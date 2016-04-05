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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4879488048814882
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:22

Я у мами інженер...))

По всій москві встановлюють на дахах будинків каркасні конструкції, на які встановлять всечастотні станції глушіння з метою дезорієнтації дронів та/або глушіння всіх видів звязку та інтернету. Москалі називають це захисним куполом, але є нюанс.
Такі станції дають шкідливе випромінювання, що викликає у людей напади агресії та суїцидальні дії. Простіше кажучи, гірше сотових вишок разів у 200.

Висновок: дезорієнтовані дрони будуть падати та вибухати там, "куди Бог послав", а москалі - стресувати й божеволіти не лише від прильотів, а ще + від агресії та суїцидів навколо.

ПС. Українські дрони SkyKnight2 можуть піднімати по 2,5 кг, тихо і швидко літати та долетять до своєї цілі, навіть якщо звязок з оператором буде втрачено. 8)
fler
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