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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 сер, 2023 14:59
beee ИМХО значна частка провини на організаторах, які такий захід роблять не в бункері. Я б ще міг зрозуміти, якщо б його провели де не прилітає (Ужгороді, Чернівцях) чи в Києві з нормалною ППО. А от в Чернігові...
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:02
prodigy написав:
Кількість жертв російського удару по Чернігову зросла до шести, - померла постраждала 6-річна дівчинка, а її мати перебуває у важкому стані. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який нагадав, що загалом відомо про 42 постраждалих.
"Шість чоловік, на жаль, загинули. П’ять хвилин тому прийшла інформація, що в лікарні померла дівчинка 6 років. Її мама перебуває у вкрай важкому стані", - заявив він.
Клименко розповів, що після удару патрульні поліцейські на місці намагалися надавати дівчинці першу допомогу. "Наклали турнікети. Тому що дуже велика втрата крові була. На жаль, при доставленні до лікарні її не змогли врятувати", - сказав міністр.
для нелюдів немає ні Свята ні гуманізму
Кое-кто из волонтеров решил там провести выставку дронов с целью собрать донаты с населения. Объявили время и место. Прилетело прямо к ним на выставку.
Теперь они изо всех сил вопят, что они не виноваты, все согласовано с мэрией. Мэрия говорит, что никаких разрешений на проведение мероприятия не давала.
Ну как-то так...
Людей, пострадавших из-за идиотизма организаторов искренне жаль.
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antey1969
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:06
antey1969 написав: prodigy написав:
Кількість жертв російського удару по Чернігову зросла до шести, - померла постраждала 6-річна дівчинка, а її мати перебуває у важкому стані. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який нагадав, що загалом відомо про 42 постраждалих.
"Шість чоловік, на жаль, загинули. П’ять хвилин тому прийшла інформація, що в лікарні померла дівчинка 6 років. Її мама перебуває у вкрай важкому стані", - заявив він.
Клименко розповів, що після удару патрульні поліцейські на місці намагалися надавати дівчинці першу допомогу. "Наклали турнікети. Тому що дуже велика втрата крові була. На жаль, при доставленні до лікарні її не змогли врятувати", - сказав міністр.
для нелюдів немає ні Свята ні гуманізму
Кое-кто из волонтеров решил там провести выставку дронов с целью собрать донаты с населения. Объявили время и место. Прилетело прямо к ним на выставку.
Теперь они изо всех сил вопят, что они не виноваты, все согласовано с мэрией. Мэрия говорит, что никаких разрешений на проведение мероприятия не давала.
Ну как-то так...
Людей, пострадавших из-за идиотизма организаторов искренне жаль.
Так мерия сейчас и не может выдавать такие разрешения, только военная администрация
То ли Брежинскому, то ли Чаусу захотелось выпендрится ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 19 сер, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:16
fler написав:
Такі станції дають шкідливе випромінювання, що викликає у людей напади агресії та суїцидальні дії
. Простіше кажучи, гірше сотових вишок разів у 200.
Висновок: дезорієнтовані дрони будуть падати та вибухати там, "куди Бог послав", а москалі - стресувати й божеволіти не лише від прильотів, а ще + від агресії та суїцидів навколо.
Маячня повна.
Будь-яке радіовипромінювання шкідливе. Але згасання потужності відповідає квадрату відстані до джерела. Іншими словами цей РЕБ шкідливий для операторів, які сидять в будці, але майже не впливає на людей, що ходять по вулицях.
Щодо нападів агресії і суєцидів - в це може повірити хіба людина з освітою в 8 класів загальноосвітньої школи. Тому що в 9 класі в курсі фізики проходять основи радіофізики,і в людини, яка освоїла матеріал хоча б на трійку, має бути розуиіння, наскільки це маячня.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:19
Letusrock написав: sashaqbl написав:
Пів Закарпаття проголосує за кого балога скаже, а друга половина за кіло гречки.
різне Закарпаття ми знаємо.
Я бачу людей які звикли добиватись свого і гарно жили при будь-якій владі, стараючись мінімально залежати від держави.
Скажіть нашому далекобійнику / плиточнику / Ітшнику чи власнику садиби в Квасах (які отримують європейський дохід у валюті) що виявляється вони мають слухати якогось балогу, щиро посміються над цим.
Можна будувати майбутнє самому мінімізуючи вплив виборів на твоє життя, а можна працювати в собесі за 7тис грн і постійно плакатись що кляті сусіди знову за гречку проголосували не за того.
В кожній області свій балога, а приколупались тільки до нашої
Тому що я сам з закарпаття і прекрасно розумію внутрішню кухню і що в ній не так. Далекобійники / плиточники сидять в словаччині поки здоровя дозволяє. А прийде 50 років, і вже й влада погана, бо пенсії нема, а гроші заробляти вже нема здоровя.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:28
sashaqbl написав:
А прийде 50 років, і вже й влада погана, бо пенсії нема, а гроші заробляти вже нема здоровя.
І головне: доводиться жити в няріці (кімната з ліжком і кухонною плитою в підвалі або господарській прибудові) бо нема за що отоплювати свій трьохповерховий замок.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:39
antey1969 написав: prodigy написав:
Кількість жертв російського удару по Чернігову зросла до шести, - померла постраждала 6-річна дівчинка, а її мати перебуває у важкому стані. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який нагадав, що загалом відомо про 42 постраждалих.
"Шість чоловік, на жаль, загинули. П’ять хвилин тому прийшла інформація, що в лікарні померла дівчинка 6 років. Її мама перебуває у вкрай важкому стані", - заявив він.
Клименко розповів, що після удару патрульні поліцейські на місці намагалися надавати дівчинці першу допомогу. "Наклали турнікети. Тому що дуже велика втрата крові була. На жаль, при доставленні до лікарні її не змогли врятувати", - сказав міністр.
для нелюдів немає ні Свята ні гуманізму
Кое-кто из волонтеров решил там провести выставку дронов с целью собрать донаты с населения. Объявили время и место. Прилетело прямо к ним на выставку.
Теперь они изо всех сил вопят, что они не виноваты, все согласовано с мэрией. Мэрия говорит, что никаких разрешений на проведение мероприятия не давала.
Ну как-то так...
Людей, пострадавших из-за идиотизма организаторов
искренне жаль.
в першу чергу люди постраждали через терор кацапів, вдруге через зрадників - маю надію, їх знайдуть, а там військовий час й таке інше. бо місце зборів в об'яві вказано не було...
можливо має сенс, такі збори не проводити біля ворога, - бо не всі пішли в укриття - в нас ще не вироблений рефлекс, як в Ізраілі
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Shaman
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:45
Shaman написав: antey1969 написав: prodigy написав:
для нелюдів немає ні Свята ні гуманізму
Кое-кто из волонтеров решил там провести выставку дронов с целью собрать донаты с населения. Объявили время и место. Прилетело прямо к ним на выставку.
Теперь они изо всех сил вопят, что они не виноваты, все согласовано с мэрией. Мэрия говорит, что никаких разрешений на проведение мероприятия не давала.
Ну как-то так...
Людей, пострадавших из-за идиотизма организаторов
искренне жаль.
в першу чергу люди постраждали через терор кацапів, вдруге через зрадників - маю надію, їх знайдуть, а там військовий час й таке інше. бо місце зборів в об'яві вказано не було...
можливо має сенс, такі збори не проводити біля ворога, - бо не всі пішли в укриття - в нас ще не вироблений рефлекс, як в Ізраілі
Є ще один чинник, він на сотому місці, але він є
По Чернігову з квітня 2022 року нічого не прилітало
Звичайно, що це розслаблює і на кожну тривогу не біжишь в укриття
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:46
❗️На тиждень перекриють Хрещатик, – КМВА.
Мова йде про ділянку від Майдану Незалежності до Богдана Хмельницького.
Обмеження діятимуть з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня. Вони пов’язані із підготовкою та проведенням заходів до Дня Незалежності.
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