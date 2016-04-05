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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 сер, 2023 19:18
Щирі співчуття сім'ям загиблих та скалічених. Хто винен в тому - рашисти, хто допустив таку кількість жертв - влада, хто в нас влада - проФФесіонали
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 19 сер, 2023 19:23
Василь-Рівне написав:
Щирі співчуття сім'ям загиблих та скалічених. Хто винен в тому - рашисти, хто допустив таку кількість жертв - влада, хто в нас влада - проФФесіонали
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pesikot
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Додано: Суб 19 сер, 2023 19:38
При тривозі вночі я теж перевертався на інший бік, поки шахід на влупив в 20 метрах і осколки вперемішку з гар'ю і димом не розтрощили все навкруги.
Тепер я раз в неділю серед ночі явно бачу як падає перекриття, розриваються з страшним скреготом арматура. З пульсом 180 я хватаю дитину і біжу в коридор.
Потім доходить, що це галюн.
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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