RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4886488748884889>
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:09

  lapay написав:
  pesikot написав:
  Василь-Рівне написав:Щирі співчуття сім'ям загиблих та скалічених. Хто винен в тому - рашисти, хто допустив таку кількість жертв - влада, хто в нас влада - проФФесіонали :twisted:

+100500

Відвідувачі виставки мали змогу спуститись в укриття і врятуватись. Провини організаторів немає.
Коли п..ри вдарили ракетами по вокзалу і в піцерію Краматорська, то винні організатори евакуації і ресторатори?

Сколько открылось недалеких, которые аж из штанов выпрыгивают, чтобы оправдать организаторов

Рашисты явно аплодируют таким полезным идиотам
pesikot
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8344
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:17

  pesikot написав:Сколько открылось недалеких, которые аж из штанов выпрыгивают, чтобы оправдать организаторов

Рашисты явно аплодируют таким полезным идиотам

Организаторы - это разработчики дронов. Так бывает))) вообще выставки организовывают конкретные люди имеющие прямое отношение к теме и приглашают своих коллег для обмена опытом ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3998
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:22

  stm написав:
  pesikot написав:Сколько открылось недалеких, которые аж из штанов выпрыгивают, чтобы оправдать организаторов

Рашисты явно аплодируют таким полезным идиотам

Организаторы - это разработчики дронов. Так бывает))) вообще выставки организовывают конкретные люди имеющие прямое отношение к теме и приглашают своих коллег для обмена опытом ;)

Обменялись опытом ? И как ? успешно

7 убитых недостаточно для понимания, что опытом нужно обмениваться как-то по-другому
pesikot
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8344
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Организаторы - это разработчики дронов. Так бывает))) вообще выставки организовывают конкретные люди имеющие прямое отношение к теме и приглашают своих коллег для обмена опытом ;)

І вивішують рекламні банери на афішах? Організатори виправдались, що всього за пару годин до виставки. Це виправдання точно втішить сім'ї вбитих та скалічених ? Га? У влади вистачило розуму дозволити це рекламувати? Га? Це точно треба було робити ПУБЛІЧНО і в центрі міста? ГА? Розум у влади є? Га? :twisted: Я би багато ще написав, але не на часі бо війна :twisted: :twisted: :twisted:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5836
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6667 раз.
Подякували: 3016 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:38

  Василь-Рівне написав:
  stm написав:Организаторы - это разработчики дронов. Так бывает))) вообще выставки организовывают конкретные люди имеющие прямое отношение к теме и приглашают своих коллег для обмена опытом ;)

І вивішують рекламні банери на афішах? Організатори виправдались, що всього за пару годин до виставки. Це виправдання точно втішить сім'ї вбитих та скалічених ? Га? У влади вистачило розуму дозволити це рекламувати? Га? Це точно треба було робити ПУБЛІЧНО і в центрі міста? ГА? Розум у влади є? Га? :twisted: Я би багато ще написав, але не на часі бо війна :twisted: :twisted: :twisted:

Баннеры внутри выставки. Ракета тоже довольно точно прилетела.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3998
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:50

  pesikot написав:
  stm написав:Научите, Вы точно знаете ))) особенно сразу знаете, уверенна минимум директор предприятия передо мной, который все и всегда делает верно и безупречно)))

Ты просто мразь, которая скачет на костях погибших и смеётся при этом ...

Смеюсь я конкретно над эмоциональностью, излишней принципиальностью на абсолютно ровном месте, которая при массовости приведёт к большой глупости. Но, моё любимое: - там обрыв, туда нельзя, но Вам туда можно ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3998
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:59

Удар по Чернігову: організатори виставки мали б включити мозок.
https://espreso.tv/udar-po-chernigovu-o ... hiti-mozok

В даному випадку, на всі 100% згоден з тим, що пише Сергій Фурса.

І так,
я неодноразово бував у Чернігові,
мені не потрібна карта, щоб пригадати, де Драмтеатр,
який вищий навчальний заклад і які історичні пам'ятки поблизу.

Тому і болить, тому і пишу.
10/9/9
 
Повідомлень: 518
З нами з: 10.09.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 21:11

  10/9/9 написав:Удар по Чернігову: організатори виставки мали б включити мозок.
https://espreso.tv/udar-po-chernigovu-o ... hiti-mozok

В даному випадку, на всі 100% згоден з тим, що пише Сергій Фурса.

І так,
я неодноразово бував у Чернігові,
мені не потрібна карта, щоб пригадати, де Драмтеатр,
який вищий навчальний заклад і які історичні пам'ятки поблизу.

Тому і болить, тому і пишу.

Кому болить ? Фурсі ? чи тобі ? чи обом ?
Так найближчій навчальний заклад - це колишній заклад КДБ
pesikot
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8344
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 21:20

Та харош соревноваться в эмпатийности. Ясно что она не на костях смеется. А с позиции , кто виноват., кто нет
Зайдите на страницу Истребина (много z, сейчас на других ветках пишет как «Евгений» ) . Он тоже считает, что виноваты кацапы и только. Я тоже.
Ок, его пост


«Всем кто пытается обвинить организаторов выставки объясню.

Россияне постоянно наносят удары по аэродромам, жд.станциям, ТЭЦ, заводам, военным частям, СБУ, МВД, Горсоветам, морским и речным портам Украины, в следствии которых тоже гибнут мирные граждане.

Исходя из вашей ебанутой логики в их смертях тоже виноваты военные потому что рядом воинская часть или аэродром, виноваты СБУшники потому что рядом здание СБУ, виноваты портовики потому что рядом порт, виноваты железнодорожники потому что рядом ЖД станция, ну и и так далее...

Виновник здесь только один - Россия.

Думайте чаще головой и не пытайтесь сделать ещё кого-то виноватым кроме россиян.

С такой ебанутой логикой скоро начнут обвинять силы ПВО потому что упавшие обломки забрали чью-то жизнь. Жесть какая-то с людьми и логикой.»
Hotab
 
Повідомлень: 9697
З нами з: 15.02.09
Подякував: 599 раз.
Подякували: 2051 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чому цей захід вирішили провести саме у Чернігові?
Water
 
Повідомлень: 1937
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4886488748884889>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119120
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495328
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (527)
19.08.2023 21:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.