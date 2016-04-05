Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:37

fler написав: prodigy написав: Удари по Криму викликають скептицизм в адміністрації Байдена, - CNN

Там висловлюють думку, що Україна має зосередитися на контрнаступі, а не "марно" витрачати ресурси.

...cпроби України порушити матеріально-технічне забезпечення армії РФ ударами по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту...це не дуже вдала стратегія, яка в ліпшому випадку відволікає увагу ворога, а в гіршому - робить слабшою армію України. Про це повідомляє CNN.

Там висловлюють думку, що У...cпроби України порушити матеріально-технічне забезпечення армії РФ ударами по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту...це не дуже вдала стратегія, яка в ліпшому випадку відволікає увагу ворога, а в гіршому - робить слабшою армію України. Про це повідомляє CNN.

Шось я не розумію, яким чином знищення кримського моста послаблює армію України Так само не можу второпати про негативний вплив на ЗСУ від ударів по аеродромах у Саках, Джанкої, Євпаторії, а також по нафтобазам, флоту, складам БК, залізниці. Хіба не уповільнили кацапське постачання, не поламали їм "хатки", не навели паніку? Чи в США вважають, що витрачені снаряди того не варті? Нехай би самі спробували без належної кількості та якості авіації досягти переваг над ворогом. Шось я не розумію, яким чином знищення кримського моста послаблює армію УкраїниТак само не можу второпати про негативний вплив на ЗСУ від ударів по аеродромах у Саках, Джанкої, Євпаторії, а також по нафтобазам, флоту, складам БК, залізниці. Хіба не уповільнили кацапське постачання, не поламали їм "хатки", не навели паніку? Чи в США вважають, що витрачені снаряди того не варті? Нехай би самі спробували без належної кількості та якості авіації досягти переваг над ворогом.

важко сказати, яку ще маячню не читали від виглядом CNN повідомляє, або WP , NT у своїй статті стверджує. ЗМІ часто публікують різну не підтвержену інформацію, або так звану аналітику, яка має єдину ціль-це привернути увагу читачів/глядачів до своєї "роботи"(халтури), якщо вартість складу з БК у десятки разів перевищує вартість БМП то це не марні витратибільше 20років працював з англійцями/німцями/поляками/індусами(в якості суперінтендантів) так один індус Гані одного разу (святкував з нами НР) сказав правду: всі судновласники бажають одного і того ж-не витрачати гроші на підтримання судна(не давати запчастин, фарбу, інструмент, мастила), але при всьому цьому вимагають від моряків, що судно ніколи не ломалось, і відгляд був як після драйдоку (тобто без іржі і гарно пофарбовано), але такого не може бути і тому ми мусимо витрачати гроші і запчастини і на фарбу.Амеріканці(СNN) теж вважають, дали багато зброї і у нас щось має залишись після війни, щоб перемогли і ще патрони повернули які не витратили. На такі заяви не варто реагувати, але президент людина емоційна, може в котрий раз не витримати і не вдало пошуткувати на цю тему.Краще не звертати уваги-бо багато претенцій (то по чуткам, Україна зброю продає на ліво? Вагнеру? Пригожину?) То по мосту не варто стріляти, йде до того що кожний журналюга буде писати куди і коли стріляти...а орки провжують вбивати наших дітей/жінок і руйнувати наші міста і села.