За оцінками аналітиків, в Україні налічується близько 500 тис. військовослужбовців, включаючи діючу службу, резерв і воєнізовані війська
Від початку повномасштабної війни загальна кількість убитих чи поранених українських і російських військових наближається до 500 тисяч. Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів Америки.
За їхніми словами, оцінити кількість втрат важко, оскільки Росія їх занижує, а Україна – не розголошує.
Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, наближаються до 300 тис. (близько 120 тис. загиблих і 170-180 тис. поранених). Україна втратила близько 70 тис. убитих воїнів та 100-120 тис. поранених.
fler написав:Скабєєвої та повитягувала звідти фото, відео, записи розмов... Цікаво б дізнатися, що там
а мне не интересно, личная жизнь скабеевой никакого отношения к войне с режимом путена не имеет. любопытство не порок, как бы есть вопросы важнее
Ви не розумієте. Скабєєва - медійна особистість, махровий пропагандон, якому довіряють мільйони кацапів. Те, що вона говорить на камеру та те, що говорить по телефону друзям/рідним - це ж очевидно, що дві різні різниці. Тому якби її приватну розмову оприлюднити на весь світ, то це б мало вагомий мультиплікаційний ефект у війні, причому не лише інформаційній. По-перше, мільйонна аудиторія з промитими мізками хоч трохи прозріла би та якщо не зневірилася, то хоча б засумнівалася. По-друге, перестали б довіряти й іншим пропагандонам, які з нею "співали разом". По-третє, значно б поменшало % прихильників війни та побільшало ухилянтів від мобілізації та тих, хто засуджує дії влади.
fler написав:По-перше, мільйонна аудиторія з промитими мізками хоч трохи прозріла би
имхо нет. а люди с iq умеют искать инфу и без скабеевой. проблема рф не пуйло или скабеева а всеобщая деградация немыслимых масштабов
связи с интенсивностью боевых действий, в украинский плен регулярно попадают солдаты ВС РФ, однако массового раскаяния среди них не наблюдается. Об этом заявил (https://focus.ua/voennye-novosti/586512 ... -gur-video) представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, есть люди, которые в редких случаях понимают все происходящее и осознают свою ошибку, но фиксируется это крайне редко.
"Да, есть люди, которые даже показывают искреннее раскаяние и могут заплакать, которые для себя открывают какие-то новые страницы истории, геополитической реальности и вообще понимают, что они попали в мир иной. Но в большинстве своем это все же попытка выжить и попасть обратно к привычным им условиям. Массового раскаяния нет. Это факт", – заявил Андрей Юсов.
fler написав:. По-третє, значно б поменшало % прихильників війни та побільшало ухилянтів від мобілізації та тих, хто засуджує дії влади.
За оцінками аналітиків, в Україні налічується близько 500 тис. військовослужбовців, включаючи діючу службу, резерв і воєнізовані війська
Від початку повномасштабної війни загальна кількість убитих чи поранених українських і російських військових наближається до 500 тисяч. Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів Америки.
За їхніми словами, оцінити кількість втрат важко, оскільки Росія їх занижує, а Україна – не розголошує.
Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, наближаються до 300 тис. (близько 120 тис. загиблих і 170-180 тис. поранених). Україна втратила близько 70 тис. убитих воїнів та 100-120 тис. поранених.
Знищена росіянами Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.
«У результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню», – наголосив Клименко,
За його словами, до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей, де проживало орієнтовно 875 тис. людей. «Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 – отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб. 3 підтоплених районів вивезли майже чотири тисячі людей та сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції в постраждалих районах врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних осіб», – сказав він.
Клименко стверджує, що підрив станції призвів до проблем із водопостачанням на півдні нашої держави і майже 700 тис. українців залишилися без доступу до питної води.
«Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції мінна небезпека для узбережжя зросла в рази. Найбільше міни виносилися водою після підриву ГЕС. Зафіксовані випадки самовільного підриву упродовж прямування мін за течією. Безпосередньо в Одеській та Миколаївській областях. Там також фіксували прибиття до берега таких мін», – додав Клименко.
Нагадаємо, раніше міністр заявив, що внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС на контрольованій Україною території загинула 31 людина.
Джерела WP стверджують, що виготовити 6 000 безпілотників за два роки Росія не зможе. З моменту запуску виробничого майданчика в Татарстані було зібрано всього 300 літальних апаратів. Середній темп виробництва складе 100 безпілотників на місяць. За даними WP, у російських конструкторів виникли складнощі з копіюванням іранського двигуна Mado MD550, який є найкритичнішим компонентом Shahed-136. На поточний момент ця проблема все ще не вирішена.
Росія, Туреччина і Катар готуються налагодити експорт російського та вкраденого в України зерна, заключивши «угоду трьох».
BILD стверджує, що має ділову переписку між трьома країнами. Угоду готуються провести за «благословення» ООН та Світової Продовольчої Програми (WFP) під егідою Організації Чорноморського економічного співробітництва. Росія в секретній переписці з WFP пропонувала себе в якості альтернативи України.
Остаточно фіналізувати угоду планується, ймовірно, під прикриттям Чемпіонату Світу з легкої атлетики, який відбудеться в Будапешті з 19 по 27 серпня. Саме в цей час там опиняться одночасно Ердоган, представники Катару та спеціальний посланець Путіна, президент Татарстану Рустам Мінніханов.
Якщо цей план спрацює, він не просто вб’є весь український експорт зерна.
Іноземні кораблі з зерном прикриють російський флот від ударів українських дронів.