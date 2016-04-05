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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 сер, 2023 19:18
Щирі співчуття сім'ям загиблих та скалічених. Хто винен в тому - рашисти, хто допустив таку кількість жертв - влада, хто в нас влада - проФФесіонали
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 19 сер, 2023 19:23
Василь-Рівне написав:
Щирі співчуття сім'ям загиблих та скалічених. Хто винен в тому - рашисти, хто допустив таку кількість жертв - влада, хто в нас влада - проФФесіонали
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pesikot
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Додано: Суб 19 сер, 2023 19:38
При тривозі вночі я теж перевертався на інший бік, поки шахід на влупив в 20 метрах і осколки вперемішку з гар'ю і димом не розтрощили все навкруги.
Тепер я раз в неділю серед ночі явно бачу як падає перекриття, розриваються з страшним скреготом арматура. З пульсом 180 я хватаю дитину і біжу в коридор.
Потім доходить, що це галюн.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 19:51
pesikot написав: Василь-Рівне написав:
Щирі співчуття сім'ям загиблих та скалічених. Хто винен в тому - рашисти, хто допустив таку кількість жертв - влада, хто в нас влада - проФФесіонали
+100500
Відвідувачі виставки мали змогу спуститись в укриття і врятуватись. Провини організаторів немає.
Коли п..ри вдарили ракетами по вокзалу і в піцерію Краматорська, то винні організатори евакуації і ресторатори?
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lapay
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Додано: Суб 19 сер, 2023 20:09
lapay написав: pesikot написав: Василь-Рівне написав:
Щирі співчуття сім'ям загиблих та скалічених. Хто винен в тому - рашисти, хто допустив таку кількість жертв - влада, хто в нас влада - проФФесіонали
+100500
Відвідувачі виставки мали змогу спуститись в укриття і врятуватись. Провини організаторів немає.
Коли п..ри вдарили ракетами по вокзалу і в піцерію Краматорська, то винні організатори евакуації і ресторатори?
Сколько открылось недалеких, которые аж из штанов выпрыгивают, чтобы оправдать организаторов
Рашисты явно аплодируют таким полезным идиотам
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pesikot
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Додано: Суб 19 сер, 2023 20:17
pesikot написав:
Сколько открылось недалеких, которые аж из штанов выпрыгивают, чтобы оправдать организаторов
Рашисты явно аплодируют таким полезным идиотам
Организаторы - это разработчики дронов. Так бывает))) вообще выставки организовывают конкретные люди имеющие прямое отношение к теме и приглашают своих коллег для обмена опытом
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stm
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Додано: Суб 19 сер, 2023 20:22
stm написав: pesikot написав:
Сколько открылось недалеких, которые аж из штанов выпрыгивают, чтобы оправдать организаторов
Рашисты явно аплодируют таким полезным идиотам
Организаторы - это разработчики дронов. Так бывает))) вообще выставки организовывают конкретные люди имеющие прямое отношение к теме и приглашают своих коллег для обмена опытом
Обменялись опытом ? И как ? успешно
7 убитых недостаточно для понимания, что опытом нужно обмениваться как-то по-другому
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pesikot
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Додано: Суб 19 сер, 2023 20:25
pesikot написав: stm написав: pesikot написав:
Сколько открылось недалеких, которые аж из штанов выпрыгивают, чтобы оправдать организаторов
Рашисты явно аплодируют таким полезным идиотам
Организаторы - это разработчики дронов. Так бывает))) вообще выставки организовывают конкретные люди имеющие прямое отношение к теме и приглашают своих коллег для обмена опытом
Обменялись опытом ? И как ? успешно
7 убитых недостаточно для понимания, что опытом нужно обмениваться как-то по-другому
Научите, Вы точно знаете ))) особенно сразу знаете, уверенна минимум директор предприятия передо мной, который все и всегда делает верно и безупречно)))
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stm
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Додано: Суб 19 сер, 2023 20:28
stm написав:
Научите, Вы точно знаете ))) особенно сразу знаете, уверенна минимум директор предприятия передо мной, который все и всегда делает верно и безупречно)))
Ты просто мразь, которая скачет на костях погибших и смеётся при этом ...
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pesikot
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Додано: Суб 19 сер, 2023 20:32
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Василь-Рівне
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Bukka
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