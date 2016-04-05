10/9/9 написав:Які рефлекси, йо-ма-йо, на таких заходах має бути чіткий протокол тривога->всі-в-укриття і відповідальний за дотриманням протоколу (тим більше, якщо це захід у такій величезній будівлі, відносно старій, щоб точні координати були і в гуглі і на інших мапах, та й територія не під охороною, поруч велика площа, туристичний центр, будь-який зрадник міг скинути точніші координати без перешкод і підозр, тому не влучити було дуже складно).
А ти, протоколист хренов, не подумал, что вокруг здания могут проходить люди и они тоже пострадали
Таких заходів в центрі міста взагалі не повинно було бути
Та ти шо. У місті таких заходів не має бути. Відкрив Америку.
А якщо не захід, а просто святковий день, і люди гуляють по центру міста? І рашистська ракета? А якщо у драмтеатрі просто театральна вистава чи концерт місцевого ВІА? І рашистська ракета?
А так, да, можна казати, що будь-які заходи, де збирається більше 3-4 людей, мають відбуватись за містом у бункері у броньованій камері.
Тобто, взагалі усіх терміново розселити по селах і хуторах. Бо у місті якщо прилетить у будинок, то одразу десятки чи сотні жертв. А у селі, максимум декілька.
А якщо без заходу и рашистская ракета как в Винницу?
stm написав:А якщо без заходу и рашистская ракета как в Винницу?
А там точно не було ніякого заходу? Не було, тому що вам так сказали, чи тому що вам про це не сказали?... Нам багато чого не кажуть, і коли прилітає, акцентують увагу лише на прилеглих з можливою ціллю територіях (дитсадках, школах тощо і... я сам таке бачив, приліт в будинок, поруч школа і дитсадок, але ще трохи далі була і ціль, не буду казати яка, бо таємниця, звісно, і про ціль мовчать і це цілком зрозуміло).
Зараз сказали, що не просто драмтеатр, а був захід, тому на початку моя мова була чітко про захід, а далі pesikot почав фантазувати на тему, а якщо... а каби...
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Суб 19 сер, 2023 17:20, всього редагувалось 2 разів.
За словами Берлінської, це була закрита зустріч інженерів, військових і волонтерів на тему військових технологій для фронту. Вона була анонсована заздалегідь, "Але конкретне місце повідомили лише (!) зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам". ... Пресслужба Чернігівської міськради у своєму Телеграм-каналі написала так.
"Офіційно. Проведення виставки, яка відбувалася сьогодні, 19 серпня 2023 року, у місті, з Чернігівською міською радою не погоджувалося. Жодних дозволів не надавалося".
Пізніше Марія Берлінська оновила пост:
"Бачу офіційну заяву міської ради, з ними справді не погоджувалось. Погоджувалось з ВЦА, як і належить". ... Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус каже, що, за його інформацією, необхідні дозволи на проведення виставки були. Чернігівська ОВА, відповідно до даних на афіші, була серед співорганізаторів виставки.
"Як мені відомо, там всі відповідні дозволи були дотримані. — Дозволи від кого? — Це треба ще встановити, зараз встановлюємо, подивимось цю інформацію, потім я вам дам повну відкриту інформацію з цього питання".
Мене дивує безпечність людей, які знали де вони присутні (виставка зброї) , і по тривозі просто вийшли на вулицю і стали поряд. Так само було у Вінниці, коли іноземні спеціалісти дисципліновано вийшли з наради і поїхали геть, а наші дятли сіли в «курілочку перекурити». Я б таким не платив компенсації!(сімʼям) .
Я не істеричка, на тривоги в цивільній будівлі або вночі дома не реагував ніколи. Перевертався на інший бік. Але завжди йшов подалі від стоянки вертольота (або підвал, якщо є) якщо починалась тривога і я на виконанні завдань. . Навіть вночі. А оце плять що?
За постраждалих цивільних розмова окрема. Вони заручники рашиського терору.
stm написав:А якщо без заходу и рашистская ракета как в Винницу?
А там точно не було ніякого заходу? Не було, тому що вам так сказали, чи тому що вам про це не сказали?... Нам багато чого не кажуть, і коли прилітає, акцентують увагу лише на прилеглих з можливою ціллю територіях (дитсадках, школах тощо і... я сам таке бачив, приліт в будинок, поруч школа і дитсадок, але ще трохи далі була і ціль, не буду казати яка, бо таємниця, звісно, і про ціль мовчать і це цілком зрозуміло).
В иллюминатов верите? Кругом заговор, ходите и оглядывайтесь - за Вами уже следят. Ничего не говорите больше и так себя выдали )
stm написав:Не наезжайте на волонтеров. Это ошибка, но не идиотизм. И прилетит и в Ужгород. Ваш гнев не туда направлен.
згоден. не потрібно шукати винуватих серед своїх, нЕлюди зробили свій черговий злочин і крапка. домисли типу-"це нам за кримський міст", а "це нам за москва-сіті"-є помилковими, тому що таким чином ви даєте злодіям нагоду для виправдання, а цього робити не можна
якщо дитина пішла на дискотеку і там її зарізали чечени, то це провина чеченів, а не батьків (які не втримали дитину вдома), не треба каятись ,що так сталося так само і з тими дітьми і їх батьками (які в день свята гуляли біля Театру)в Чернігові
stm написав:А якщо без заходу и рашистская ракета как в Винницу?
А там точно не було ніякого заходу? Не було, тому що вам так сказали, чи тому що вам про це не сказали?... Нам багато чого не кажуть, і коли прилітає, акцентують увагу лише на прилеглих з можливою ціллю територіях (дитсадках, школах тощо і... я сам таке бачив, приліт в будинок, поруч школа і дитсадок, але ще трохи далі була і ціль, не буду казати яка, бо таємниця, звісно, і про ціль мовчать і це цілком зрозуміло).
В иллюминатов верите? Кругом заговор, ходите и оглядывайтесь - за Вами уже следят. Ничего не говорите больше и так себя выдали )
Я вам описав випадок прильоту в будинок, який я знаю, біля якого проходив сотні разів. Але в новинах ніхто не згадував про те, що трохи далі була і військова ціль. Просто приліт в будинок, поруч школа і дитсадок... Тому про яких ілюмінатів ви кажете? Не розумію.
Hotab написав:Мене дивує безпечність людей, які знали де вони присутні (виставка зброї) , і по тривозі просто вийшли на вулицю і стали поряд. Так само було у Вінниці, коли іноземні спеціалісти дисципліновано вийшли з наради і поїхали геть, а наші дятли сіли в «курілочку перекурити». Я б таким не платив компенсації!(сімʼям) .
Я не істеричка, на тривоги в цивільній будівлі або вночі дома не реагував ніколи. Перевертався на інший бік. Але завжди йшов подалі від стоянки вертольота (або підвал, якщо є) якщо починалась тривога і я на виконанні завдань. . Навіть вночі. А оце плять що?
а навіщо в цивільних будовах ігнорувати тривогу ? тим більше якщо РАКЕТНА \ дронова небезпека раз в 10-20 днів, а все інше то МІГ який дійсно можна ігнорувати . Навіть у Львові вже зрозуміли двічі що в цивільних будинках не потрібно ігнорувати тривогу , але певно не всі зрозуміли за два рази
За словами Берлінської, це була закрита зустріч інженерів, військових і волонтерів на тему військових технологій для фронту. Вона була анонсована заздалегідь, "Але конкретне місце повідомили лише (!) зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам". ... Пресслужба Чернігівської міськради у своєму Телеграм-каналі написала так.
"Офіційно. Проведення виставки, яка відбувалася сьогодні, 19 серпня 2023 року, у місті, з Чернігівською міською радою не погоджувалося. Жодних дозволів не надавалося".
Пізніше Марія Берлінська оновила пост:
"Бачу офіційну заяву міської ради, з ними справді не погоджувалось. Погоджувалось з ВЦА, як і належить". ... Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус каже, що, за його інформацією, необхідні дозволи на проведення виставки були. Чернігівська ОВА, відповідно до даних на афіші, була серед співорганізаторів виставки.
"Як мені відомо, там всі відповідні дозволи були дотримані. — Дозволи від кого? — Це треба ще встановити, зараз встановлюємо, подивимось цю інформацію, потім я вам дам повну відкриту інформацію з цього питання".
треба усвідомити, що підчас війни-такі виставки(массові зібрання) треба робити у захищенному приміщенні (бажано, у бомбосховищі), а ні на відкритому просторі (площі) по серед міста.
минулого року-коли була виставка згорілої зброї орків на Крищатику я реально турбувався за киян і гостей міста , які з дітьми гуляли по цій виставкі (на сьогодні немає небезпечного міста у країні, на 90%-це якесь глухе село, або ліс у Карпатах тому багато раз відмовлявся від подорожи до Київа (хоч дитина там мешкає)