RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4886488748884889>
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 19:18

Щирі співчуття сім'ям загиблих та скалічених. Хто винен в тому - рашисти, хто допустив таку кількість жертв - влада, хто в нас влада - проФФесіонали :twisted:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5836
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6667 раз.
Подякували: 3016 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 19:23

  Василь-Рівне написав:Щирі співчуття сім'ям загиблих та скалічених. Хто винен в тому - рашисти, хто допустив таку кількість жертв - влада, хто в нас влада - проФФесіонали :twisted:

+100500
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8349
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

При тривозі вночі я теж перевертався на інший бік, поки шахід на влупив в 20 метрах і осколки вперемішку з гар'ю і димом не розтрощили все навкруги.

Тепер я раз в неділю серед ночі явно бачу як падає перекриття, розриваються з страшним скреготом арматура. З пульсом 180 я хватаю дитину і біжу в коридор.
Потім доходить, що це галюн.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 903
З нами з: 17.12.22
Подякував: 51 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 19:51

  pesikot написав:
  Василь-Рівне написав:Щирі співчуття сім'ям загиблих та скалічених. Хто винен в тому - рашисти, хто допустив таку кількість жертв - влада, хто в нас влада - проФФесіонали :twisted:

+100500

Відвідувачі виставки мали змогу спуститись в укриття і врятуватись. Провини організаторів немає.
Коли п..ри вдарили ракетами по вокзалу і в піцерію Краматорська, то винні організатори евакуації і ресторатори?
lapay
 
Повідомлень: 13535
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:09

  lapay написав:
  pesikot написав:
  Василь-Рівне написав:Щирі співчуття сім'ям загиблих та скалічених. Хто винен в тому - рашисти, хто допустив таку кількість жертв - влада, хто в нас влада - проФФесіонали :twisted:

+100500

Відвідувачі виставки мали змогу спуститись в укриття і врятуватись. Провини організаторів немає.
Коли п..ри вдарили ракетами по вокзалу і в піцерію Краматорська, то винні організатори евакуації і ресторатори?

Сколько открылось недалеких, которые аж из штанов выпрыгивают, чтобы оправдать организаторов

Рашисты явно аплодируют таким полезным идиотам
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8349
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:17

  pesikot написав:Сколько открылось недалеких, которые аж из штанов выпрыгивают, чтобы оправдать организаторов

Рашисты явно аплодируют таким полезным идиотам

Организаторы - это разработчики дронов. Так бывает))) вообще выставки организовывают конкретные люди имеющие прямое отношение к теме и приглашают своих коллег для обмена опытом ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4001
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:22

  stm написав:
  pesikot написав:Сколько открылось недалеких, которые аж из штанов выпрыгивают, чтобы оправдать организаторов

Рашисты явно аплодируют таким полезным идиотам

Организаторы - это разработчики дронов. Так бывает))) вообще выставки организовывают конкретные люди имеющие прямое отношение к теме и приглашают своих коллег для обмена опытом ;)

Обменялись опытом ? И как ? успешно

7 убитых недостаточно для понимания, что опытом нужно обмениваться как-то по-другому
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8349
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:25

  pesikot написав:
  stm написав:
  pesikot написав:Сколько открылось недалеких, которые аж из штанов выпрыгивают, чтобы оправдать организаторов

Рашисты явно аплодируют таким полезным идиотам

Организаторы - это разработчики дронов. Так бывает))) вообще выставки организовывают конкретные люди имеющие прямое отношение к теме и приглашают своих коллег для обмена опытом ;)

Обменялись опытом ? И как ? успешно

7 убитых недостаточно для понимания, что опытом нужно обмениваться как-то по-другому

Научите, Вы точно знаете ))) особенно сразу знаете, уверенна минимум директор предприятия передо мной, который все и всегда делает верно и безупречно)))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4001
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:28

  stm написав:Научите, Вы точно знаете ))) особенно сразу знаете, уверенна минимум директор предприятия передо мной, который все и всегда делает верно и безупречно)))

Ты просто мразь, которая скачет на костях погибших и смеётся при этом ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8349
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Организаторы - это разработчики дронов. Так бывает))) вообще выставки организовывают конкретные люди имеющие прямое отношение к теме и приглашают своих коллег для обмена опытом ;)

І вивішують рекламні банери на афішах? Організатори виправдались, що всього за пару годин до виставки. Це виправдання точно втішить сім'ї вбитих та скалічених ? Га? У влади вистачило розуму дозволити це рекламувати? Га? Це точно треба було робити ПУБЛІЧНО і в центрі міста? ГА? Розум у влади є? Га? :twisted: Я би багато ще написав, але не на часі бо війна :twisted: :twisted: :twisted:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5836
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6667 раз.
Подякували: 3016 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 4886488748884889>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119120
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495327
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (526)
19.08.2023 20:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.