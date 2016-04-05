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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4881488248834884>
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Пів Закарпаття проголосує за кого балога скаже, а друга половина за кіло гречки.


різне Закарпаття ми знаємо.
Я бачу людей які звикли добиватись свого і гарно жили при будь-якій владі, стараючись мінімально залежати від держави.
Скажіть нашому далекобійнику / плиточнику / Ітшнику чи власнику садиби в Квасах (які отримують європейський дохід у валюті) що виявляється вони мають слухати якогось балогу, щиро посміються над цим.
Можна будувати майбутнє самому мінімізуючи вплив виборів на твоє життя, а можна працювати в собесі за 7тис грн і постійно плакатись що кляті сусіди знову за гречку проголосували не за того.
В кожній області свій балога, а приколупались тільки до нашої
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:54

  _Mykola_ написав:
  Schmit написав:Закупити зенітні кулемети проти шахідів? Ні-ні, це ж "неймовірно дорого, ресурси обмежені, на фронті бракує... - ось вам посилання - донатьте на "прокачай ППО".
Так і переможемо.


Ви напевно ЗАБУЛИ посилання на збір, допоможу Вам Запакуй небо Прокачай ППО!

Не треба повторювати, ми і так знаємо що не донатите.
Цей відос тільки підтверджує, необхідність допомагати прозорим фондам, та чесним і перевіреним людям.
І, так доначу в ПЖ та допомогаю знайомим військовим і далі буду, тому що якщо не допомагати, буде більше втрат і більше проблем у майбутньому.

Ось посилання на звітність фонду там поки не все є, деякі проекти викладаються зі свідомою часовою затримкою, щоб не світити постачання.https://savelife.in.ua/reporting/

Ваша позиція, не буду поки вони не... це прямий шлях до окупації і життя, але не довге, під рашистами, бо буде повна мобілізація з України і війна вже солдатами з України в Европі. І все-рівно війна.

Так, ці закупівлі дратують, і після війни зелені підуть за російським кораблем однозначно, але не зараз.

З корупцією, однозначно боротися треба, і зелена влада за це вигребе, але, нажаль, не зараз.


Саме так - уряд узяв на себе зобов'язання прийшовши до влади і давши клятву.
20 травня у Києві, під час урочистого засідання Верховної Ради, новообраний Президент України Володимир Зеленський склав присягу як Глава держави. Клятву він проголосив, поклавши руку на Конституцію України та Пересопницьке Євангеліє.

«Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі», – сказав новообраний Президент.

Краще організувати збір коштів із плебеїв, поки на свої #чесно зароблені прикупити пару нових маєтків? Для цього є спеціально навчені люди.
Скільки маєтків до цього моменту не куплено, а продано щоб забезпечити необхідним на практиці те, за що давалася клятва?
Скільки продано безпосередньо президентом і переведено на ЗСУ? Не бідна по суті людина. Його оточенням?
Нехай тягне пересічний?
Стадний інстинкт ніколи не викоренить подібне ставлення, якщо навіть війна не вирішила, а посилила це питання.
Громадянам не варто забувати про це не на секунду, якщо вони, звичайно, розуміють суть держави і своє місце в ньому.
До того ж розуміння цього ще навіть не на підході судячи з мислення.
Востаннє редагувалось Прораб в Суб 19 сер, 2023 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:закарпатців-виховуємо і прививаємо їм що Україна це Держава посильніша орбанівської Угорщини...Так для довідки
Мукачевська гірськоштурмова бригада - більша за всю угорську армію...
Тому угорці можуть вішати вам, сербам, румунам - лапшу на вуха про велику Угорщину, чудово усвідомлюючи що вони маленьке захолустья в горах.


типова жертва стеріотипів, показуєте абсолютну некомпетентність в розумінні відносин Закарпаття та угорщини.
Запиишіть собі в блокнотик - нема більших мадярофобів ніж закарпатці (окрім тих кількох відсотків етнічних угорців, які майже не беруть участі в суспільно-політичному житті країни)

Мукачевська гірськоштурмова бригада - більша за всю угорську армію...

саме це я тут писав неодноразово - цитуєте свого ж опонента))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:15

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

Комусь не вистачає на нову віллу в Іспанії, чи прадік 2023 року.

а може б на табуреті посиділи? Зажрались ненажери
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:23

  lapay написав:
  ЛАД написав:
Поверят ли мне или ей, не знаю. Они-то, скорее всего, поверят мне - давно знакомы. А другие?

А інші повірять своїм журналістам, які розповідають про яйця, барабани і продаж гуманітарки. Хоч одного арештували, тим паче, посадили? Навіть при янику саджали за корупцію своїх.

ви нічого не переплутали? при Янику своїх не здавали. :D

потім почали своїх же прижимати - але це вже трохи інше
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:29

ракетна атака Чернігова

Кількість жертв російського удару по Чернігову зросла до шести, - померла постраждала 6-річна дівчинка, а її мати перебуває у важкому стані. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який нагадав, що загалом відомо про 42 постраждалих.

"Шість чоловік, на жаль, загинули. П’ять хвилин тому прийшла інформація, що в лікарні померла дівчинка 6 років. Її мама перебуває у вкрай важкому стані", - заявив він.

Клименко розповів, що після удару патрульні поліцейські на місці намагалися надавати дівчинці першу допомогу. "Наклали турнікети. Тому що дуже велика втрата крові була. На жаль, при доставленні до лікарні її не змогли врятувати", - сказав міністр.


для нелюдів немає ні Свята ні гуманізму

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:52

  Yuri_61 написав:
  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

Комусь не вистачає на нову віллу в Іспанії, чи прадік 2023 року.

а може б на табуреті посиділи? Зажрались ненажери

Нажаль більшості чиновникам і урядовцям війна вигідна. Їм навіть вигідно щоб вона не закінчувалась. Заходом виділяються по 2 млрд. доларів щомісячно тільки готівки, які згорають в кабінетах "урядовців".
А у нас на роботі по 5-6 зборів щоденно волонтерам і колегам які мобілізовані (втч і їх бригадам).
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чернигов неимоверно жалко.
Пишут что сдали локацию.
Локацію хтось таки здав

російські пропагандистські недоЗМІ вже публікують лист-запрошення на захід у Чернігові, пов'язаний із дронами.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:58

  beee написав:Чернигов неимоверно жалко.
Пишут что сдали локацию.
Локацію хтось таки здав

російські пропагандистські недоЗМІ вже публікують лист-запрошення на захід у Чернігові, пов'язаний із дронами.

В Чернігові 15% населення етнічні рузкіє, вати, особливо в центрі міста - проживає овердофігіща.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:59

  prodigy написав:
Кількість жертв російського удару по Чернігову зросла до шести, - померла постраждала 6-річна дівчинка, а її мати перебуває у важкому стані. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який нагадав, що загалом відомо про 42 постраждалих.

"Шість чоловік, на жаль, загинули. П’ять хвилин тому прийшла інформація, що в лікарні померла дівчинка 6 років. Її мама перебуває у вкрай важкому стані", - заявив він.

Клименко розповів, що після удару патрульні поліцейські на місці намагалися надавати дівчинці першу допомогу. "Наклали турнікети. Тому що дуже велика втрата крові була. На жаль, при доставленні до лікарні її не змогли врятувати", - сказав міністр.


для нелюдів немає ні Свята ні гуманізму


Падлюки конченые ... дегенераты ... у меня просто нет слов ...
pesikot
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