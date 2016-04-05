stm написав:Организаторы - это разработчики дронов. Так бывает))) вообще выставки организовывают конкретные люди имеющие прямое отношение к теме и приглашают своих коллег для обмена опытом
І вивішують рекламні банери на афішах? Організатори виправдались, що всього за пару годин до виставки. Це виправдання точно втішить сім'ї вбитих та скалічених ? Га? У влади вистачило розуму дозволити це рекламувати? Га? Це точно треба було робити ПУБЛІЧНО і в центрі міста? ГА? Розум у влади є? Га? Я би багато ще написав, але не на часі бо війна
Баннеры внутри выставки. Ракета тоже довольно точно прилетела.
stm написав:Научите, Вы точно знаете ))) особенно сразу знаете, уверенна минимум директор предприятия передо мной, который все и всегда делает верно и безупречно)))
Ты просто мразь, которая скачет на костях погибших и смеётся при этом ...
Смеюсь я конкретно над эмоциональностью, излишней принципиальностью на абсолютно ровном месте, которая при массовости приведёт к большой глупости. Но, моё любимое: - там обрыв, туда нельзя, но Вам туда можно
stm написав:Научите, Вы точно знаете ))) особенно сразу знаете, уверенна минимум директор предприятия передо мной, который все и всегда делает верно и безупречно)))
Ты просто мразь, которая скачет на костях погибших и смеётся при этом ...
Смеюсь я конкретно над эмоциональностью, излишней принципиальностью на абсолютно ровном месте, которая при массовости приведёт к большой глупости. Но, моё любимое: - там обрыв, туда нельзя, но Вам туда можно
pesikot написав:7 погибло, а тебе всё смехуечки, мразь ты
Вздохнула, громче всех "полезный идиот" кричит очень "хороший" человек. Ну, бывает. Это же и забавно. Заметь 7 погибших не участвуют в обсуждении с моей стороны, и усиль эмоцию, там ещё 25 есть, часть из которых с очень серьезными термическими ожогами. Одного ребенка привезли в Киев это ничего хорошего, но шанс. Так нормально?
pesikot написав:7 погибло, а тебе всё смехуечки, мразь ты
Вздохнула, громче всех "полезный идиот" кричит очень "хороший" человек. Ну, бывает. Это же и забавно. Заметь 7 погибших не участвуют в обсуждении с моей стороны, и усиль эмоцию, там ещё 25 есть, часть из которых с очень серьезными термическими ожогами. Одного ребенка привезли в Киев это ничего хорошего, но шанс. Так нормально?
Та харош соревноваться в эмпатийности. Ясно что она не на костях смеется. А с позиции , кто виноват., кто нет Зайдите на страницу Истребина (много z) . Он тоже считает, что виноваты кацапы и только. Я тоже. Ок, его пост
«Всем кто пытается обвинить организаторов выставки объясню.
Россияне постоянно наносят удары по аэродромам, жд.станциям, ТЭЦ, заводам, военным частям, СБУ, МВД, Горсоветам, морским и речным портам Украины, в следствии которых тоже гибнут мирные граждане.
Исходя из вашей ебанутой логики в их смертях тоже виноваты военные потому что рядом воинская часть или аэродром, виноваты СБУшники потому что рядом здание СБУ, виноваты портовики потому что рядом порт, виноваты железнодорожники потому что рядом ЖД станция, ну и и так далее...
Виновник здесь только один - Россия.
Думайте чаще головой и не пытайтесь сделать ещё кого-то виноватым кроме россиян.
С такой ебанутой логикой скоро начнут обвинять силы ПВО потому что упавшие обломки забрали чью-то жизнь. Жесть какая-то с людьми и логикой.»