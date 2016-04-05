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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4879488048814882
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 00:13

  Schmit написав:Закупити зенітні кулемети проти шахідів? Ні-ні, це ж "неймовірно дорого, ресурси обмежені, на фронті бракує... - ось вам посилання - донатьте на "прокачай ППО".
Так і переможемо.


хто не донатив той і не буде. хто донатить - буде і далі допомагати війську. поширювати таку шляпу - працювати на русню
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 00:29

  trololo написав:
  Schmit написав:Закупити зенітні кулемети проти шахідів? Ні-ні, це ж "неймовірно дорого, ресурси обмежені, на фронті бракує... - ось вам посилання - донатьте на "прокачай ППО".
Так і переможемо.


хто не донатив той і не буде. хто донатить - буде і далі допомагати війську. поширювати таку шляпу - працювати на русню

А ті, що крадуть мільярди з бюджету під час війни на закупках різного непотребу втридорого, на кого працюють?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 01:40

  Schmit написав:Закупити зенітні кулемети проти шахідів? Ні-ні, це ж "неймовірно дорого, ресурси обмежені, на фронті бракує... - ось вам посилання - донатьте на "прокачай ППО".
Так і переможемо.


Ви напевно ЗАБУЛИ посилання на збір, допоможу Вам Запакуй небо Прокачай ППО!

Не треба повторювати, ми і так знаємо що не донатите.
Цей відос тільки підтверджує, необхідність допомагати прозорим фондам, та чесним і перевіреним людям.
І, так доначу в ПЖ та допомогаю знайомим військовим і далі буду, тому що якщо не допомагати, буде більше втрат і більше проблем у майбутньому.

Ось посилання на звітність фонду там поки не все є, деякі проекти викладаються зі свідомою часовою затримкою, щоб не світити постачання.https://savelife.in.ua/reporting/

Ваша позиція, не буду поки вони не... це прямий шлях до окупації і життя, але не довге, під рашистами, бо буде повна мобілізація з України і війна вже солдатами з України в Европі. І все-рівно війна.

Так, ці закупівлі дратують, і після війни зелені підуть за російським кораблем однозначно, але не зараз.

З корупцією, однозначно боротися треба, і зелена влада за це вигребе, але, нажаль, не зараз.
_Mykola_
 
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