antey1969 написав:Кое-кто из волонтеров решил там провести выставку дронов с целью собрать донаты с населения. Объявили время и место. Прилетело прямо к ним на выставку. Теперь они изо всех сил вопят, что они не виноваты, все согласовано с мэрией. Мэрия говорит, что никаких разрешений на проведение мероприятия не давала. Ну как-то так... Людей, пострадавших из-за идиотизма организаторов искренне жаль.
в першу чергу люди постраждали через терор кацапів, вдруге через зрадників - маю надію, їх знайдуть, а там військовий час й таке інше. бо місце зборів в об'яві вказано не було...
можливо має сенс, такі збори не проводити біля ворога, - бо не всі пішли в укриття - в нас ще не вироблений рефлекс, як в Ізраілі
То, что из-за рашки - это и так ясно. Но доморощенный кретинизм это никак не оправдывает.
Shaman написав:в першу чергу люди постраждали через терор кацапів, вдруге через зрадників - маю надію, їх знайдуть, а там військовий час й таке інше. бо місце зборів в об'яві вказано не було... можливо має сенс, такі збори не проводити біля ворога, - бо не всі пішли в укриття - в нас ще не вироблений рефлекс, як в Ізраілі
Русня винна однозначно. Але на тему організаторів. Це ще раз показує, що рівень компетенції тої ж таки Марії Берлінської не такий вже й високий, хоча й нерідко вона говорить дуже розумні речі. Також її думка, на для зрівноваження "двох-трьох тижнів", "літа в криму" та "переможного контрнаступу" потрібна.
antey1969 написав:Кое-кто из волонтеров решил там провести выставку дронов с целью собрать донаты с населения. Объявили время и место. Прилетело прямо к ним на выставку. Теперь они изо всех сил вопят, что они не виноваты, все согласовано с мэрией. Мэрия говорит, что никаких разрешений на проведение мероприятия не давала. Ну как-то так... Людей, пострадавших из-за идиотизма организаторов искренне жаль.
в першу чергу люди постраждали через терор кацапів, вдруге через зрадників - маю надію, їх знайдуть, а там військовий час й таке інше. бо місце зборів в об'яві вказано не було...
можливо має сенс, такі збори не проводити біля ворога, - бо не всі пішли в укриття - в нас ще не вироблений рефлекс, як в Ізраілі
То, что из-за рашки - это и так ясно. Но доморощенный кретинизм это никак не оправдывает.
Не наезжайте на волонтеров. Это ошибка, но не идиотизм. И прилетит и в Ужгород. Ваш гнев не туда направлен.
Shaman написав:в першу чергу люди постраждали через терор кацапів, вдруге через зрадників - маю надію, їх знайдуть, а там військовий час й таке інше. бо місце зборів в об'яві вказано не було...
можливо має сенс, такі збори не проводити біля ворога, - бо не всі пішли в укриття - в нас ще не вироблений рефлекс, як в Ізраілі
Was wissen zwei, wisst Schwein. Тому, якщо про місце знали двоє, взнала і Schwein, і зрадила.
Які рефлекси, йо-ма-йо, на таких заходах має бути чіткий протокол тривога->всі-в-укриття і відповідальний за дотриманням протоколу (тим більше, якщо це захід у такій величезній будівлі, відносно старій, щоб точні координати були і в гуглі і на інших мапах, та й територія не під охороною, поруч велика площа, туристичний центр, будь-який зрадник міг скинути точніші координати без перешкод і підозр, тому не влучити було дуже складно).
10/9/9 написав:Які рефлекси, йо-ма-йо, на таких заходах має бути чіткий протокол тривога->всі-в-укриття і відповідальний за дотриманням протоколу (тим більше, якщо це захід у такій величезній будівлі, відносно старій, щоб точні координати були і в гуглі і на інших мапах, та й територія не під охороною, поруч велика площа, туристичний центр, будь-який зрадник міг скинути точніші координати без перешкод і підозр, тому не влучити було дуже складно).
А ти, протоколист хренов, не подумал, что вокруг здания могут проходить люди и они тоже пострадали
Таких заходів в центрі міста взагалі не повинно було бути
stm написав:Не наезжайте на волонтеров. Это ошибка, но не идиотизм. И прилетит и в Ужгород. Ваш гнев не туда направлен.
Ідіотизм/кретинизм - це ще може бути виправданням, що поробиш, якщо ідіот/кретин? Помилка? Якщо помилка - то злочинна або ж відверта зрада, тому що 18 місяць війни, драмтеатр Маріуполя, сотні інших розбомблених будівель. Є точні ракети, які здатні влучати чітко у будівлю, вдень і вночі. І точність доводити не треба, бачили вже десятки разів, там де треба, в будівлю влучить не одна а 2-3 чи навіть 4 ракети. А координати, я вже писав вище, туристичний центр міста, велика будівля поруч з місцевим майданом в не охоронній зоні, доступ вільний будь-кому, місцевому чи туристу.
stm написав:Не наезжайте на волонтеров. Это ошибка, но не идиотизм. И прилетит и в Ужгород. Ваш гнев не туда направлен.
Ідіотизм/кретинизм - це ще може бути виправданням, що поробиш, якщо ідіот/кретин? Помилка? Якщо помилка - то злочинна або ж відверта зрада, тому що 18 місяць війни, драмтеатр Маріуполя, сотні інших розбомблених будівель. Є точні ракети, які здатні влучати чітко у будівлю, вдень і вночі. І точність доводити не треба, бачили вже десятки разів, там де треба, в будівлю влучить не одна а 2-3 чи навіть 4 ракети. А координати, я вже писав вище, туристичний центр міста, велика будівля поруч з місцевим майданом в не охоронній зоні, доступ вільний будь-кому, місцевому чи туристу.
Бутусова в своё время тоже хотели распять, но сделали правильные выводы и независимая журналистика на военных позициях у нас теперь отлично существует, без сдачи позиций. Тут аналогично будет. Выводы и действия.
10/9/9 написав:Які рефлекси, йо-ма-йо, на таких заходах має бути чіткий протокол тривога->всі-в-укриття і відповідальний за дотриманням протоколу (тим більше, якщо це захід у такій величезній будівлі, відносно старій, щоб точні координати були і в гуглі і на інших мапах, та й територія не під охороною, поруч велика площа, туристичний центр, будь-який зрадник міг скинути точніші координати без перешкод і підозр, тому не влучити було дуже складно).
А ти, протоколист хренов, не подумал, что вокруг здания могут проходить люди и они тоже пострадали
Таких заходів в центрі міста взагалі не повинно було бути
Та ти шо. У місті таких заходів не має бути. Відкрив Америку.
А якщо не захід, а просто святковий день, і люди гуляють по центру міста? І рашистська ракета? А якщо у драмтеатрі просто театральна вистава чи концерт місцевого ВІА? І рашистська ракета?
А так, да, можна казати, що будь-які заходи, де збирається більше 3-4 людей, мають відбуватись за містом у бункері у броньованій камері.
Тобто, взагалі усіх терміново розселити по селах і хуторах. Бо у місті якщо прилетить у будинок, то одразу десятки чи сотні жертв. А у селі, максимум декілька.