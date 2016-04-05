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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4879488048814882>
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:56

  vitaliiangel написав:
За оцінками аналітиків, в Україні налічується близько 500 тис. військовослужбовців, включаючи діючу службу, резерв і воєнізовані війська

Від початку повномасштабної війни загальна кількість убитих чи поранених українських і російських військових наближається до 500 тисяч. Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів Америки.

За їхніми словами, оцінити кількість втрат важко, оскільки Росія їх занижує, а Україна – не розголошує.

Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, наближаються до 300 тис. (близько 120 тис. загиблих і 170-180 тис. поранених). Україна втратила близько 70 тис. убитих воїнів та 100-120 тис. поранених.

https://www.nytimes.com/2023/08/18/us/p ... lties.html

С нашей стороны 70 тысяч убитых пока что нет. По моим оценкам - в районе 40 тысяч.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:59

Знищена росіянами Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

«У результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню», – наголосив Клименко,

За його словами, до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей, де проживало орієнтовно 875 тис. людей. «Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 – отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб. 3 підтоплених районів вивезли майже чотири тисячі людей та сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції в постраждалих районах врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних осіб», – сказав він.

Клименко стверджує, що підрив станції призвів до проблем із водопостачанням на півдні нашої держави і майже 700 тис. українців залишилися без доступу до питної води.

«Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції мінна небезпека для узбережжя зросла в рази. Найбільше міни виносилися водою після підриву ГЕС. Зафіксовані випадки самовільного підриву упродовж прямування мін за течією. Безпосередньо в Одеській та Миколаївській областях. Там також фіксували прибиття до берега таких мін», – додав Клименко.

Нагадаємо, раніше міністр заявив, що внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС на контрольованій Україною території загинула 31 людина.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:04

У переляка очі великі ))

Джерела WP стверджують, що виготовити 6 000 безпілотників за два роки Росія не зможе. З моменту запуску виробничого майданчика в Татарстані було зібрано всього 300 літальних апаратів. Середній темп виробництва складе 100 безпілотників на місяць.
За даними WP, у російських конструкторів виникли складнощі з копіюванням іранського двигуна Mado MD550, який є найкритичнішим компонентом Shahed-136. На поточний момент ця проблема все ще не вирішена.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:17

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:37


Закупити зенітні кулемети проти шахідів? Ні-ні, це ж "неймовірно дорого, ресурси обмежені, на фронті бракує... - ось вам посилання - донатьте на "прокачай ППО".
Так і переможемо.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 00:09

Росія, Туреччина і Катар готуються налагодити експорт російського та вкраденого в України зерна, заключивши «угоду трьох».

BILD стверджує, що має ділову переписку між трьома країнами. Угоду готуються провести за «благословення» ООН та Світової Продовольчої Програми (WFP) під егідою Організації Чорноморського економічного співробітництва. Росія в секретній переписці з WFP пропонувала себе в якості альтернативи України.

Остаточно фіналізувати угоду планується, ймовірно, під прикриттям Чемпіонату Світу з легкої атлетики, який відбудеться в Будапешті з 19 по 27 серпня. Саме в цей час там опиняться одночасно Ердоган, представники Катару та спеціальний посланець Путіна, президент Татарстану Рустам Мінніханов.

Якщо цей план спрацює, він не просто вб’є весь український експорт зерна.

Іноземні кораблі з зерном прикриють російський флот від ударів українських дронів.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 00:13

  Schmit написав:Закупити зенітні кулемети проти шахідів? Ні-ні, це ж "неймовірно дорого, ресурси обмежені, на фронті бракує... - ось вам посилання - донатьте на "прокачай ППО".
Так і переможемо.


хто не донатив той і не буде. хто донатить - буде і далі допомагати війську. поширювати таку шляпу - працювати на русню
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 00:29

  trololo написав:
  Schmit написав:Закупити зенітні кулемети проти шахідів? Ні-ні, це ж "неймовірно дорого, ресурси обмежені, на фронті бракує... - ось вам посилання - донатьте на "прокачай ППО".
Так і переможемо.


хто не донатив той і не буде. хто донатить - буде і далі допомагати війську. поширювати таку шляпу - працювати на русню

А ті, що крадуть мільярди з бюджету під час війни на закупках різного непотребу втридорого, на кого працюють?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 01:40

  Schmit написав:Закупити зенітні кулемети проти шахідів? Ні-ні, це ж "неймовірно дорого, ресурси обмежені, на фронті бракує... - ось вам посилання - донатьте на "прокачай ППО".
Так і переможемо.


Ви напевно ЗАБУЛИ посилання на збір, допоможу Вам Запакуй небо Прокачай ППО!

Не треба повторювати, ми і так знаємо що не донатите.
Цей відос тільки підтверджує, необхідність допомагати прозорим фондам, та чесним і перевіреним людям.
І, так доначу в ПЖ та допомогаю знайомим військовим і далі буду, тому що якщо не допомагати, буде більше втрат і більше проблем у майбутньому.

Ось посилання на звітність фонду там поки не все є, деякі проекти викладаються зі свідомою часовою затримкою, щоб не світити постачання.https://savelife.in.ua/reporting/

Ваша позиція, не буду поки вони не... це прямий шлях до окупації і життя, але не довге, під рашистами, бо буде повна мобілізація з України і війна вже солдатами з України в Европі. І все-рівно війна.

Так, ці закупівлі дратують, і після війни зелені підуть за російським кораблем однозначно, але не зараз.

З корупцією, однозначно боротися треба, і зелена влада за це вигребе, але, нажаль, не зараз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:22

8 стульев за миллион! у нас точно война?

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vitaliiangel
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