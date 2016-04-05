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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 сер, 2023 17:52
10/9/9 написав:
Я вам описав випадок прильоту в будинок, який я знаю, біля якого проходив сотні разів.
Але в новинах ніхто не згадував про те, що трохи далі була і військова ціль. Просто приліт в будинок, поруч школа і дитсадок...
Тому про яких ілюмінатів ви кажете? Не розумію.
Я Вам тоже намекаю что будем и дальше проводить выставки в т.ч. и военные и ППО будет там где его поставят и потому что так верно с точки зрения расположения. Поэтому непонимание бывает, но оно проходит) гнев направим в правильное русло. Тем более пока на Валдае под землёй занято и Дронов выставку там не провести...
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Додано: Суб 19 сер, 2023 17:54
yama
,
а навіщо в цивільних будовах ігнорувати тривогу
Threat assessment . Надто низький рівень в стоковому цивільному обʼєкті.
Були дні нещодавно, що чи не щоночі вили тривоги в Києві. Я б себе вимордував бігати щоночі.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 17:56
yama написав: Hotab написав:
Мене дивує безпечність людей, які знали де вони присутні (виставка зброї) , і по тривозі просто вийшли на вулицю і стали поряд.
Так само було у Вінниці, коли іноземні спеціалісти дисципліновано вийшли з наради і поїхали геть, а наші дятли сіли в «курілочку перекурити». Я б таким не платив компенсації!(сімʼям) .
Я не істеричка, на тривоги в цивільній будівлі або вночі дома не реагував ніколи.
Перевертався на інший бік. Але завжди йшов подалі від стоянки вертольота (або підвал, якщо є) якщо починалась тривога і я на виконанні завдань. . Навіть вночі.
А оце плять що?
а навіщо в цивільних будовах ігнорувати тривогу ? тим більше якщо РАКЕТНА \ дронова небезпека раз в 10-20 днів, а все інше то МІГ який дійсно можна ігнорувати . Навіть у Львові вже зрозуміли двічі що в цивільних будинках не потрібно ігнорувати тривогу , але певно не всі зрозуміли за два рази
люди банально ледачі істоти, мій небіж не ігнорував жодного сигналу тривоги-кожного разу що вночі, що вдень бігав в підвал з 10го поверху...скільки з ним було людей в підвалі? жодного окрім нього
чого він бігав? тому що мешкає на самому верхньому поверху (який ушкоджується навіть від уламків ракет чи шахедів), сам я теж ледачий, до того ж з підвалу де видно як ппо працює))
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Додано: Суб 19 сер, 2023 17:58
Hotab написав:yama
,
а навіщо в цивільних будовах ігнорувати тривогу
Threat assessment . Надто низький рівень в стоковому цивільному обʼєкті.
Були дні нещодавно, що чи не щоночі вили тривоги в Києві. Я б себе вимордував бігати щоночі.
risk assessment так собі
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Додано: Суб 19 сер, 2023 18:05
prodigy , я його бачу «зелений» в багатоповерхівках Києва)) .
Уламки схопити вірогідність є. Десь така сама як що в тебе вʼїдуть на Патона. Навіть нижча.
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Hotab
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Додано: Суб 19 сер, 2023 18:07
Hotab написав:yama
,
а навіщо в цивільних будовах ігнорувати тривогу
Threat assessment . Надто низький рівень в стоковому цивільному обʼєкті.
Були дні нещодавно, що чи не щоночі вили тривоги в Києві. Я б себе вимордував бігати щоночі.
Ну то я і писав вище, що по Чернігову з квітня 2022 року не били
Почуття необхідності бігти в укриття - притупилось майже на 359.9999 градусів
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Додано: Суб 19 сер, 2023 18:15
❗️Місто не влаштовує масових заходів на День Незалежності
Як поінформували міську владу листом з Офісу Президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки.
У звʼязку з цим від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 18:16
pesikot , абажди. А энергетику осенью разве не били?
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Додано: Суб 19 сер, 2023 18:18
Hotab написав:pesikot
, абажди. А энергетику осенью разве не били?
Отвечу в личке
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