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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4882488348844885
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:59

  Дюрі-бачі написав:beee ИМХО значна частка провини на організаторах, які такий захід роблять не в бункері. Я б ще міг зрозуміти, якщо б його провели де не прилітає (Ужгороді, Чернівцях) чи в Києві з нормалною ППО. А от в Чернігові...


Згоден, що такі заходи мають проводити у місті,
де є захист системою Патріот,
якщо ж інше місто без захисту Патріотом - то місто має бути подалі від ворожого кордону / чи від моря, а сам захід тоді має бути в бомбосховищі, яке витримає ракетний удар (чи в приміщенні де є бомбосховище, з чітким дотриманням протоколу тривога->всі-у-бомбосховище) - це без варіантів.

Ну тобто є ще варіант On-Line, тоді взагалі не грає ролі, де знаходяться окремі учасники.

Тому вееелике питання до тих, хто пропонував місце, і до тих, хто давав дозвіл на це місце.

Я взагалі у шоці! 18 місяць війни - і така безвідповідальність при виборі/узгодженні заходу такого роду.

Таке враження, що якась зрада:
зібрали цвіт нації і тупо кинули його у багаття,
чи просто використати тему драмтеатр-2, щоб вдарити болючіше і про щось нагадати - про це взагалі жахливо навіть подумати.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 16:06

  Xenon написав:
❗️На тиждень перекриють Хрещатик, – КМВА.

Мова йде про ділянку від Майдану Незалежності до Богдана Хмельницького.

Обмеження діятимуть з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня. Вони пов’язані із підготовкою та проведенням заходів до Дня Незалежності.

Нічому не вчаться ....
Які ... блядь ... заходи ?!?!?!
Яке святкування ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 16:15

  Shaman написав:
  antey1969 написав:Кое-кто из волонтеров решил там провести выставку дронов с целью собрать донаты с населения. Объявили время и место. Прилетело прямо к ним на выставку.
Теперь они изо всех сил вопят, что они не виноваты, все согласовано с мэрией. Мэрия говорит, что никаких разрешений на проведение мероприятия не давала.
Ну как-то так...
Людей, пострадавших из-за идиотизма организаторов искренне жаль.

в першу чергу люди постраждали через терор кацапів, вдруге через зрадників - маю надію, їх знайдуть, а там військовий час й таке інше. бо місце зборів в об'яві вказано не було...

можливо має сенс, такі збори не проводити біля ворога, - бо не всі пішли в укриття - в нас ще не вироблений рефлекс, як в Ізраілі

То, что из-за рашки - это и так ясно. Но доморощенный кретинизм это никак не оправдывает.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:в першу чергу люди постраждали через терор кацапів, вдруге через зрадників - маю надію, їх знайдуть, а там військовий час й таке інше. бо місце зборів в об'яві вказано не було...
можливо має сенс, такі збори не проводити біля ворога, - бо не всі пішли в укриття - в нас ще не вироблений рефлекс, як в Ізраілі

Русня винна однозначно.
Але на тему організаторів. Це ще раз показує, що рівень компетенції тої ж таки Марії Берлінської не такий вже й високий, хоча й нерідко вона говорить дуже розумні речі.
Також її думка, на для зрівноваження "двох-трьох тижнів", "літа в криму" та "переможного контрнаступу" потрібна.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 16:28

  antey1969 написав:
  Shaman написав:
  antey1969 написав:Кое-кто из волонтеров решил там провести выставку дронов с целью собрать донаты с населения. Объявили время и место. Прилетело прямо к ним на выставку.
Теперь они изо всех сил вопят, что они не виноваты, все согласовано с мэрией. Мэрия говорит, что никаких разрешений на проведение мероприятия не давала.
Ну как-то так...
Людей, пострадавших из-за идиотизма организаторов искренне жаль.

в першу чергу люди постраждали через терор кацапів, вдруге через зрадників - маю надію, їх знайдуть, а там військовий час й таке інше. бо місце зборів в об'яві вказано не було...

можливо має сенс, такі збори не проводити біля ворога, - бо не всі пішли в укриття - в нас ще не вироблений рефлекс, як в Ізраілі

То, что из-за рашки - это и так ясно. Но доморощенный кретинизм это никак не оправдывает.

Не наезжайте на волонтеров. Это ошибка, но не идиотизм. И прилетит и в Ужгород. Ваш гнев не туда направлен.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 16:28

  Shaman написав:в першу чергу люди постраждали через терор кацапів, вдруге через зрадників - маю надію, їх знайдуть, а там військовий час й таке інше. бо місце зборів в об'яві вказано не було...

можливо має сенс, такі збори не проводити біля ворога, - бо не всі пішли в укриття - в нас ще не вироблений рефлекс, як в Ізраілі


Was wissen zwei, wisst Schwein.
Тому, якщо про місце знали двоє, взнала і Schwein, і зрадила.

Які рефлекси, йо-ма-йо, на таких заходах має бути чіткий протокол тривога->всі-в-укриття і відповідальний за дотриманням протоколу
(тим більше, якщо це захід у такій величезній будівлі, відносно старій, щоб точні координати були і в гуглі і на інших мапах, та й територія не під охороною, поруч велика площа, туристичний центр, будь-який зрадник міг скинути точніші координати без перешкод і підозр, тому не влучити було дуже складно).
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила по Чернігову | Віталій Портников

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 16:38

  10/9/9 написав:Які рефлекси, йо-ма-йо, на таких заходах має бути чіткий протокол тривога->всі-в-укриття і відповідальний за дотриманням протоколу
(тим більше, якщо це захід у такій величезній будівлі, відносно старій, щоб точні координати були і в гуглі і на інших мапах, та й територія не під охороною, поруч велика площа, туристичний центр, будь-який зрадник міг скинути точніші координати без перешкод і підозр, тому не влучити було дуже складно).

А ти, протоколист хренов, не подумал, что вокруг здания могут проходить люди и они тоже пострадали

Таких заходів в центрі міста взагалі не повинно було бути
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 16:45

  stm написав:Не наезжайте на волонтеров. Это ошибка, но не идиотизм. И прилетит и в Ужгород. Ваш гнев не туда направлен.


Ідіотизм/кретинизм - це ще може бути виправданням, що поробиш, якщо ідіот/кретин?
Помилка? Якщо помилка - то злочинна або ж відверта зрада, тому що 18 місяць війни, драмтеатр Маріуполя, сотні інших розбомблених будівель.
Є точні ракети, які здатні влучати чітко у будівлю, вдень і вночі. І точність доводити не треба, бачили вже десятки разів, там де треба, в будівлю влучить не одна а 2-3 чи навіть 4 ракети.
А координати, я вже писав вище, туристичний центр міста, велика будівля поруч з місцевим майданом в не охоронній зоні, доступ вільний будь-кому, місцевому чи туристу.
10/9/9
 
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