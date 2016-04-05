|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 19 сер, 2023 14:59
beee ИМХО значна частка провини на організаторах, які такий захід роблять не в бункері. Я б ще міг зрозуміти, якщо б його провели де не прилітає (Ужгороді, Чернівцях) чи в Києві з нормалною ППО. А от в Чернігові...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1204
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 15:02
prodigy написав:
Кількість жертв російського удару по Чернігову зросла до шести, - померла постраждала 6-річна дівчинка, а її мати перебуває у важкому стані. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який нагадав, що загалом відомо про 42 постраждалих.
"Шість чоловік, на жаль, загинули. П’ять хвилин тому прийшла інформація, що в лікарні померла дівчинка 6 років. Її мама перебуває у вкрай важкому стані", - заявив він.
Клименко розповів, що після удару патрульні поліцейські на місці намагалися надавати дівчинці першу допомогу. "Наклали турнікети. Тому що дуже велика втрата крові була. На жаль, при доставленні до лікарні її не змогли врятувати", - сказав міністр.
для нелюдів немає ні Свята ні гуманізму
Кое-кто из волонтеров решил там провести выставку дронов с целью собрать донаты с населения. Объявили время и место. Прилетело прямо к ним на выставку.
Теперь они изо всех сил вопят, что они не виноваты, все согласовано с мэрией. Мэрия говорит, что никаких разрешений на проведение мероприятия не давала.
Ну как-то так...
Людей, пострадавших из-за идиотизма организаторов искренне жаль.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11984
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1667 раз.
- Подякували: 3573 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 19 сер, 2023 15:06
antey1969 написав: prodigy написав:
Кількість жертв російського удару по Чернігову зросла до шести, - померла постраждала 6-річна дівчинка, а її мати перебуває у важкому стані. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який нагадав, що загалом відомо про 42 постраждалих.
"Шість чоловік, на жаль, загинули. П’ять хвилин тому прийшла інформація, що в лікарні померла дівчинка 6 років. Її мама перебуває у вкрай важкому стані", - заявив він.
Клименко розповів, що після удару патрульні поліцейські на місці намагалися надавати дівчинці першу допомогу. "Наклали турнікети. Тому що дуже велика втрата крові була. На жаль, при доставленні до лікарні її не змогли врятувати", - сказав міністр.
для нелюдів немає ні Свята ні гуманізму
Кое-кто из волонтеров решил там провести выставку дронов с целью собрать донаты с населения. Объявили время и место. Прилетело прямо к ним на выставку.
Теперь они изо всех сил вопят, что они не виноваты, все согласовано с мэрией. Мэрия говорит, что никаких разрешений на проведение мероприятия не давала.
Ну как-то так...
Людей, пострадавших из-за идиотизма организаторов искренне жаль.
Так мерия сейчас и не может выдавать такие разрешения, только военная администрация
То ли Брежинскому, то ли Чаусу захотелось выпендрится ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 19 сер, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8334
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 19 сер, 2023 15:16
fler написав:
Такі станції дають шкідливе випромінювання, що викликає у людей напади агресії та суїцидальні дії
. Простіше кажучи, гірше сотових вишок разів у 200.
Висновок: дезорієнтовані дрони будуть падати та вибухати там, "куди Бог послав", а москалі - стресувати й божеволіти не лише від прильотів, а ще + від агресії та суїцидів навколо.
Маячня повна.
Будь-яке радіовипромінювання шкідливе. Але згасання потужності відповідає квадрату відстані до джерела. Іншими словами цей РЕБ шкідливий для операторів, які сидять в будці, але майже не впливає на людей, що ходять по вулицях.
Щодо нападів агресії і суєцидів - в це може повірити хіба людина з освітою в 8 класів загальноосвітньої школи. Тому що в 9 класі в курсі фізики проходять основи радіофізики,і в людини, яка освоїла матеріал хоча б на трійку, має бути розуиіння, наскільки це маячня.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1337
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|119120
|
|
|6076
|495327
|
|
|1
|6036
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|