|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 19 сер, 2023 15:59
Дюрі-бачі написав:beee
ИМХО значна частка провини на організаторах, які такий захід роблять не в бункері. Я б ще міг зрозуміти, якщо б його провели де не прилітає (Ужгороді, Чернівцях) чи в Києві з нормалною ППО. А от в Чернігові...
Згоден, що такі заходи мають проводити у місті,
де є захист системою Патріот,
якщо ж інше місто без захисту Патріотом - то місто має бути подалі від ворожого кордону / чи від моря, а сам захід тоді має бути в бомбосховищі, яке витримає ракетний удар (чи в приміщенні де є бомбосховище, з чітким дотриманням протоколу тривога->всі-у-бомбосховище) - це без варіантів.
Ну тобто є ще варіант On-Line, тоді взагалі не грає ролі, де знаходяться окремі учасники.
Тому вееелике питання до тих, хто пропонував місце, і до тих, хто давав дозвіл на це місце.
Я взагалі у шоці! 18 місяць війни - і така безвідповідальність при виборі/узгодженні заходу такого роду.
Таке враження, що якась зрада:
зібрали цвіт нації і тупо кинули його у багаття,
чи просто використати тему драмтеатр-2, щоб вдарити болючіше і про щось нагадати - про це взагалі жахливо навіть подумати.
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 515
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 16:06
Xenon написав:
❗️На тиждень перекриють Хрещатик, – КМВА.
Мова йде про ділянку від Майдану Незалежності до Богдана Хмельницького.
Обмеження діятимуть з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня. Вони пов’язані із підготовкою та проведенням заходів до Дня Незалежності.
Нічому не вчаться ....
Які ... блядь ... заходи ?!?!?!
Яке святкування ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8338
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 19 сер, 2023 16:15
Shaman написав: antey1969 написав:
Кое-кто из волонтеров решил там провести выставку дронов с целью собрать донаты с населения. Объявили время и место. Прилетело прямо к ним на выставку.
Теперь они изо всех сил вопят, что они не виноваты, все согласовано с мэрией. Мэрия говорит, что никаких разрешений на проведение мероприятия не давала.
Ну как-то так...
Людей, пострадавших из-за идиотизма организаторов
искренне жаль.
в першу чергу люди постраждали через терор кацапів, вдруге через зрадників - маю надію, їх знайдуть, а там військовий час й таке інше. бо місце зборів в об'яві вказано не було...
можливо має сенс, такі збори не проводити біля ворога, - бо не всі пішли в укриття - в нас ще не вироблений рефлекс, як в Ізраілі
То, что из-за рашки - это и так ясно. Но доморощенный кретинизм это никак не оправдывает.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11986
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1667 раз.
- Подякували: 3573 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 19 сер, 2023 16:22
Shaman написав:
в першу чергу люди постраждали через терор кацапів, вдруге через зрадників - маю надію, їх знайдуть, а там військовий час й таке інше. бо місце зборів в об'яві вказано не було...
можливо має сенс, такі збори не проводити біля ворога, - бо не всі пішли в укриття - в нас ще не вироблений рефлекс, як в Ізраілі
Русня винна однозначно.
Але на тему організаторів. Це ще раз показує, що рівень компетенції тої ж таки Марії Берлінської не такий вже й високий, хоча й нерідко вона говорить дуже розумні речі.
Також її думка, на для зрівноваження "двох-трьох тижнів", "літа в криму" та "переможного контрнаступу" потрібна.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1339
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 16:28
antey1969 написав: Shaman написав: antey1969 написав:
Кое-кто из волонтеров решил там провести выставку дронов с целью собрать донаты с населения. Объявили время и место. Прилетело прямо к ним на выставку.
Теперь они изо всех сил вопят, что они не виноваты, все согласовано с мэрией. Мэрия говорит, что никаких разрешений на проведение мероприятия не давала.
Ну как-то так...
Людей, пострадавших из-за идиотизма организаторов
искренне жаль.
в першу чергу люди постраждали через терор кацапів, вдруге через зрадників - маю надію, їх знайдуть, а там військовий час й таке інше. бо місце зборів в об'яві вказано не було...
можливо має сенс, такі збори не проводити біля ворога, - бо не всі пішли в укриття - в нас ще не вироблений рефлекс, як в Ізраілі
То, что из-за рашки - это и так ясно. Но доморощенный кретинизм это никак не оправдывает.
Не наезжайте на волонтеров. Это ошибка, но не идиотизм. И прилетит и в Ужгород. Ваш гнев не туда направлен.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3992
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 16:28
Shaman написав:
в першу чергу люди постраждали через терор кацапів, вдруге через зрадників - маю надію, їх знайдуть, а там військовий час й таке інше. бо місце зборів в об'яві вказано не було...
можливо має сенс, такі збори не проводити біля ворога, - бо не всі пішли в укриття - в нас ще не вироблений рефлекс, як в Ізраілі
Was wissen zwei, wisst Schwein.
Тому, якщо про місце знали двоє, взнала і Schwein, і зрадила.
Які рефлекси, йо-ма-йо, на таких заходах має бути чіткий протокол тривога->всі-в-укриття і відповідальний за дотриманням протоколу
(тим більше, якщо це захід у такій величезній будівлі, відносно старій, щоб точні координати були і в гуглі і на інших мапах, та й територія не під охороною, поруч велика площа, туристичний центр, будь-який зрадник міг скинути точніші координати без перешкод і підозр, тому не влучити було дуже складно).
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 515
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 16:31
Росія вдарила по Чернігову | Віталій Портников
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8338
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 19 сер, 2023 16:38
10/9/9 написав:
Які рефлекси, йо-ма-йо, на таких заходах має бути чіткий протокол тривога->всі-в-укриття і відповідальний за дотриманням протоколу
(тим більше, якщо це захід у такій величезній будівлі, відносно старій, щоб точні координати були і в гуглі і на інших мапах, та й територія не під охороною, поруч велика площа, туристичний центр, будь-який зрадник міг скинути точніші координати без перешкод і підозр, тому не влучити було дуже складно).
А ти, протоколист хренов, не подумал, что вокруг здания могут проходить люди и они тоже пострадали
Таких заходів в центрі міста взагалі не повинно було бути
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8338
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 19 сер, 2023 16:45
stm написав:
Не наезжайте на волонтеров. Это ошибка, но не идиотизм. И прилетит и в Ужгород. Ваш гнев не туда направлен.
Ідіотизм/кретинизм - це ще може бути виправданням, що поробиш, якщо ідіот/кретин?
Помилка? Якщо помилка - то злочинна або ж відверта зрада, тому що 18 місяць війни, драмтеатр Маріуполя, сотні інших розбомблених будівель.
Є точні ракети, які здатні влучати чітко у будівлю, вдень і вночі. І точність доводити не треба, бачили вже десятки разів, там де треба, в будівлю влучить не одна а 2-3 чи навіть 4 ракети.
А координати, я вже писав вище, туристичний центр міста, велика будівля поруч з місцевим майданом в не охоронній зоні, доступ вільний будь-кому, місцевому чи туристу.
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 515
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|119120
|
|
|6076
|495327
|
|
|1
|6036
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|