Додано: Суб 19 сер, 2023 21:20

Та харош соревноваться в эмпатийности. Ясно что она не на костях смеется. А с позиции , кто виноват., кто нет

Зайдите на страницу Истребина (много z) . Он тоже считает, что виноваты кацапы и только. Я тоже.

Ок, его пост





«Всем кто пытается обвинить организаторов выставки объясню.



Россияне постоянно наносят удары по аэродромам, жд.станциям, ТЭЦ, заводам, военным частям, СБУ, МВД, Горсоветам, морским и речным портам Украины, в следствии которых тоже гибнут мирные граждане.



Исходя из вашей ебанутой логики в их смертях тоже виноваты военные потому что рядом воинская часть или аэродром, виноваты СБУшники потому что рядом здание СБУ, виноваты портовики потому что рядом порт, виноваты железнодорожники потому что рядом ЖД станция, ну и и так далее...



Виновник здесь только один - Россия.



Думайте чаще головой и не пытайтесь сделать ещё кого-то виноватым кроме россиян.



С такой ебанутой логикой скоро начнут обвинять силы ПВО потому что упавшие обломки забрали чью-то жизнь. Жесть какая-то с людьми и логикой.»