По всій москві встановлюють на дахах будинків каркасні конструкції, на які встановлять всечастотні станції глушіння з метою дезорієнтації дронів та/або глушіння всіх видів звязку та інтернету. Москалі називають це захисним куполом, але є нюанс.
Такі станції дають шкідливе випромінювання, що викликає у людей напади агресії та суїцидальні дії. Простіше кажучи, гірше сотових вишок разів у 200.
Висновок: дезорієнтовані дрони будуть падати та вибухати там, "куди Бог послав", а москалі - стресувати й божеволіти не лише від прильотів, а ще + від агресії та суїцидів навколо.
ПС. Українські дрони SkyKnight2 можуть піднімати по 2,5 кг, тихо і швидко літати та долетять до своєї цілі, навіть якщо звязок з оператором буде втрачено.