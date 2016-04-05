хто не донатив той і не буде. хто донатить - буде і далі допомагати війську. поширювати таку шляпу - працювати на русню
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Додано: Суб 19 сер, 2023 00:13
хто не донатив той і не буде. хто донатить - буде і далі допомагати війську. поширювати таку шляпу - працювати на русню
Додано: Суб 19 сер, 2023 00:29
А ті, що крадуть мільярди з бюджету під час війни на закупках різного непотребу втридорого, на кого працюють?
Додано: Суб 19 сер, 2023 01:40
Ви напевно ЗАБУЛИ посилання на збір, допоможу Вам
Не треба повторювати, ми і так знаємо що не донатите.
Цей відос тільки підтверджує, необхідність допомагати прозорим фондам, та чесним і перевіреним людям.
І, так доначу в ПЖ та допомогаю знайомим військовим і далі буду, тому що якщо не допомагати, буде більше втрат і більше проблем у майбутньому.
Ось посилання на звітність фонду там поки не все є, деякі проекти викладаються зі свідомою часовою затримкою, щоб не світити постачання.
Ваша позиція, не буду поки вони не... це прямий шлях до окупації і життя, але не довге, під рашистами, бо буде повна мобілізація з України і війна вже солдатами з України в Европі. І все-рівно війна.
Так, ці закупівлі дратують, і після війни зелені підуть за російським кораблем однозначно, але не зараз.
З корупцією, однозначно боротися треба, і зелена влада за це вигребе, але, нажаль, не зараз.
Додано: Суб 19 сер, 2023 08:13
[quote="5611452:katso"][quote="5611362:fler"]Рф відключають від "авіаційного SWIFT". У вересні авіакомпанії рф позбавлять доступу до системи SITA, яка обслуговує 90% рейсів у світі.
Хотаб, відкоментуй, будь-ласка, що це нам дасть.
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Я не Хотаб но откомментирую - это даст то что на рейсы изза рубежа в Россию (а таких еще хватает) авиабилеты можно будет купить только в кассах Аэрофлота как в старые добрые времена. Сайты и приложения мировых агрегаторов и туркомпаний эти рейсы видеть перестанут, а сайты авикомпаний РФ перестанут видеть рейсы других мировых авиакомпаний и не смогут продавать сквозные стыковочные билеты (а до этого момента в авикассе Москвы можно купить один билет на маршрут Москва-Стабмул-НьюЙорк например). Нам польза от этого только моральная, хотя тоже неплохо, изолируют их потихоньку.[/quote]
А в нас де можно купити білети на рейси зза кордону? ) пишете шо ракети не за кінчуються? А мопеди? Каби закінчуються? Смисл цього беззупинного контрнаступу якщо лінія фронту не міняється? Краще перейти в оборону і домовитись про припинення вогню. Через пару років подивимось, якщо союзники дадуть достатньо зброї для наступу то почнем заново контрнаступ.
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