походу його взагалі не існує , або він(вона) це реінкарнація Оксана/Ахана? які ще будуть варіанти , конспірологічні теорії?
Думаю все як каже, все так є. В арті дійсно може бути чимало вільного часу.
Проте, працюючи в такому режимі, якого милого ти ниєш , що втомився, а також вимагаєш підвищеної зарплати. А що там з Оксаною тою зʼясувалось? Чув , що у неї знайшли писюн потім? Хто від її імені писав?
За оцінками аналітиків, в Україні налічується близько 500 тис. військовослужбовців, включаючи діючу службу, резерв і воєнізовані війська
Від початку повномасштабної війни загальна кількість убитих чи поранених українських і російських військових наближається до 500 тисяч. Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів Америки.
За їхніми словами, оцінити кількість втрат важко, оскільки Росія їх занижує, а Україна – не розголошує.
Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, наближаються до 300 тис. (близько 120 тис. загиблих і 170-180 тис. поранених). Україна втратила близько 70 тис. убитих воїнів та 100-120 тис. поранених.
fler написав:Скабєєвої та повитягувала звідти фото, відео, записи розмов... Цікаво б дізнатися, що там
а мне не интересно, личная жизнь скабеевой никакого отношения к войне с режимом путена не имеет. любопытство не порок, как бы есть вопросы важнее
Ви не розумієте. Скабєєва - медійна особистість, махровий пропагандон, якому довіряють мільйони кацапів. Те, що вона говорить на камеру та те, що говорить по телефону друзям/рідним - це ж очевидно, що дві різні різниці. Тому якби її приватну розмову оприлюднити на весь світ, то це б мало вагомий мультиплікаційний ефект у війні, причому не лише інформаційній. По-перше, мільйонна аудиторія з промитими мізками хоч трохи прозріла би та якщо не зневірилася, то хоча б засумнівалася. По-друге, перестали б довіряти й іншим пропагандонам, які з нею "співали разом". По-третє, значно б поменшало % прихильників війни та побільшало ухилянтів від мобілізації та тих, хто засуджує дії влади.
fler написав:По-перше, мільйонна аудиторія з промитими мізками хоч трохи прозріла би
имхо нет. а люди с iq умеют искать инфу и без скабеевой. проблема рф не пуйло или скабеева а всеобщая деградация немыслимых масштабов
связи с интенсивностью боевых действий, в украинский плен регулярно попадают солдаты ВС РФ, однако массового раскаяния среди них не наблюдается. Об этом заявил (https://focus.ua/voennye-novosti/586512 ... -gur-video) представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, есть люди, которые в редких случаях понимают все происходящее и осознают свою ошибку, но фиксируется это крайне редко.
"Да, есть люди, которые даже показывают искреннее раскаяние и могут заплакать, которые для себя открывают какие-то новые страницы истории, геополитической реальности и вообще понимают, что они попали в мир иной. Но в большинстве своем это все же попытка выжить и попасть обратно к привычным им условиям. Массового раскаяния нет. Это факт", – заявил Андрей Юсов.
fler написав:. По-третє, значно б поменшало % прихильників війни та побільшало ухилянтів від мобілізації та тих, хто засуджує дії влади.
За оцінками аналітиків, в Україні налічується близько 500 тис. військовослужбовців, включаючи діючу службу, резерв і воєнізовані війська
Від початку повномасштабної війни загальна кількість убитих чи поранених українських і російських військових наближається до 500 тисяч. Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів Америки.
За їхніми словами, оцінити кількість втрат важко, оскільки Росія їх занижує, а Україна – не розголошує.
Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, наближаються до 300 тис. (близько 120 тис. загиблих і 170-180 тис. поранених). Україна втратила близько 70 тис. убитих воїнів та 100-120 тис. поранених.
якась маячня, не дотримується основний принцип , на одного 200-ого приходиться три 300-х. А кажуть в рф з медициною погано , та й в нас не все так добре як би хотілось , то чому раптом цифри не сходяться? Тим більше до 90% втрат від артилерії , що погодьтесь теж змінює співвідношення в сторону більшої кількості 300х. Це же не стрілковий контактний бій де один з автоматом ліквідував одного супротивника.
За оцінками аналітиків, в Україні налічується близько 500 тис. військовослужбовців, включаючи діючу службу, резерв і воєнізовані війська
Від початку повномасштабної війни загальна кількість убитих чи поранених українських і російських військових наближається до 500 тисяч. Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів Америки.
За їхніми словами, оцінити кількість втрат важко, оскільки Росія їх занижує, а Україна – не розголошує.
Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, наближаються до 300 тис. (близько 120 тис. загиблих і 170-180 тис. поранених). Україна втратила близько 70 тис. убитих воїнів та 100-120 тис. поранених.
Знищена росіянами Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.
«У результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню», – наголосив Клименко,
За його словами, до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей, де проживало орієнтовно 875 тис. людей. «Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 – отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб. 3 підтоплених районів вивезли майже чотири тисячі людей та сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції в постраждалих районах врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних осіб», – сказав він.
Клименко стверджує, що підрив станції призвів до проблем із водопостачанням на півдні нашої держави і майже 700 тис. українців залишилися без доступу до питної води.
«Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції мінна небезпека для узбережжя зросла в рази. Найбільше міни виносилися водою після підриву ГЕС. Зафіксовані випадки самовільного підриву упродовж прямування мін за течією. Безпосередньо в Одеській та Миколаївській областях. Там також фіксували прибиття до берега таких мін», – додав Клименко.
Нагадаємо, раніше міністр заявив, що внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС на контрольованій Україною території загинула 31 людина.
Джерела WP стверджують, що виготовити 6 000 безпілотників за два роки Росія не зможе. З моменту запуску виробничого майданчика в Татарстані було зібрано всього 300 літальних апаратів. Середній темп виробництва складе 100 безпілотників на місяць. За даними WP, у російських конструкторів виникли складнощі з копіюванням іранського двигуна Mado MD550, який є найкритичнішим компонентом Shahed-136. На поточний момент ця проблема все ще не вирішена.