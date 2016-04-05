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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4879488048814882
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:22

Я у мами інженер...))

По всій москві встановлюють на дахах будинків каркасні конструкції, на які встановлять всечастотні станції глушіння з метою дезорієнтації дронів та/або глушіння всіх видів звязку та інтернету. Москалі називають це захисним куполом, але є нюанс.
Такі станції дають шкідливе випромінювання, що викликає у людей напади агресії та суїцидальні дії. Простіше кажучи, гірше сотових вишок разів у 200.

Висновок: дезорієнтовані дрони будуть падати та вибухати там, "куди Бог послав", а москалі - стресувати й божеволіти не лише від прильотів, а ще + від агресії та суїцидів навколо.

ПС. Українські дрони SkyKnight2 можуть піднімати по 2,5 кг, тихо і швидко літати та долетять до своєї цілі, навіть якщо звязок з оператором буде втрачено. 8)
fler
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:54

  fler написав:По всій москві встановлюють на дахах будинків каркасні конструкції, на які встановлять всечастотні станції глушіння з метою дезорієнтації дронів та/або глушіння всіх видів звязку та інтернету. Москалі називають це захисним куполом, але є нюанс.
Такі станції дають шкідливе випромінювання, що викликає у людей напади агресії та суїцидальні дії. Простіше кажучи, гірше сотових вишок разів у 200.

Висновок: дезорієнтовані дрони будуть падати та вибухати там, "куди Бог послав", а москалі - стресувати й божеволіти не лише від прильотів, а ще + від агресії та суїцидів навколо.

Не варто тішитись. Памятаю, як тут над шахедами потішались у минулому році.
Це хороше рішення для захисту центрів великих міст. Очевидно, що пристрої працюватимуть короткочасно, лише під час масованих атак, бо інакше накриється зв'язок.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:По всій москві встановлюють на дахах будинків каркасні конструкції, на які встановлять всечастотні станції глушіння з метою дезорієнтації дронів та/або глушіння всіх видів звязку та інтернету. Москалі називають це захисним куполом, але є нюанс.
Такі станції дають шкідливе випромінювання, що викликає у людей напади агресії та суїцидальні дії. Простіше кажучи, гірше сотових вишок разів у 200.

Висновок: дезорієнтовані дрони будуть падати та вибухати там, "куди Бог послав", а москалі - стресувати й божеволіти не лише від прильотів, а ще + від агресії та суїцидів навколо.

ПС. Українські дрони SkyKnight2 можуть піднімати по 2,5 кг, тихо і швидко літати та долетять до своєї цілі, навіть якщо звязок з оператором буде втрачено. 8)
Ніхто там не божеволіє. Им вообще это всё поприколу. У них ни воздушных тревог, ни стресса
И вообще интересно. Сейчас нет угрозы национальной безопасности Украины, Слава богу. Страна защитилась уже весной.
Осталась проблема оккупированных территорий. И сегодня идёт наступление, штурм.
Данные территории орки записали в конституцию. Получается для них идёт наступление на их территории, но ни запрет на выезд ни особых мероприятий они не вводят.
Как это понимать? Я всегда считал, что наша власть больше боится электорат. Получается, что наоборот, они берегут комфорт народа, типа боятся напрягать?
Востаннє редагувалось beee в Суб 19 сер, 2023 11:24, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 11:21

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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 11:29

  beee написав:Я всегда считал, что наша власть больше боится электорат. Получается, что наоборот, они берегут комфорт народа, типа боятся напрягать?
любая власть боится бунтов, здесь разницы с рф или сша нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 11:36

  vitaliiangel написав:Зображення

Комусь не вистачає на нову віллу в Іспанії, чи прадік 2023 року.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Українські дрони SkyKnight2 можуть піднімати по 2,5 кг, тихо і швидко літати та долетять до своєї цілі, навіть якщо звязок з оператором буде втрачено.

Цікаво, яка вартість і дальність (схоже на зібраний з китайських комплектуючих квадрокоптер)?
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Поясніть мені
Чого закарпатці такі зашугані...Адже по закарпаттю за весь час війни ракета/дрон не прилітала, найближче ракета била в тунель ЖД

Давайте не будем узагальнювати. 128 ОГШБр думаю показала, що не шугані.

  Дюрі-бачі написав:не зашугані, просто ближчі до європейських цінностей.
На форумах на мене досі криво дивляться, коли я пишу, що я буду краще святкувати Різдво в один день з москалями, ніж з мадярами.

Біда в тому, що таки закарпатці далі до європейських цінностей. Пів Закарпаття проголосує за кого балога скаже, а друга половина за кіло гречки.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:52


Донати і збори на ЗСУ - це добре і потрібно, та це лише доповнення до основи, яке може тимчасово закрити прогалини у роботі міноборони, як от з "весільними" дронами ще донедавна. Але поки волонтерські фонди напружуються по повній - на порядки більші ресурси розкрадаються з основи. Розумію, про це потрібно мовчати, бо ж неначасі.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:10

Сьогодні в 10-00 у результаті атаки бпла коптерного типу на військовому аеродромі Сольці Новгородськоїобл. палають два літаки.

ПС. За Чернігів отримають пізніше та сильніше, падлюки.
fler
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