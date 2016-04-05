Василь-Рівне написав:Щирі співчуття сім'ям загиблих та скалічених. Хто винен в тому - рашисти, хто допустив таку кількість жертв - влада, хто в нас влада - проФФесіонали
+100500
Відвідувачі виставки мали змогу спуститись в укриття і врятуватись. Провини організаторів немає. Коли п..ри вдарили ракетами по вокзалу і в піцерію Краматорська, то винні організатори евакуації і ресторатори?
Сколько открылось недалеких, которые аж из штанов выпрыгивают, чтобы оправдать организаторов
stm написав:Организаторы - это разработчики дронов. Так бывает))) вообще выставки организовывают конкретные люди имеющие прямое отношение к теме и приглашают своих коллег для обмена опытом
І вивішують рекламні банери на афішах? Організатори виправдались, що всього за пару годин до виставки. Це виправдання точно втішить сім'ї вбитих та скалічених ? Га? У влади вистачило розуму дозволити це рекламувати? Га? Це точно треба було робити ПУБЛІЧНО і в центрі міста? ГА? Розум у влади є? Га? Я би багато ще написав, але не на часі бо війна
stm написав:Организаторы - это разработчики дронов. Так бывает))) вообще выставки организовывают конкретные люди имеющие прямое отношение к теме и приглашают своих коллег для обмена опытом
І вивішують рекламні банери на афішах? Організатори виправдались, що всього за пару годин до виставки. Це виправдання точно втішить сім'ї вбитих та скалічених ? Га? У влади вистачило розуму дозволити це рекламувати? Га? Це точно треба було робити ПУБЛІЧНО і в центрі міста? ГА? Розум у влади є? Га? Я би багато ще написав, але не на часі бо війна
Баннеры внутри выставки. Ракета тоже довольно точно прилетела.
stm написав:Научите, Вы точно знаете ))) особенно сразу знаете, уверенна минимум директор предприятия передо мной, который все и всегда делает верно и безупречно)))
Ты просто мразь, которая скачет на костях погибших и смеётся при этом ...
Смеюсь я конкретно над эмоциональностью, излишней принципиальностью на абсолютно ровном месте, которая при массовости приведёт к большой глупости. Но, моё любимое: - там обрыв, туда нельзя, но Вам туда можно
Та харош соревноваться в эмпатийности. Ясно что она не на костях смеется. А с позиции , кто виноват., кто нет Зайдите на страницу Истребина (много z, сейчас на других ветках пишет как «Евгений» ) . Он тоже считает, что виноваты кацапы и только. Я тоже. Ок, его пост
«Всем кто пытается обвинить организаторов выставки объясню.
Россияне постоянно наносят удары по аэродромам, жд.станциям, ТЭЦ, заводам, военным частям, СБУ, МВД, Горсоветам, морским и речным портам Украины, в следствии которых тоже гибнут мирные граждане.
Исходя из вашей ебанутой логики в их смертях тоже виноваты военные потому что рядом воинская часть или аэродром, виноваты СБУшники потому что рядом здание СБУ, виноваты портовики потому что рядом порт, виноваты железнодорожники потому что рядом ЖД станция, ну и и так далее...
Виновник здесь только один - Россия.
Думайте чаще головой и не пытайтесь сделать ещё кого-то виноватым кроме россиян.
С такой ебанутой логикой скоро начнут обвинять силы ПВО потому что упавшие обломки забрали чью-то жизнь. Жесть какая-то с людьми и логикой.»