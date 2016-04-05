Додано: Суб 19 сер, 2023 13:54

_Mykola_ написав: Schmit написав: Закупити зенітні кулемети проти шахідів? Ні-ні, це ж "неймовірно дорого, ресурси обмежені, на фронті бракує... - ось вам посилання - донатьте на "прокачай ППО".

Так і переможемо. Закупити зенітні кулемети проти шахідів? Ні-ні, це ж "неймовірно дорого, ресурси обмежені, на фронті бракує... - ось вам посилання - донатьте на "прокачай ППО".Так і переможемо.



Ви напевно ЗАБУЛИ посилання на збір, допоможу Вам Запакуй небо Прокачай ППО!



Не треба повторювати, ми і так знаємо що не донатите.

Цей відос тільки підтверджує, необхідність допомагати прозорим фондам, та чесним і перевіреним людям.

І, так доначу в ПЖ та допомогаю знайомим військовим і далі буду, тому що якщо не допомагати, буде більше втрат і більше проблем у майбутньому.



Ось посилання на звітність фонду там поки не все є, деякі проекти викладаються зі свідомою часовою затримкою, щоб не світити постачання. https://savelife.in.ua/reporting/



Ваша позиція, не буду поки вони не... це прямий шлях до окупації і життя, але не довге, під рашистами, бо буде повна мобілізація з України і війна вже солдатами з України в Европі. І все-рівно війна.



Так, ці закупівлі дратують, і після війни зелені підуть за російським кораблем однозначно, але не зараз.



З корупцією, однозначно боротися треба, і зелена влада за це вигребе, але, нажаль, не зараз. Ви напевно ЗАБУЛИ посилання на збір, допоможу ВамНе треба повторювати, ми і так знаємо що не донатите.Цей відос тільки підтверджує, необхідність допомагати прозорим фондам, та чесним і перевіреним людям.І, так доначу в ПЖ та допомогаю знайомим військовим і далі буду, тому що якщо не допомагати, буде більше втрат і більше проблем у майбутньому.Ось посилання на звітність фонду там поки не все є, деякі проекти викладаються зі свідомою часовою затримкою, щоб не світити постачання.Так, ці закупівлі дратують, і після війни зелені підуть за російським кораблем однозначно, але не зараз.З корупцією, однозначно боротися треба, і зелена влада за це вигребе, але, нажаль, не зараз.

20 травня у Києві, під час урочистого засідання Верховної Ради, новообраний Президент України Володимир Зеленський склав присягу як Глава держави. Клятву він проголосив, поклавши руку на Конституцію України та Пересопницьке Євангеліє.



«Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі», – сказав новообраний Президент.

Саме так - уряд узяв на себе зобов'язання прийшовши до влади і давши клятву.Краще організувати збір коштів із плебеїв, поки на свої #і прикупити пару нових маєтків? Для цього є спеціально навчені люди.Скільки маєтків до цього моменту не куплено, а продано щоб забезпечити необхідним на практиці те, за що давалася клятва?Скільки продано безпосередньо президентом і переведено на ЗСУ? Не бідна по суті людина. Його оточенням?Нехай тягне пересічний?Стадний інстинкт ніколи не викоренить подібне ставлення, якщо навіть війна не вирішила, а посилила це питання.Громадянам не варто забувати про це не на секунду, якщо вони, звичайно, розуміють суть держави і своє місце в ньому.До того ж розуміння цього ще навіть не на підході судячи з мислення.