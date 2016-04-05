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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 сер, 2023 00:13
Schmit написав:
Закупити зенітні кулемети проти шахідів? Ні-ні, це ж "неймовірно дорого, ресурси обмежені, на фронті бракує... - ось вам посилання - донатьте на "прокачай ППО".
Так і переможемо.
хто не донатив той і не буде. хто донатить - буде і далі допомагати війську. поширювати таку шляпу - працювати на русню
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trololo
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Додано: Суб 19 сер, 2023 00:29
trololo написав: Schmit написав:
Закупити зенітні кулемети проти шахідів? Ні-ні, це ж "неймовірно дорого, ресурси обмежені, на фронті бракує... - ось вам посилання - донатьте на "прокачай ППО".
Так і переможемо.
хто не донатив той і не буде. хто донатить - буде і далі допомагати війську. поширювати таку шляпу - працювати на русню
А ті, що крадуть мільярди з бюджету під час війни на закупках різного непотребу втридорого, на кого працюють?
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Schmit
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