|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 19 сер, 2023 10:22
По всій москві встановлюють на дахах будинків каркасні конструкції, на які встановлять всечастотні станції глушіння з метою дезорієнтації дронів та/або глушіння всіх видів звязку та інтернету. Москалі називають це захисним куполом, але є нюанс.
Такі станції дають шкідливе випромінювання, що викликає у людей напади агресії та суїцидальні дії. Простіше кажучи, гірше сотових вишок разів у 200.
Висновок: дезорієнтовані дрони будуть падати та вибухати там, "куди Бог послав", а москалі - стресувати й божеволіти не лише від прильотів, а ще + від агресії та суїцидів навколо.
ПС. Українські дрони SkyKnight2 можуть піднімати по 2,5 кг, тихо і швидко літати та долетять до своєї цілі, навіть якщо звязок з оператором буде втрачено.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4125
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 1297 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 10:54
fler написав:
По всій москві встановлюють на дахах будинків каркасні конструкції, на які встановлять всечастотні станції глушіння з метою дезорієнтації дронів та/або глушіння всіх видів звязку та інтернету. Москалі називають це захисним куполом, але є нюанс.
Такі станції дають шкідливе випромінювання, що викликає у людей напади агресії та суїцидальні дії. Простіше кажучи, гірше сотових вишок разів у 200.
Висновок: дезорієнтовані дрони будуть падати та вибухати там, "куди Бог послав", а москалі - стресувати й божеволіти не лише від прильотів, а ще + від агресії та суїцидів навколо.
Не варто тішитись. Памятаю, як тут над шахедами потішались у минулому році.
Це хороше рішення для захисту центрів великих міст. Очевидно, що пристрої працюватимуть короткочасно, лише під час масованих атак, бо інакше накриється зв'язок.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3751
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 11:16
fler написав:
По всій москві встановлюють на дахах будинків каркасні конструкції, на які встановлять всечастотні станції глушіння з метою дезорієнтації дронів та/або глушіння всіх видів звязку та інтернету. Москалі називають це захисним куполом, але є нюанс.
Такі станції дають шкідливе випромінювання, що викликає у людей напади агресії та суїцидальні дії. Простіше кажучи, гірше сотових вишок разів у 200.
Висновок: дезорієнтовані дрони будуть падати та вибухати там, "куди Бог послав", а москалі - стресувати й божеволіти не лише від прильотів, а ще + від агресії та суїцидів навколо.
ПС. Українські дрони SkyKnight2 можуть піднімати по 2,5 кг, тихо і швидко літати та долетять до своєї цілі, навіть якщо звязок з оператором буде втрачено.
Ніхто там не божеволіє. Им вообще это всё поприколу. У них ни воздушных тревог, ни стресса
И вообще интересно. Сейчас нет угрозы национальной безопасности Украины, Слава богу. Страна защитилась уже весной.
Осталась проблема оккупированных территорий. И сегодня идёт наступление, штурм.
Данные территории орки записали в конституцию. Получается для них идёт наступление на их территории, но ни запрет на выезд ни особых мероприятий они не вводят.
Как это понимать? Я всегда считал, что наша власть больше боится электорат. Получается, что наоборот, они берегут комфорт народа, типа боятся напрягать?
Востаннє редагувалось beee
в Суб 19 сер, 2023 11:24, всього редагувалось 3 разів.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 900
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 11:21
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4614
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 650 раз.
- Подякували: 670 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 11:29
beee написав:
Я всегда считал, что наша власть больше боится электорат. Получается, что наоборот, они берегут комфорт народа, типа боятся напрягать?
любая власть боится бунтов, здесь разницы с рф или сша нет.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18819
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2182 раз.
- Подякували: 3129 раз.
-
- Профіль
-
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8086
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1644 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 сер, 2023 11:38
fler написав:
Українські дрони SkyKnight2 можуть піднімати по 2,5 кг, тихо і швидко літати та долетять до своєї цілі, навіть якщо звязок з оператором буде втрачено.
Цікаво, яка вартість і дальність (схоже на зібраний з китайських комплектуючих квадрокоптер)?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8086
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1644 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|119118
|
|
|6076
|495324
|
|
|1
|6036
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|