі.
А от по Москві в поточному форматі - дрони на вітер.
Ок, розглянемо сьогоднішній приліт бобра до москва-сіті, за 5 км від кремля. Вранці звідти було евакуйовано 3000 осіб. Паніка була знатна. Вкотре діловий центр, де розташовані Мінцифри, Мінекономіки та іже з ними "гроші" зазнав атаки. Весь робочий день коту під хвіст. А це чималі гроші, між іншим. Після цього ще більше офісів на вихід, майна на продаж, людей на виїзд, інвестицій - на від'ємний приріст. Скільки коштує той бобер порівняно з тим шорохом, який він сьогодні навів?
І ще одне, важливе - такі атаки змушують відволікати ППО та інші засоби на забезпечення захисту. Чим більше відволікають, тим менше зможуть задіяти на полі бою. Тому я за те, щоб дрони літали скрізь по рф, тримали кацапів "у тонусі", розпорошували їх ресурси, нищили економіку. І щоб вони знали, що кожної миті їм може прилетіти та зруйнувати життя так само, як вони це роблять у нас.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:41
Дюрі-бачі написав: fler написав:
Шось я не розумію, яким чином знищення кримського моста послаблює армію України
В нас дронів і ракет мало. Малось на увазі, що для них можуть бути знайдені цілі, враження яких принесе більше користі.
Хоча я вважаю, що атаки по Криму потрібні, особливо по ЖД мосту. А от по Москві в поточному форматі - дрони на вітер.
для більшості росіян війна йде в телевізорі у соловьева/скабеевой
такі удари по москві не мають матеріальної користі, але морально впливають на москвічей
війна поряд з їх домом і може комусь бути боляче
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:49
Кучинелли написав: Hotab написав:
не ображайте Успіха. Він тут знов «зробив всіх разом».
Если ещё кто то верит, что это существо воюет, то ума у такого индивидума просто нету
Народ, вы с памятью отшибленной - он обещал фото с пушкой, фото с медалью.Даже на днях писал, что мол много пишу, т к скоро уеду на пердовую.А в реали каждый день строчит, иногда с утра до вечера.Да это позор.
походу його взагалі не існує
,
або він(вона) це реінкарнація Оксана/Ахана?
які ще будуть варіанти , конспірологічні теорії?
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:50
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:51
fler написав: Дюрі-бачі написав:
В нас дронів і ракет мало. Малось на увазі, що для них можуть бути знайдені цілі, враження яких принесе більше користі.
А от по Москві в поточному форматі - дрони на вітер.
Ок, розглянемо сьогоднішній приліт бобра до москва-сіті, за 5 км від кремля. Вранці звідти було евакуйовано 3000 осіб. Паніка була знатна. Вкотре діловий центр, де розташовані Мінцифри, Мінекономіки та іже з ними "гроші" зазнав атаки. Весь робочий день коту під хвіст. А це чималі гроші, між іншим. Після цього ще більше офісів на вихід, майна на продаж, людей на виїзд, інвестицій - на від'ємний приріст. Скільки коштує той бобер порівняно з тим шорохом, який він сьогодні навів?
І ще одне, важливе - такі атаки змушують відволікати ППО та інші засоби на забезпечення захисту. Чим більше відволікають, тим менше зможуть задіяти на полі бою. Тому я за те, щоб дрони літали скрізь по рф, тримали кацапів "у тонусі", розпорошували їх ресурси, нищили економіку. І щоб вони знали, що кожної миті їм може прилетіти та зруйнувати життя так само, як вони це роблять у нас.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:54
prodigy написав:
важко сказати, яку ще маячню не читали від виглядом CNN повідомляє, або WP , NT у своїй статті стверджує. ЗМІ часто публікують різну не підтвержену інформацію, або так звану аналітику, яка має єдину ціль-це привернути увагу читачів/глядачів до своєї "роботи"(халтури)... йде до того що кожний журналюга буде писати куди і коли стріляти...а орки провжують вбивати наших дітей/жінок і руйнувати наші міста і села.
Все вірно, тому ми маємо викривати цю маячню, засуджувати та всіляко протидіяти її авторам.
ПС. Сьогодні читала, що наша кіберармія зламала смартфон Скабєєвої та повитягувала звідти фото, відео, записи розмов... Цікаво б дізнатися, що там
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:57
fler написав:
Скабєєвої та повитягувала звідти фото, відео, записи розмов... Цікаво б дізнатися, що там
а мне не интересно, личная жизнь скабеевой никакого отношения к войне с режимом путена не имеет. любопытство не порок, как бы есть вопросы важнее
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